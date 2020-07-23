УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12090 відвідувачів онлайн
Новини
766 6

У Раді зареєстровано законопроєкт про створення Нацкомісії в сфері транспорту

У Раді зареєстровано законопроєкт про створення Нацкомісії в сфері транспорту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 3927, який передбачає створення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив нардеп, голова підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко.

Проєктом закону передбачається створення Національної комісії, яка буде здійснювати державне регулювання, моніторинг і контроль у сфері транспорту.

"Надзвичайно важливо створення НКРТ. Насамперед, ця комісія має запобігти невиправданим маніпуляціям з цінами та тарифами з боку монополістів на ринку транспортних послуг. За 10 місяців ми так і не отримали законопроєкту для розгляду від міністерства транспорту та інфраструктури, тому ми закінчили роботу з депутатським корпусом над своїм власним проєктом закону. Перед тим ми провели слухання, багато консультувалися з бізнесом та основними стейкхолдерами, яких може стосуватися новий закон. Урахували всі зауваження. І сьогодні зареєстрували", - говорить Скічко.

Читайте також: Кабмін пропонує встановити штрафи від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів для власників громадських місць за недотримання маскового режиму відвідувачами

У законопроєкті йдеться про користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування, управління повітряним рухом, а також спеціалізовані послуги в річкових, морських портах, морських рибних портах та аеропортах.

Нагадаємо, раніше експерший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи "Укрзалізниці"залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна підіймати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базових галузях.

Своєю чергою, народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, наголосивши, що це призведе до подорожчання їх продукції й втрати конкурентоспроможності на світових ринках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про "інвестнянь"

Раніше свій проєкт закону надало на обговорення Міністерство інфраструктури України, однак Європейська бізнес-асоціація виступила з різкою критикою документу. Запропонована Міністерством модель фінансування НКРТ ставила під сумнів незалежність регулятора, відтак міністерський законопроєкт навіть не відправляли на розгляд у парламент.

Автор: 

законопроєкт (3614) Комісія (83) транспорт (1402) Скічко (46)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все, пропал транспорт .... Совсем пропал.
показати весь коментар
23.07.2020 16:45 Відповісти
зато "нацкомиссианты" - заработают хорошо на доплатах и премиальных от заинтересованных лиц, заодно и их подкормят, бо совсем беня с ахметкой зубожилли))
показати весь коментар
23.07.2020 16:46 Відповісти
Это те, которые борются с излишней ролью государства в экономике. И плодят комиссии, как грибы после дождя. Либертарианцы однако.
показати весь коментар
23.07.2020 16:47 Відповісти
Азаровщина. Регулировщики грёбаные. Про рыночную экономику что-то слышали?
показати весь коментар
23.07.2020 16:50 Відповісти
Дивився сьогодні по ТБ якогось "слугу"...Питають його - які недоліки у вашій роботі бачите?..А він - мало,мало законів я ще прийняв,міг би більше...А от на питання "Україна об"єкт чи суб"єкт?" відповісти не зміг...Два рази перепитував і сказав - "не поняв питання"...Не знає,що таке "об"єкт" чи "суб"єкт"...Але вигляд мав дуже розумний,такий спокійний,врівноважений...
показати весь коментар
23.07.2020 17:06 Відповісти
какая нахрен коммисия? шо, депутатам доплат не хватает? есть антимонопольный комитет и следственные органы, пусть посадят 2-3 человек с конфискацией и покажут по телевизору, а чинушу не в платную камеру, а в каземат на гнилой тюфяк, и всё, никто воровать не будет, ну разве на служебной машине излишки мебели вывезет из особняка. но вот беда - ворон ворону глаз не выклюет!
показати весь коментар
23.07.2020 18:17 Відповісти
 
 