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"Полтавський терорист" Скрипник відпустив взятого в заручники полковника НПУ Шияна і сховався в лісопосадці. ФОТО

Роман Скрипник, який взяв у Полтаві в заручники полковника поліції, відпустив офіцера і ховається в лісі Решетилівського району Полтавської області.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на 14:30, чоловік відпустив заручника і сховався в лісі в Решетилівському районі. Його розшукує поліція.

Із заручником він доїхав до села Великий Байрак і там залишив машину. За словами представника поліції Полтавщини Романа Гришина, злочинець озброєний.

Станом на 15:00 правоохоронці перевіряють усі машини, які їдуть дорогою з Великих Сорочинців у Миргород. У всіх мандрівників перевіряють документи, багажники автомобілів відкривають.

Полтавський терорист Скрипник відпустив взятого в заручники полковника НПУ Шияна і сховався в лісопосадці 01

Читайте також: Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко. ФОТО

Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко. ВIДЕО

Автор: 

заручник (823) Нацполіція (15261) Полтава (562)


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Топ коментарі
+74
"Полтавский террорист" Скрипник отпустил офицера НПУ и прячется в лесу на Полтавщине, - СМИ - Цензор.НЕТ 2533
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23.07.2020 16:20
+56
Голосуешь за клоуна будь готов жить в цирке
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23.07.2020 16:22
+40
Вже є певний досвід, але роботи над помилками не зробили...
"Полтавский террорист" Скрипник отпустил офицера НПУ и прячется в лесу на Полтавщине, - СМИ - Цензор.НЕТ 1035
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23.07.2020 16:22
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Позвонил террористу и предложил посмотреть новый сезон Сватов
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23.07.2020 17:00 Відповісти
Снова "Луцкая" область навеяла? Ну пора бы знать, что Сорочинцы - Великие, а не Большие!!!
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23.07.2020 17:05 Відповісти
Ремба, перша кров!
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24.07.2020 09:08 Відповісти
Эй украинская террориста,сколько можно глумиться над нашей профессией
"Полтавський терорист" Скрипник відпустив взятого в заручники полковника НПУ Шияна і сховався в лісопосадці - Цензор.НЕТ 3060
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23.07.2020 17:05 Відповісти
Сортирная комедия ЗеАвакова продолжается
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23.07.2020 17:12 Відповісти
"Во мху я"!
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23.07.2020 17:17 Відповісти
Понятно, испугался что Зеленский и с ним поговорит.
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23.07.2020 17:18 Відповісти
"Полтавський терорист" Скрипник відпустив взятого в заручники полковника НПУ Шияна і сховався в лісопосадці - Цензор.НЕТ 4002
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23.07.2020 17:19 Відповісти
Мабуть, у нього там в лісі криївка...
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23.07.2020 17:38 Відповісти
"Полтавський терорист" Скрипник відпустив взятого в заручники полковника НПУ Шияна і сховався в лісопосадці - Цензор.НЕТ 2446
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23.07.2020 18:04 Відповісти
наступила эпоха зелено- армянских детективов
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23.07.2020 21:46 Відповісти
Клоун Петрушка? Похож!
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23.07.2020 22:02 Відповісти
Думаю, разгадка истории лежит в месте попытки задержания этого человека.
Надо бы узнать, нет ли в производстве Полтавского окружного административного суда дела с участием Скрипника Романа Николаевича, и если такое есть, да ещё и об обжаловании действий и решений ментов - найти его и отправить к Шустеру. Пусть расскажет всем, как у нас полиция за наши деньги препятствует реализации конституционного права на судебную защиту нарушенных полицией конституционных прав и свобод человека и гражданина.
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23.07.2020 18:30 Відповісти
Как бы в Омане не объявился.
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23.07.2020 18:41 Відповісти
або в Кончі Заспі
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24.07.2020 00:08 Відповісти
Как бы ещё не была б организована "эстафета терроризма" и по другим областям, какой-то непонятный резкий "движ" - взрывы, захваты заложников.
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23.07.2020 18:47 Відповісти
прошу прощения, в кукурузополосе
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23.07.2020 19:25 Відповісти
Чи я в цирку, чи Україна вся на 95 кварталі.
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23.07.2020 19:54 Відповісти
А где аваковская авиация? Ну понятно надо спутники покупать, без них террористов не поймать!
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23.07.2020 20:11 Відповісти
Арсен, где вертолеты?!
Ужасает эта толпа любителей во главе с армянином, распоряжающимся многомиллиардные бюджетом.
Хотел бы спросить Яценюка и Турчинова: ребята, вам не стыдно за своего выдвиженца?
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23.07.2020 20:25 Відповісти
За кусают комары его в том лесу ночью.
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23.07.2020 20:55 Відповісти
Агентству "Интерфакс-Украина" в полиции также https://interfax.com.ua/news/general/676557.html подтвердили , что Скрипник скрылся в лесопосадке.Источник: https://censor.net/n3209807

