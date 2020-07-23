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Новини Правосудие
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Адвокат Маселко о позиции ВСП: "волчье правосудие" и судьи ОАСК станут эталоном правосудия и добродетели

Адвокат Маселко о позиции ВСП:

Адвокат Роман Маселко возмущен тем, что Высший совет правосудия встал на сторону Окружного административного суда, призвав НАБУ не подрывать авторитет судебной власти сообщениями о преступлениях в ОАСК.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Не зафиксированные на пленках действия судей подрывают авторитет суда, а действия НАБУ, которое опубликовали эти пленки!!! Такая позиция принята единогласно 16 членами ВРП (не было только Данишевской). А докладчиком была Розваляева, которую назначил Зеленский", - написал Маселко.

Адвокат напоминает, что именно Высшему совету правосудия Зеленский предлагает передать весь контроль за ходом судебной реформы.

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"Если так пойдет дальше, то "волчье правосудия" и судьи ОАСК станут эталоном правосудия и добродетели", - считает Маселко.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Смотрите также: НАБУ обнародовало новые записи с главой ОАСК Вовком: Мои готовы написать х#йню, если твои проспонсируют. Иначе пусть сражаются. ВИДЕО

Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия".

Адвокат Маселко о позиции ВСП: волчье правосудие и судьи ОАСК станут эталоном правосудия и добродетели 01
Адвокат Маселко о позиции ВСП: волчье правосудие и судьи ОАСК станут эталоном правосудия и добродетели 02

Автор: 

юстиция (732) Высший совет правосудия (583) Маселко Роман (98) Окружной админсуд Киева (539)


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Топ коментарі
+9
Это не судебное ДНО , это судебная бездна
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23.07.2020 16:19 Відповісти
+7
"подрывает авторитет правосудия"(c) - это что реприза "квартала-95"? не смешно. наши судьи сами себя давно дискредитировали своей продажностью и беспринципностью.
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23.07.2020 16:34 Відповісти
+6
Только РАССТРЕЛЫ предателей и коррупционеров спасут Украину!
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23.07.2020 16:28 Відповісти
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Это не судебное ДНО , это судебная бездна
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23.07.2020 16:19 Відповісти
свыночолый гетьман нормальную такую, классическую мафию нареформировал
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23.07.2020 16:20 Відповісти
зебил, ти хоть статтю читай
докладчиком была Розваляева, которую назначил Зеленский..Источник: https://censor.net/n3209806
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23.07.2020 16:28 Відповісти
4 февраля 2020. УНН. презЕдент Украины Владимир Зеленский назначил Татьяну Розваляеву членом Высшего совета правосудия. Об этом говорится в указе презЕдента №36/2020, опубликованном на официальном сайте главы государства, передает УНН.
"Согласно статье 131 Конституции Украины и статьям 5, 9 и 16 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" постановляю:
1. Назначить Розваляеву Татьяну Самуиловну членом Высшего совета правосудия", - говорится в тексте указа.
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23.07.2020 16:35 Відповісти
..а ну-ка, смелее, расскажи тут всем, кто провел судебную рефрму..???
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24.07.2020 01:18 Відповісти
она, кстати, закончена появлением ВАКСа...(((
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24.07.2020 01:20 Відповісти
Что ж, ВСП покрывает своих подельников... Подшивайте их тоже к делу...
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23.07.2020 16:28 Відповісти
так поддельник - твой любимый зеленский, или ты даже не осилило текст?
...докладчиком была Розваляева, которую назначил Зеленский...
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23.07.2020 16:30 Відповісти
Только РАССТРЕЛЫ предателей и коррупционеров спасут Украину!
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23.07.2020 16:28 Відповісти
сейчас начнут подавать иски и понесется.
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23.07.2020 16:30 Відповісти
"подрывает авторитет правосудия"(c) - это что реприза "квартала-95"? не смешно. наши судьи сами себя давно дискредитировали своей продажностью и беспринципностью.
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23.07.2020 16:34 Відповісти
судебная реформа - это когда все судьи клепают дела по отмашке, как в монобольшинстве...
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23.07.2020 16:42 Відповісти
хорошо устроились "неприкасаемые и доброчестные" ...
надо только заткнуть рот или вообще завалить НАБУ ... и тогда жизнь рай, тем более что зешмаркля свой парень, в обиду не даст
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23.07.2020 16:44 Відповісти
Идёт охота на волков,
Идёт охота -
На серых хищников...
(с) Владимир Семёнович
Адвокат Маселко о позиции ВСП: "волчье правосудие" и судьи ОАСК станут эталоном правосудия и добродетели - Цензор.НЕТ 335
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23.07.2020 17:14 Відповісти
Справжніх вовків шкода. Людина вбиває природу.
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23.07.2020 17:59 Відповісти
А чё такого? Президенту никто ж не угрожал.
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23.07.2020 18:29 Відповісти
Бандиты в судейских мантиях. Гнать эту мафию.
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23.07.2020 19:40 Відповісти
В Сингапуре,после независимости еще десятилетие работали суды Великобритании. Понятно, шо у нас полная калька не получится,но Верховный суд и среднее звено судейской системы заменить бы на суды,сформированные Евросоюзом,а финансировала бы Украина.
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23.07.2020 21:39 Відповісти
Действительно,это не правосудие,а посмешище на весь мир.
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23.07.2020 23:38 Відповісти
 
 