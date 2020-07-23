Спроба звільнити Крим силою призведе до війни в Україні і в Європі, - Волкер
Повернення окупованого Криму військовим шляхом принесе безліч руйнувань як у різних частинах України, так і в Європі. Залишається тільки тиснути на Росію, чекаючи, що вона зміниться.
Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" сказав колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ.
"Не думаю, що це хороша ідея. Я думаю, що така операція буде руйнівною і для життя людей, і для майна. Росія має дуже потужну військову силу. Все це призвело б до конфлікту і за межами Криму, і в інших частинах України, навіть в інших частинах Європи. Не існує варіанту хорошого військового повернення Криму", - сказав Волкер.
За його словами, потрібно "постійно і безперервно тиснути на Росію".
"І, чесно кажучи, ми повинні бути терплячими. Росія рано чи пізно зміниться. Путінізм і продовження його влади до 2036 року - це швидше ознака слабкості, а не сили. Думаю, що Росія з часом зміниться. Нам треба підтримувати тиск і бути готовими до цих змін", - додав Волкер.
До цього він сказав, що не бачить можливостей для переговорів із Росією щодо Криму. Реакції російської сторони на такі висловлювання Волкера поки не було.
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Я тоже против военнлго пути, но того, что делается, явно недостаточно - они наоборот, ещё хотят. Свидетельство - последние высеры про "подарки русскага народа".
Так что Волкер прав - созреют - сами отдадут, и повод найдут, потому как Крым -
вечная дотационная дыра.
Или ты будешь взрывать бордель ?
Вовкер нехай там Трампу розповідає, що спроби вгамувати БЛМівські республіки у Сіетлі. Портланді та Шікаго призведуть до спалаху громадянських свобод та громадянської ж війни в Америці, а перші 13 штатів попросяться назад у колонії до Її Величності.
это главное оружие кремля.
Армією аж у 6000 реальних бійців?
Яку йому зоставив громадянин Росії, міністр Оборони України Павєл Лєбєбєв?
Що скажеш?
Це тактика малих порізів.
Відома з часів Давнього Риму.
Молодих солдат вчили не рубати мечем, а колоти, тоді противник слаб, втрачаючи кров.
А если ощцщаются "мелкие укусы" - это блохи (**********).
Мы, доморощенные политики, можем просто спокойно наблюдать, как умные люди делают уже привычное дело.
вот усср была 6-ой экономикой европы. сравним украину и усср?
еще раз спрошу: реальные факты есть?
Душа просила Лексусов и Мерседесов, реактивных самолётов, яхт, и имений по всему миру.
А дети просились на учёбу в Америку.
Уже Ленин ездил на Роллс-Ройсе - простой Форд ему не подходил.
А Сталин и вовсе обжирался икрой и фруктами, когда Ленинград погибал в блокаде.
Про Брежнева и разные алмазные дела можно уже не вспоминать ...
ЦК всегда ездило на членовозистых ЗиЛах, которые самой передовой и сознательный
рабочий или колхозник не могли купить в принципе - даже если бы выполнили
3 пятилетки за одну.
Золотишко и валюту коммуняки всегда держали для себя,
а всем остальным - уголовную статью за валютные операции.
вместе с доверенными лицами.
Ну, у випадку з Вьєтнамом, то уже навчений СРСР посмоктав у ліваків США, щоб вони почали підривну діяльність, проти цієї війни..
Тем более, сейчас самый подходяший момент - щемить козламордую нечисть. Только всем собраться и выработать план.
Але затягування часу призведе, врешті решт, до ще більших втрат. ВЕЛИЧЕЗНИХ втрат!
2 бомбы по Москве и Питеру проветрили бы совкам мозги,
и отбили охоту грозить всему миру ядерной дубинкой.
Уж какими милитаристами были японцы, но Хиросима и Нагасаки их быстро протрезвили,
японцы пришли в себя, и начали делать хорошие автомобили и электронику.
Кроме того, война в Европе УЖЕ ИДЁТ. Волкер, проснись!!!
Потерял к нему всякое уважение.
Ще один головнокомандуючий
Розберемось якось, головне побільше НАТІвських і американських кораблів по всьому Чорному морю.