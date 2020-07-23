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Новини
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Європейська Бізнес Асоціація заявляє про тиск Антимонопольного комітету на іноземних інвесторів

Європейська Бізнес Асоціація заявляє про тиск Антимонопольного комітету на іноземних інвесторів

Бізнес Асоціація стурбована ситуацією, з якою зараз зіткнулися міжнародні виробники тютюнових виробів.

Зокрема, мова йде про рішення Антимонопольного комітету України стягнути штраф з чотирьох найбільших виробників тютюнової продукції на загальну суму 3,1 млрд. грн., а також судові процеси навколо цього рішення.

Про це йдеться в офіційному листі Європейської Бізнес Асоціації.

В ЕВА нагадали, що ситуація, яка склалася, є наслідком структурних змін ринку дистрибуції тютюнової продукції у 2011-2012 роках. При цьому в Європейській Бізнес Асоціації підкреслили, що такі зміни відбулися зі згоди Антимонопольного комітету України, який свого часу надав відповідні дозволи на концентрацію.

Також у Європейській Бізнес Асоціації розкритикували спробу попереднього керівництва Антимонопольного комітету накласти арешт на банківські рахунки і майно тютюнових компаній, які судяться зараз з АМКУ.
- 30 червня АМКУ було подано процесуальні документи про стягнення штрафу та забезпечення позову у вигляді накладення арешту на банківські рахунки та майно учасників справи. Такі дії в момент оскарження рішення в суді першої інстанції не узгоджуються з положеннями Закону України "Про захист економічної конкуренції" - впевнені в Європейській Бізнес Асоціації.
В ЕВА також зазначили, що дії Антимонопольного комітету України можуть суперечити ст.255 Угоди про Асоціацію між Україною і Євросоюзом, за якою Україна зобов'язалася застосовувати своє законодавство про конкуренцію у прозорий спосіб та поважати принципи процесуальної справедливості та права на захист.

- Такі кроки можуть розглядатися як тиск на міжнародних інвесторів, що матиме своїм наслідком негативний ефект на тютюновий ринок в цілому, падіння надходжень до держбюджету та створення передумов для безпрецедентного зростання контрабанди, – прогнозують в Європейській Бізнес Асоціації.
В ЕВА нагадали, що за час роботи в Україні представники тютюнової індустрії інвестували понад 2 млрд. доларів у економіку держави, а за результатами 2019 року сплатили 55 млрд. грн. податків до держбюджету. Відповідно, накладання арештів може поставити на паузу роботу 4 міжнародних компаній, які входять в ТОП-10 найбільших платників податків України.
Європейська Бізнес Асоціація закликала органи державної влади до справедливого та неупередженого ставлення до міжнародних інвесторів в Україні і до дотримання принципів незалежності, об’єктивності та неупередженості при розгляді справ щодо оскарження виробниками рішення АМКУ в судах.
Нагадаємо, чимало провідних українських юристів розкритикувало позицію Антимонопольного комітету.
Так, адвокат, керуючий партнер SENSUM Law Firm Віталій Жадобін нагадує, що держава своїми діями сама суттєво обмежує конкуренцію на цьому ринку.
- Вже саме ліцензування складів зберігання значно звужує коло можливих постачальників. Але головна вимога тютюнового бізнесу – простеження ланцюга доставки і розповсюдження, адже питання контрабанди вкрай важливе та болюче для будь-якої країни. Отже коло продавців та постачальників обмежується законом і зрозумілими та обґрунтованими вимогами, – пояснює Віталій Жадобін специфіку тютюнового ринку.
- Є вимоги закону та є один дистриб'ютор, який їм відповідає. Що робити? До того ж дозвіл на створення такого великого дистриб'ютора свого часу надав сам АМКУ, – нагадує керуючий партнер SENSUM Law Firm Віталій Жадобін.

Про те, що у 2011 р. Антимонопольний комітет надав усі необхідні дозволи для ТК "Мегаполіс-Україна" (попередня назва "Тедіс") нагадує і експерт Інституту законодавства при Верховній Раді, профессор, доктор наук Валерій Воротін.

