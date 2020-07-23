"Полтавський терорист" Скрипник відпустив взятого в заручники полковника НПУ Шияна і сховався в лісопосадці. ФОТО
Роман Скрипник, який взяв у Полтаві в заручники полковника поліції, відпустив офіцера і ховається в лісі Решетилівського району Полтавської області.
Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.
Так, станом на 14:30, чоловік відпустив заручника і сховався в лісі в Решетилівському районі. Його розшукує поліція.
Із заручником він доїхав до села Великий Байрак і там залишив машину. За словами представника поліції Полтавщини Романа Гришина, злочинець озброєний.
Станом на 15:00 правоохоронці перевіряють усі машини, які їдуть дорогою з Великих Сорочинців у Миргород. У всіх мандрівників перевіряють документи, багажники автомобілів відкривають.
Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.
Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.
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Надо бы узнать, нет ли в производстве Полтавского окружного административного суда дела с участием Скрипника Романа Николаевича, и если такое есть, да ещё и об обжаловании действий и решений ментов - найти его и отправить к Шустеру. Пусть расскажет всем, как у нас полиция за наши деньги препятствует реализации конституционного права на судебную защиту нарушенных полицией конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Ужасает эта толпа любителей во главе с армянином, распоряжающимся многомиллиардные бюджетом.
Хотел бы спросить Яценюка и Турчинова: ребята, вам не стыдно за своего выдвиженца?
))))))...кварталу еще далеко до такой юморины!))))
как вы думаете , этот собаковский сброд сможет вас защитить, если что?))))\
есть большие сомнения, глядя как эти мусора проводят свои "операции" )))
все что в состоянии делать эти цепные псы собакова, так это "прессовать" пенсионеров на рынках)))
если оппонент по серьезней да еще и с гранатой, то у мусоров полные штаны дерьма и паралич действий. ))))
шоу клоуна зе продолжается - "потужный министр собаков и его цепные псы веселят народ за бюджетные очень не маленькие деньги которых не хватает медикам, учителям, пенсионерам и так далее. " ))))