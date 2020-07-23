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Новини Силовики
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Затримано одесита, який виготовляв фальшиві гроші номіналом 500 і 200 грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали жителя Одеси, який здійснював виготовлення і збут фальшивих грошей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

Затримано одесита, який виготовляв фальшиві гроші номіналом 500 і 200 грн, - прокуратура 01

Встановлено, що 39-річний чоловік самостійно виготовляв банкноти номіналом 500 грн і 200 грн, які в подальшому збував на території Одеси.

Вчора, 22 липня, правоохоронці затримали ділка в порядку ст. 208 КПК України.

Затримано одесита, який виготовляв фальшиві гроші номіналом 500 і 200 грн, - прокуратура 02

Також дивіться: Найчастіше минулого року підробляли банкноти номіналом 500 грн, 100 грн та $100, - НБУ. ІНФОГРАФІКА

Затримано одесита, який виготовляв фальшиві гроші номіналом 500 і 200 грн, - прокуратура 03

Під час обшуку квартири затриманого вилучено технічне обладнання для виготовлення підроблених банкнот, заготовки номіналом 200-500 грн та інше.

Затримано одесита, який виготовляв фальшиві гроші номіналом 500 і 200 грн, - прокуратура 04

Відкрито кримінальне провадження за фактом виготовлення та збуту підробленої національної валюти України (ч. 2 ст. 199 КК України). Фальшивомонетнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також дивіться: Правоохоронці припинили діяльність ОЗУ фальшивомонетників у Чернівцях: організатору 19 років. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеса (5495) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) фальшивомонетники (73)


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Топ коментарі
+9
Станок включили все.
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23.07.2020 16:36
+9
- Моня, за что вас судили?
- Представьте, однажды выяснилось, что государство выпускает точно такие же
банкноты, как и я.
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23.07.2020 16:45
+3
Він міченими грошима руки витирав?
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23.07.2020 16:36
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Він міченими грошима руки витирав?
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23.07.2020 16:36 Відповісти
По 199-й УК Украины наказуемо изготовление и сбыт поддельной национальной валюты Украины. Таковой с 1996-го года считается украинская гривня, но в 1996-м году банкнот достоинством 200 и 500 гривень, да ещё и этого дизайна, не было, поэтому никакого преступления в распространении рекламы того, чего не было и быть не могло в 1996-м, я не вижу.
*****
Закон Украины "О валюте и валютных операциях" гласит, что национальной валютой (гривней) являются денежные знаки в любых формах, но либо находящиеся в обороте (т.е. ими рассчитались как деньгами) И ЯВЛЯЮТСЯ ЗАКОННЫМ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ на территории Украины, либо изъятые, но при этом подлежащие обмену на денежные знаки в обращении.

На изготовленных официальными лицами и находящихся в обращении гривневых банкнотах нет упоминания о том, что они являются законным платёжным средством, поэтому они не являются национальной валютой, и, соответственно, подражание их дизайну не может считаться фальшивомонетничеством и наказываться по ст.199 УК Украины.

Там может быть 190-я (мошенничество). там может быть 358-я (подделка), там может быть 176-я (нарушение авторского права), там может быть 338-я (надругательство над госсимволами), 353-я (самовольное присвоение звания служебного лица) УК Украины, да и то, если хорошо поискать.
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23.07.2020 18:52 Відповісти
😂
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24.07.2020 00:09 Відповісти
Станок включили все.
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23.07.2020 16:36 Відповісти
Вот до чего доводит тяганина с назначением головы нбу, народ задергался.
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23.07.2020 16:39 Відповісти
Купюри робив нормальні, чи з туалетного паперу ??
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23.07.2020 16:40 Відповісти
С какой целью интересуешься?
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23.07.2020 16:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LgiX2W_2MrI
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23.07.2020 16:45 Відповісти
на старой струйной мылнице...
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23.07.2020 16:49 Відповісти
- Моня, за что вас судили?
- Представьте, однажды выяснилось, что государство выпускает точно такие же
банкноты, как и я.
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23.07.2020 16:45 Відповісти
Ну одессит конечно! Правильно что крупными бумажками клепал. Сейчас сходи в АТБ со стольником---через 5 мин выходишь, на мизинце кулёчек несёшь, та хоть 5 км, палец не устанет.
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23.07.2020 16:52 Відповісти
Таки да!
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23.07.2020 19:52 Відповісти
https://youtu.be/2UlgH1Pamj4
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23.07.2020 17:53 Відповісти
Водії в Одесі обслуговуть транспорт на стаціях "2СТО" та "5СТО".
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23.07.2020 17:55 Відповісти
мало хто знає, що кожен прінтер на документах, які друкує, наносить свій зав. номер, дату друкування документа, інші дані в неявному і зашифрованому вигляді наприклад. в вигляді майже невидимих крапок, відступів в мікрони, які не видно очима.Оце вам пояснює, чому принтер не хоче друкувати чорно-білий документ, коли не має кольорових чорнил
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23.07.2020 18:29 Відповісти
блин он мой герой (((
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23.07.2020 19:33 Відповісти
страна рабов он герой ему памятники надо ставить и тем кто приват грабит...а раду расстрелять
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23.07.2020 19:34 Відповісти
 
 