- Якщо в цій ситуації Антимонопольний комітет і може когось оштрафувати – то хіба що самого себе. Адже він сам у 2011 р. видав дозволи на концентрацію і узгоджені дії, які передбачали зобов’язання дистрибуції не здійснювати оптовий продаж без дозволу "Мегаполіса" протягом 10 років. Виробників тоді навіть не проінформували – поставили перед фактом вже прийнятого рішення. Компанії-дистрибутори, які раніше працювали з виробниками, просто надіслали листи-повідомлення про припинення співпраці. Тобто причина штрафу не просто необгрунтована, вона абсурдна, – впевнений Валерій Воротін.

Автор: 

інвестори (445) Європейська бізнес асоціація (228) Тедіс Україна (68)


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Топ коментарі
+4
Че серьезно, да у нас самые прозрачные условия для ведения бизнеса, забыл как называется, помоему оффшор.
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23.07.2020 16:33
+4
бизнесняни от шмаркли - "в работе!"
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23.07.2020 16:40
+3
Таких инвесторов нам не нужно,путинская агентура пусть идет нах.
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23.07.2020 16:34
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Че серьезно, да у нас самые прозрачные условия для ведения бизнеса, забыл как называется, помоему оффшор.
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23.07.2020 16:33 Відповісти
бизнесняни от шмаркли - "в работе!"
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23.07.2020 16:40 Відповісти
Если бы табачники работали через офшор, они бы не платили 95 млрд.грн. налогов в бюджет в год. Учи матчасть.
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23.07.2020 16:42 Відповісти
Какое может быть удовольствие производить то что в итоге приносит страдания, мучения и неминуемую смерть?
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23.07.2020 16:47 Відповісти
в законодательстве Украины нет слова "удовольствие". Что разрешено законом, то может работать.
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23.07.2020 16:50 Відповісти
Нянька для инвесторов, непонятных, наверное с оффшоров, и нехилый тариф для тех же "солнечных". Без облаков, которые. И без совести. Ну мы же пришли, инвестировали... А вы как хотели, нам обещали бОльшие тарифы, чем в ЕС... будете платить потому вот так. А то, что у вас потребление еды уменьшится, это к вашим, не к нам. Так получается?
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23.07.2020 17:42 Відповісти
К огромному сожалению у нас колхоз, а не оффшор...
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23.07.2020 18:05 Відповісти
Очередные неприкасаемые после зеленой энергетики?
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23.07.2020 16:33 Відповісти
Таких инвесторов нам не нужно,путинская агентура пусть идет нах.
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23.07.2020 16:34 Відповісти
вот и иди.
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23.07.2020 16:40 Відповісти
- Оба???
- ЕВА!!!
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23.07.2020 16:35 Відповісти
Забавно, шо Антимонопольный комитет НЕ давит на Игорь Валерича, на Говноквартал и на Киевстар)
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23.07.2020 16:36 Відповісти
Враховуючи, що ці, і ті "реформатори" на вимогу міжнародних корпорацій вигнали з роботи всіх розумних і успішних, і залишили там, на держслужбі , сірий планктон, який не може плюнути в лище самодурів, отже суди завжди буде вигравати ***, як така, що має кваліфіковааних юристів, має підримку міжнародну, орієнується у міжнародних договорах які підписала Україна, і щоб тягатись з *** потрібні кваліфіковані кадри, які не ростуть як гриби після дощу, а їх десятками років навчають, тож тупий наїзд зелених профанів їм - ДСС!
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23.07.2020 17:24 Відповісти
Завыли монополисты, увеличить штраф для них в 10 раз.
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23.07.2020 19:20 Відповісти
тупые иностранцы-да это работает
"инвестиционная няня"
слуга олигархов Холодов
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23.07.2020 19:31 Відповісти
И шо даже няни не помогают???!!! Ая-яй-яй...
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23.07.2020 22:02 Відповісти
 
 