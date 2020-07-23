Адвокат Маселко о позиции ВСП: "волчье правосудие" и судьи ОАСК станут эталоном правосудия и добродетели
Адвокат Роман Маселко возмущен тем, что Высший совет правосудия встал на сторону Окружного административного суда, призвав НАБУ не подрывать авторитет судебной власти сообщениями о преступлениях в ОАСК.
Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Не зафиксированные на пленках действия судей подрывают авторитет суда, а действия НАБУ, которое опубликовали эти пленки!!! Такая позиция принята единогласно 16 членами ВРП (не было только Данишевской). А докладчиком была Розваляева, которую назначил Зеленский", - написал Маселко.
Адвокат напоминает, что именно Высшему совету правосудия Зеленский предлагает передать весь контроль за ходом судебной реформы.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Глава ОАСК Вовк: Если увижу какого-то пидо#аса, я его лично е#ну. ВИДЕО
"Если так пойдет дальше, то "волчье правосудия" и судьи ОАСК станут эталоном правосудия и добродетели", - считает Маселко.
Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Смотрите также: НАБУ обнародовало новые записи с главой ОАСК Вовком: Мои готовы написать х#йню, если твои проспонсируют. Иначе пусть сражаются. ВИДЕО
Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
докладчиком была Розваляева, которую назначил Зеленский..Источник: https://censor.net/n3209806
"Согласно статье 131 Конституции Украины и статьям 5, 9 и 16 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" постановляю:
1. Назначить Розваляеву Татьяну Самуиловну членом Высшего совета правосудия", - говорится в тексте указа.
...докладчиком была Розваляева, которую назначил Зеленский...
надо только заткнуть рот или вообще завалить НАБУ ... и тогда жизнь рай, тем более что зешмаркля свой парень, в обиду не даст
Идёт охота -
На серых хищников...
(с) Владимир Семёнович