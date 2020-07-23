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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території Війна
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Спроба звільнити Крим силою призведе до війни в Україні і в Європі, - Волкер

Спроба звільнити Крим силою призведе до війни в Україні і в Європі, - Волкер

Повернення окупованого Криму військовим шляхом принесе безліч руйнувань як у різних частинах України, так і в Європі. Залишається тільки тиснути на Росію, чекаючи, що вона зміниться.

Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" сказав колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ.

"Не думаю, що це хороша ідея. Я думаю, що така операція буде руйнівною і для життя людей, і для майна. Росія має дуже потужну військову силу. Все це призвело б до конфлікту і за межами Криму, і в інших частинах України, навіть в інших частинах Європи. Не існує варіанту хорошого військового повернення Криму", - сказав Волкер.

За його словами, потрібно "постійно і безперервно тиснути на Росію".

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"І, чесно кажучи, ми повинні бути терплячими. Росія рано чи пізно зміниться. Путінізм і продовження його влади до 2036 року - це швидше ознака слабкості, а не сили. Думаю, що Росія з часом зміниться. Нам треба підтримувати тиск і бути готовими до цих змін", - додав Волкер.

До цього він сказав, що не бачить можливостей для переговорів із Росією щодо Криму. Реакції російської сторони на такі висловлювання Волкера поки не було.

Автор: 

Крим (14183) росія (65883) Волкер Курт (610)


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Топ коментарі
+19
Уйню он несет.
Силой надо освобождать Донбасс.
И после того, как это случится Рашка сама развалится и Крым вернется без единого выстрела, как и уходил.
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23.07.2020 16:42
+18
Вот этого не надо. Что бы приползали к нам. Пускай ползут в обратную сторону. Нам нужна только пустая територия что бы сделать из нее минный плацдарм между нами и путиноукушеными.
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23.07.2020 17:03
+16
тогда кремль будет и дальше шантажировать всех угрозой войны и захватывать что ему нужно... вы же боитесь войны, а они нет
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23.07.2020 16:45
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"Остается только давить на Россию, ожидая, что она изменится.." - да, Буш то же самое про Грузию в 2008 говорил. Дождались Крыма и Донбасса. Ждём дальше.

Я тоже против военнлго пути, но того, что делается, явно недостаточно - они наоборот, ещё хотят. Свидетельство - последние высеры про "подарки русскага народа".
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23.07.2020 17:00 Відповісти
Московитские домохозяйки уже скулять: "Верните им тот Крым, уже жить не на что!"
Так что Волкер прав - созреют - сами отдадут, и повод найдут, потому как Крым -
вечная дотационная дыра.
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23.07.2020 17:00 Відповісти
А якби ваші рідні: дружина, сеста чи донька попали в нелегальний бордель, і їх силою заставили працювати, ви теж би говорили, а для чого їх звільняти колись бордель збанкрутіє і сам закриється?
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23.07.2020 17:04 Відповісти
А вы считаете это равнозначными сравнениями?
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23.07.2020 17:24 Відповісти
Ну так поедь и вывези их оттуда.
Или ты будешь взрывать бордель ?
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23.07.2020 17:28 Відповісти
Ты шо?! Крым ***** никогда не отдаст.Во всяком случае при жизни на троне.Это для него "святое".Он от детей быстрее откажется.
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23.07.2020 17:10 Відповісти
А спроби самозвільнити його шляхом мирної деокупації призведуть до поступового розвалу України, до війни за те, де пролягатиме нова лінія Нашого Керзона а далі й до війни в Європі. Вже ж було ...

