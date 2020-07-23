Спроба звільнити Крим силою призведе до війни в Україні і в Європі, - Волкер

Повернення окупованого Криму військовим шляхом принесе безліч руйнувань як у різних частинах України, так і в Європі. Залишається тільки тиснути на Росію, чекаючи, що вона зміниться.

Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" сказав колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ.

"Не думаю, що це хороша ідея. Я думаю, що така операція буде руйнівною і для життя людей, і для майна. Росія має дуже потужну військову силу. Все це призвело б до конфлікту і за межами Криму, і в інших частинах України, навіть в інших частинах Європи. Не існує варіанту хорошого військового повернення Криму", - сказав Волкер.

За його словами, потрібно "постійно і безперервно тиснути на Росію".

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"І, чесно кажучи, ми повинні бути терплячими. Росія рано чи пізно зміниться. Путінізм і продовження його влади до 2036 року - це швидше ознака слабкості, а не сили. Думаю, що Росія з часом зміниться. Нам треба підтримувати тиск і бути готовими до цих змін", - додав Волкер.

До цього він сказав, що не бачить можливостей для переговорів із Росією щодо Криму. Реакції російської сторони на такі висловлювання Волкера поки не було.