))))))...кварталу еще далеко до такой юморины!))))
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23.07.2020 20:58 Відповісти
ойц

"Полтавський терорист" Скрипник відпустив взятого в заручники полковника НПУ Шияна і сховався в лісопосадці - Цензор.НЕТ 387
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23.07.2020 21:14 Відповісти
Тепер в кожній області щоденно слід чекати "терористів"
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24.07.2020 00:09 Відповісти
де завершальна фаза??? в сценарій тонька дивись -- в сценарій!
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23.07.2020 21:30 Відповісти
мусорка хоть не изнасиловал?
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23.07.2020 21:42 Відповісти
Ну прям, как в Вечернем квартале: - "Вас заказали", шоу продолжается...
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23.07.2020 23:27 Відповісти
странно, очень странно, почему полтавский "террорист"не потребовал очередного видоса от зеленского..видимо он из когорты зебилов
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23.07.2020 23:43 Відповісти
А міг вимагати подивитись мультфільм "Ну, ****, погоди"
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24.07.2020 00:10 Відповісти
Аваков решил снять что-то в стеле "Рембо первая кровь"
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23.07.2020 23:48 Відповісти
А кукуруза на фото это и есть дремучий лес, в котором водятся партизаны и террористы?
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24.07.2020 01:14 Відповісти
ну так які в нього політичні вимоги, якщо його всі так дружньо "ТЕРОРИСТОМ" обізвали???
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24.07.2020 02:04 Відповісти
У на с сегодня все "терроризм" Не подчинился полицейскому тоже терроризм
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24.07.2020 03:11 Відповісти
а де на хвото лєсопосадка?!!
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24.07.2020 07:46 Відповісти
На монетном дворе НБУ срочно куют три экземпляра эксклюзивного ордена "За затримання в кукурудзі". Право стать кавалерами это уникального и самого почитаемого в мире знака отличия стали Рюкзаков, Бакланов и ЗЕ.
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24.07.2020 09:21 Відповісти
уровень "профессионализма" мусоров собаковских просто зашкаливает )))))
как вы думаете , этот собаковский сброд сможет вас защитить, если что?))))\
есть большие сомнения, глядя как эти мусора проводят свои "операции" )))
все что в состоянии делать эти цепные псы собакова, так это "прессовать" пенсионеров на рынках)))
если оппонент по серьезней да еще и с гранатой, то у мусоров полные штаны дерьма и паралич действий. ))))
шоу клоуна зе продолжается - "потужный министр собаков и его цепные псы веселят народ за бюджетные очень не маленькие деньги которых не хватает медикам, учителям, пенсионерам и так далее. " ))))
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24.07.2020 10:38 Відповісти
Село Великий Байрак це у Миргородському районі і хрін-зна скільки від Решетилівського... Провіряли би трохи інфу, "журналісти"...
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01.08.2020 19:42 Відповісти
Село Великий Байрак це у Миргородському районі і хрін-зна скільки від Решетилівського... Провіряли би трохи інфу, "журналісти"...
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01.08.2020 19:45 Відповісти
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