Вовкер нехай там Трампу розповідає, що спроби вгамувати БЛМівські республіки у Сіетлі. Портланді та Шікаго призведуть до спалаху громадянських свобод та громадянської ж війни в Америці, а перші 13 штатів попросяться назад у колонії до Її Величності.
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23.07.2020 17:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=QwKYh_3Y7Gs&feature=emb_title "Да ладно.Жму руку-"-Обнимаю.Досвидания"
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24.07.2020 06:10 Відповісти
Так надо было не спать на будапештский меморандум.
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23.07.2020 17:02 Відповісти
Волкер друг пороха, другого ответа от него я и не ждал.
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23.07.2020 17:03 Відповісти
С таким "главнокомандующим", как теперь, только воевать - зелёная сопля -
это главное оружие кремля.
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23.07.2020 17:03 Відповісти
А Турчинов теж сповідував не пртивлєніє злу? Так зло прийшло і в Донбас. А далі це непротівлєніє заохотить РФ забрати і воду, і Київ в лапи орди.
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23.07.2020 17:07 Відповісти
А чим Турчинов тоді міг «противитись» ?
Армією аж у 6000 реальних бійців?
Яку йому зоставив громадянин Росії, міністр Оборони України Павєл Лєбєбєв?
Що скажеш?
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23.07.2020 19:14 Відповісти
Я вибачаюсь, а революційній Франції було легше, коли на неї напала ціла коаліція самодержців Європи, А більшовикам, які свідомо зробили громадянську війну, і їх душили з усіх сторін. Пан Турчинов, що цнотлива дівчинка, коли очолив революцію на Майдані, він як керівник і політик не прораховував, чим такі акції закінчуються, і не ЗСУ, і ********** флот захистили Україну, не зрадливе СБУ, не поліція, а добробати, яких зараз чмирять в судах. Будь-яка революція чогось вартує якщо уміє себе захищати. Турчинов не роздав зброю народу, не створив партизанські загони, він не виконав, ні Конституції, ні закону про Оборону. Він виконав забаганки Меркель, Обами і інших кидал. Він не вірив, в свій народ, він робив масонський проект для своїх кураторів. Тоді був здивований, і торгівлею з ворогом і дипвідносинами з окупантом, і взагалі країну не було переведено на військові рейки. Здали Крим наші Турчинови свідомо. Ці бездарі до цих пір у руля тому, що немає трибуналу за їх зраду і бездіяльність Ось послухали б всім народом в рибуналі чому не викона, ні закон про Оборону, ні Конституцію. Від пенсії і благ не відмовися ж і кулю собі не вистрілив в скроню. Фарисеї їм ім'я.
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23.07.2020 21:19 Відповісти
А що, Україна відкликала послів з раски-фєдєраски? Витурила цей гадючник, що кацапською амбасадою називається і консулати? Припинила всякий рух на кордонах? Всякий гешефт? Ввела такий порядок, що всі спілкування і весь пасажиропотік тільки через треті країни? Ні, нічого цього Україна не зробила і робити не буде. Українці вибрали патріота хоч раз за третину століття президентом? Теж ні. То чому багато хто з українців вважає, що інші країни будуть через Україну збитки нести на кацапському напрямку?
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23.07.2020 17:04 Відповісти
План "Барабароса-2". Четыре с половиной дня.
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23.07.2020 17:06 Відповісти
Поки у них в Кремлі план "Берта", а потім коли побачать реакцію світу буде і "Барабароса-2" і "Гроза"
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23.07.2020 17:09 Відповісти
Перед этим....заявление. - В плен не берем. Мост не взрываем. На пятый день мост будет взорван. Крапка.
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23.07.2020 17:09 Відповісти
А что война в Украине и Европе уже законилась??? А Волкер?
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23.07.2020 17:07 Відповісти
ммм.. напомнишь когда рада объявила войну? или президент?
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23.07.2020 20:17 Відповісти
Придется привыкать к тому, что Курт сообщил.
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23.07.2020 17:07 Відповісти
Не здивований таким словам. Хто падає - підштовхни, казав Ніцше. Якщо українці готові здати свою країну й зрадити всю кров, що за неї пролилася - чому нашими проблемами має перейматися якийсь Волкер?
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23.07.2020 17:08 Відповісти
так если только санкциями давить то это тоже может привести к войне, кацапы будут как в северной корее жрать мох и угрожать бомбой
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23.07.2020 17:09 Відповісти
Жрать мох долго не получится
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23.07.2020 17:46 Відповісти
Московия веками не меняется. Не будет Путина, выберут другого. Нам что ждать Второго Пришествия, пока оккупанты насилуют украинских граждан? А Волкер?
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23.07.2020 17:10 Відповісти
Ну тогда сажай Зеленского на танк, и вперёд за ним в атаку на Крым.
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23.07.2020 17:47 Відповісти
Зеленського і "іже з ним" не на танк, а на палю саджати треба.
