"Полтавський терорист" Скрипник відпустив взятого в заручники полковника НПУ Шияна і сховався в лісопосадці. ФОТО

Роман Скрипник, який взяв у Полтаві в заручники полковника поліції, відпустив офіцера і ховається в лісі Решетилівського району Полтавської області.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на 14:30, чоловік відпустив заручника і сховався в лісі в Решетилівському районі. Його розшукує поліція.

Із заручником він доїхав до села Великий Байрак і там залишив машину. За словами представника поліції Полтавщини Романа Гришина, злочинець озброєний.

Станом на 15:00 правоохоронці перевіряють усі машини, які їдуть дорогою з Великих Сорочинців у Миргород. У всіх мандрівників перевіряють документи, багажники автомобілів відкривають.

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Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

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