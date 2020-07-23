Затримано одесита, який виготовляв фальшиві гроші номіналом 500 і 200 грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали жителя Одеси, який здійснював виготовлення і збут фальшивих грошей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
Встановлено, що 39-річний чоловік самостійно виготовляв банкноти номіналом 500 грн і 200 грн, які в подальшому збував на території Одеси.
Вчора, 22 липня, правоохоронці затримали ділка в порядку ст. 208 КПК України.
Під час обшуку квартири затриманого вилучено технічне обладнання для виготовлення підроблених банкнот, заготовки номіналом 200-500 грн та інше.
Відкрито кримінальне провадження за фактом виготовлення та збуту підробленої національної валюти України (ч. 2 ст. 199 КК України). Фальшивомонетнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
*****
Закон Украины "О валюте и валютных операциях" гласит, что национальной валютой (гривней) являются денежные знаки в любых формах, но либо находящиеся в обороте (т.е. ими рассчитались как деньгами) И ЯВЛЯЮТСЯ ЗАКОННЫМ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ на территории Украины, либо изъятые, но при этом подлежащие обмену на денежные знаки в обращении.
На изготовленных официальными лицами и находящихся в обращении гривневых банкнотах нет упоминания о том, что они являются законным платёжным средством, поэтому они не являются национальной валютой, и, соответственно, подражание их дизайну не может считаться фальшивомонетничеством и наказываться по ст.199 УК Украины.
Там может быть 190-я (мошенничество). там может быть 358-я (подделка), там может быть 176-я (нарушение авторского права), там может быть 338-я (надругательство над госсимволами), 353-я (самовольное присвоение звания служебного лица) УК Украины, да и то, если хорошо поискать.
- Представьте, однажды выяснилось, что государство выпускает точно такие же
банкноты, как и я.