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23.07.2020 19:03 Відповісти
пока жив советский народ ссср, не изменится
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23.07.2020 18:24 Відповісти
ты сейчас в ато или на диване? А малыш?
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23.07.2020 20:18 Відповісти
Россия мелкими укусами так отщипает до самого Берлина. Вроде по чуть чуть. А разве изза чуть чуть стоит терять мирную жизнь и население. Никто из НАТО не рыпнется даже если отберут Нарву или отодвинут норвегов от залежей никеля. Все будет мелкими шажками.Если конечно Запад не одумается и не закроет тотально рашку для экономического развала. Но это должно быть в реале а не показушные санкции против некоторых одиозных жителей. Запрет всем кацапам поголовно на пересечение любых внешних кордонов. Лишение вида на жительство и гражданства и выдворение обратно в московию всех кацапорожденных независимо от количества бабла вложенного в недвигу Лондонов и Парижей и тд.
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23.07.2020 17:11 Відповісти
Еще чуть-чуть и вы уже марксист.
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23.07.2020 17:13 Відповісти
Чому?
Це тактика малих порізів.
Відома з часів Давнього Риму.
Молодих солдат вчили не рубати мечем, а колоти, тоді противник слаб, втрачаючи кров.
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23.07.2020 18:52 Відповісти
Все "мелкие шажки" закончились ещё на Мариуполе.
А если ощцщаются "мелкие укусы" - это блохи (**********).
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23.07.2020 17:50 Відповісти
Сейчас не до крыма. Сначала нужно избавится от квартальных чертей и восстановить армию и экономику
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23.07.2020 17:15 Відповісти
Сложно от них избавиться ибо, как тараканы- много и безмозглые.
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23.07.2020 17:24 Відповісти
Когда то полные демократы из США лишили всех прав и имущества у лиц японского происхождения когда напала Япония. Никто что то не стеснялся определить их всех в виноватые. Чем сейчас разнятся от тех японцев потенциально опасные для западного мира индивидуумы с бацилой путинизма в башке?
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23.07.2020 17:22 Відповісти
А вот Турки так не считают. Где надо там и достают из широких штанин и -бут этих самых рашиян и на земле и на море.
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23.07.2020 17:28 Відповісти
Так давление нужно усиливать и усиливать.. А не ожидать что "плод сам созреет". Отключить РФ от международных платежных систем, объявить РФ страной террористом , арестовать счета и имущества всем кто как то связан с РФ и ее руководством по всему миру, эмбарго на покупку нефти , газа, вооружения и т.д. Прекратить все сотрудничество в экономической, научной областях. Закрыть морские порты для захода рос. судов. Закрыть черноморские проливы для прохода военных судов РФ. Исключить РФ из всех международных организаций. Лишить право вето в ООН. Ввести запрет на проведение в РФ всех видов спортивных и общественных мероприятий и участие рос. спортсменов в международных соревнованиях. И еще тысячу других возможных мер. Но все это так... Запад "реагирует" почти как на оккупацию Прибалтики СССР., по факту чисто символически.. хотя и это имеет конечно свое положительное влияние.. но это далеко не то что заставит РФ поменять свою агрессивную, империалистическую, реваншистскую, фашистскую, антидемократическую, мракобесную сущность.
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23.07.2020 17:31 Відповісти
Пока Запад не поймет что он защащает не Украину, а самого себя от московской орды ничего не произойдет. Впечатление что они думают Путин остановится на польской границе. И они получат мир. Нет, Украиной только разогреют апетит ,а кушать реально будут богатую Европу. И это не желание лично морального урода из Кремля. Это желание практически каждого россиянина. Увидев в турпоездках условный унитаз они захотели срать именно в него, а не в свой домашний сортир. Это дикое желание отнять просто потому что могу. Они поголовно виноваты. Поэтому и санкции должны быть ко всем им. Что бы кору, суки, грызли.
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23.07.2020 17:42 Відповісти
Заодно исключить из межпланетного шахматного турнира. (О. Бендер).
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23.07.2020 17:45 Відповісти
Почему бы и нет.
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23.07.2020 17:46 Відповісти
Рабссия не изменится и Крым никогда не вернет. Нужно с этим смирится.
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23.07.2020 17:36 Відповісти
Никогда.
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23.07.2020 17:44 Відповісти
Относительно СССР и стран Балтии, тоже так в свое время думали.
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23.07.2020 17:50 Відповісти
будем ждать 70 лет?
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23.07.2020 20:25 Відповісти
вернется вата, обработанная, с воплями "маю право"
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23.07.2020 18:26 Відповісти
Якщо реально та без ємоцій то відсотків 95 даю що на років 30 -40 за Крим тре забути
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23.07.2020 19:46 Відповісти
Люди в коментах тішать себе ілюзіями. Москалям санкції нічого не зроблять, обвал цін на нафту також не вплине, ну може трохи уповільнить економічне зростання. Час їх тільки зміцнює і час працює проти нас. Війна - це єдиний вихід, але ніяк не з цією владою.
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23.07.2020 17:41 Відповісти
ну да, конечно.. ссср тоже санкции укрепляли
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23.07.2020 17:44 Відповісти
Ви вважаєте, що совок розвалили санкції?
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23.07.2020 17:47 Відповісти
конечно, я жил при совке и помню, как все происходило.
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23.07.2020 17:50 Відповісти
В тому числі.
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23.07.2020 17:50 Відповісти
да, верно, в том чесле, помимо санкций было много факторов, и Афган и Чернобыль и деградация компартии, но санкции на мой взгляд существенно ускорило процесс.
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23.07.2020 17:54 Відповісти
к тому же рассея и рядом не валялась по сравнению с довольно сильным ссср.
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23.07.2020 17:56 Відповісти
Да, именно что ускорили.
Мы, доморощенные политики, можем просто спокойно наблюдать, как умные люди делают уже привычное дело.
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23.07.2020 18:04 Відповісти
в чем он был сильным? в цифрах и ссылках пжлста.
вот усср была 6-ой экономикой европы. сравним украину и усср?
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23.07.2020 20:29 Відповісти
относительно засРашки был сильным, и научись Украина писать с большой буквы.
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23.07.2020 21:04 Відповісти
в цифрах и ссылках пжлста.
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23.07.2020 23:06 Відповісти
ты шо не адекват? шо ты исполняешь?
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23.07.2020 23:23 Відповісти
вот и слился порохотролль.
еще раз спрошу: реальные факты есть?
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23.07.2020 23:37 Відповісти
та иди ты в сраку, ты реально думаешь, что я сейчас все брошу и побегу тебе искать информацию и с тобой кацапом буду дискутировать?
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23.07.2020 23:38 Відповісти
Почитайте, що таке КОКОМ.
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23.07.2020 19:10 Відповісти
Дякую, почитаю.
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23.07.2020 19:19 Відповісти
Совок развалили сами коммуняки, которых уже тошнило от кондовых "обкомов" и "горкомов", от чумазых чёрных "Волг" и спецпайков со шпротами и растворимым кофе.
Душа просила Лексусов и Мерседесов, реактивных самолётов, яхт, и имений по всему миру.
А дети просились на учёбу в Америку.
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23.07.2020 17:56 Відповісти
Где то так и было.Так называемое тлетворное влияние Запада имело место быть. Страна потихоньку открывалась, в основном для этих коммуняк, вот они тлетворно и заразились.
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23.07.2020 18:02 Відповісти
Коммуняки всегда табачок делили врозь: себе - охрану, право на оружие, лучшие квартиры, и спецпаёк, а трудовым массам - девиз "Вперёд!" и 100 грамм чёрного хлеба чтобы не загнулись.
Уже Ленин ездил на Роллс-Ройсе - простой Форд ему не подходил.
А Сталин и вовсе обжирался икрой и фруктами, когда Ленинград погибал в блокаде.
Про Брежнева и разные алмазные дела можно уже не вспоминать ...
ЦК всегда ездило на членовозистых ЗиЛах, которые самой передовой и сознательный
рабочий или колхозник не могли купить в принципе - даже если бы выполнили
3 пятилетки за одну.
Золотишко и валюту коммуняки всегда держали для себя,
а всем остальным - уголовную статью за валютные операции.
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23.07.2020 18:50 Відповісти
упускаете из виду золото партии, которое надо было справедливо распределить между доверенными товарищами из номенклатуры с заданием приумножить к ее выходу из подполья
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23.07.2020 18:29 Відповісти
В конце правления Мишки Горбачева в казне СССР осталось всего 300 кг золота, при том что от царя Николая ІІ досталось большевикам Ленина - 1200 тонн и - 510 тонн вывезли на корабле в СССР 73% (интересная роковая цифра) золотого запаса Испании в феврале 1937 года. После переплавки в СССР получили 460 тонн чистого банковского золота.
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23.07.2020 18:47 Відповісти
В конце правления Горбачова золотишко уже распозлось по всему миру
вместе с доверенными лицами.
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23.07.2020 18:55 Відповісти
А почему война не началась когда крым расея захватывала? Курилы, Кёнигсберг, Крым, Карелия...глотнули? Дальний восток? Ну там китайцы разберутся, это дело времени.
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23.07.2020 18:59 Відповісти
Коли Північна Корея захопила демократичну Південну Корею, кілька дивізій США, під прапором ООН, вибили під сраку звідти і комуністичну Північну Корею, і мільйони «добровольців» Китаю, і «іхтамнєтов»СРСР.
Ну, у випадку з Вьєтнамом, то уже навчений СРСР посмоктав у ліваків США, щоб вони почали підривну діяльність, проти цієї війни..
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23.07.2020 19:09 Відповісти
Росіян потрібно просто ізолювати. Це єдиний шлях який швидко приведе цю країну до самознищення. І як тільки почнеться розвал добити військовим способом. Роззброїти і загнати за парти! Тоді можливо, лише можливо!, що їх правнуки зможуть стати схожими на цивілізованих людей.
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23.07.2020 19:03 Відповісти
Млявое, бесхребетное чмо этот волкер. Предлагает мочиться в штаны и не вякать на *****, а то нападёт.
Тем более, сейчас самый подходяший момент - щемить козламордую нечисть. Только всем собраться и выработать план.
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23.07.2020 19:04 Відповісти
Ну вот весь соберись и выработай.
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23.07.2020 19:23 Відповісти
пока что план у кремлевских - пустить воду в Крым по каналу, захватив Херсонскую область.
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23.07.2020 19:24 Відповісти
Ну и что, что у них есть такой план? Захватить "кремлевские" уже не в состоянии ничего. Не тот расклад сил.
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23.07.2020 19:56 Відповісти
наивное мнение
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23.07.2020 22:25 Відповісти
-У середні століття монгольський геном в Московії - орді остаточно переміг угро - фінський. І не монголи, а вже саме наполовину смонголізованиє личакові угро-фіни з XIV в ..... взяли курс на повне фізичне знищення слов'янського етносу як такого і ця їхня політика в тій чи іншій формі триває і зараз. І в результаті чого, за підрахунками істориків, генетичні втрати слов'ян українців за цей період склали 100 млн. чоловік. Вже з середини XIII в. в цьому конгломераті східних народів личакової імперії - орді запанувала надзвичайна ненависть до європейців до слов'ян і до самого руського духу. З особливою ретельністю і жорстокістю татаро-монголи c зі своїми рабами москалями спустошувалися саме ті землі, які населяли руські племена слов'ян. Починаючи від східного форпосту слов'ян Козельська, вогнем і мечем орда пройшла по Київській Русі, Галичини, Польщі, Болгарії, Словаччини .... знищуючи все на своєму шляху. І ніколи не слід забувати, що на чолі російських земель Москву спорудили і поставили саме монголи, а не Русь, і в історичній перспективі це не європейська і не слов'янська російська держава, яку так підло називали і в личаковій царській монголоїдній але нібито росії - орді, і в кривавому срср. А війна на Донбасі і Криму також є прямим продовженням НЕ російської історії, і НЕ слов'янського руху, а кривавих монгольських навал, заснованих свого часу Чингисханом.
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23.07.2020 19:07 Відповісти
Сподіваюсь у Світі розуміють що Велика Війна все одно буде і просто тягнуть час, готуються. За наш рахунок, до речі...
Але затягування часу призведе, врешті решт, до ще більших втрат. ВЕЛИЧЕЗНИХ втрат!
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23.07.2020 19:10 Відповісти
Момент был упущен раздавить мокшу в начале 90х. Помогли мордве, а зря.
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23.07.2020 19:19 Відповісти
Момент был упущен в конце 40-х, когда у США атомная бомба была, а у совков не было.
2 бомбы по Москве и Питеру проветрили бы совкам мозги,
и отбили охоту грозить всему миру ядерной дубинкой.
Уж какими милитаристами были японцы, но Хиросима и Нагасаки их быстро протрезвили,
японцы пришли в себя, и начали делать хорошие автомобили и электронику.
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23.07.2020 19:30 Відповісти
Типа сейчас войны нет. Демагог.
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23.07.2020 19:49 Відповісти
Скорее всего выводы о нашей готовности освобождать Крым силой Волкер сделал после того как узнал, что раненый морпех четверо суток истекал кровью, напрасно ожидая помощи от собратьев по оружию и командования батальона, бригады, сектора.
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23.07.2020 20:25 Відповісти
это правда.
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23.07.2020 20:58 Відповісти
А освободить Крым иным образом нереально.

Кроме того, война в Европе УЖЕ ИДЁТ. Волкер, проснись!!!

Потерял к нему всякое уважение.
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24.07.2020 00:14 Відповісти
Возврат оккупированного Крыма военным путем принесет множество разрушений как в разных частях Украины, так и в Европе. Остается только давить на Россию, ожидая, что она изменится. Источник: https://censor.net/n3209812

Ще один головнокомандуючий
Розберемось якось, головне побільше НАТІвських і американських кораблів по всьому Чорному морю.
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24.07.2020 14:58 Відповісти
Розумію що Третя Світова може розпочатись у кожній точці земною кулі то правда, а може і у Чорному морі, це не виключено
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24.07.2020 15:05 Відповісти
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