У Раді зареєстровано законопроєкт про створення Нацкомісії в сфері транспорту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 3927, який передбачає створення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив нардеп, голова підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко.

Проєктом закону передбачається створення Національної комісії, яка буде здійснювати державне регулювання, моніторинг і контроль у сфері транспорту.

"Надзвичайно важливо створення НКРТ. Насамперед, ця комісія має запобігти невиправданим маніпуляціям з цінами та тарифами з боку монополістів на ринку транспортних послуг. За 10 місяців ми так і не отримали законопроєкту для розгляду від міністерства транспорту та інфраструктури, тому ми закінчили роботу з депутатським корпусом над своїм власним проєктом закону. Перед тим ми провели слухання, багато консультувалися з бізнесом та основними стейкхолдерами, яких може стосуватися новий закон. Урахували всі зауваження. І сьогодні зареєстрували", - говорить Скічко.

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У законопроєкті йдеться про користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування, управління повітряним рухом, а також спеціалізовані послуги в річкових, морських портах, морських рибних портах та аеропортах.

Нагадаємо, раніше експерший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи "Укрзалізниці"залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна підіймати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базових галузях.

Своєю чергою, народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, наголосивши, що це призведе до подорожчання їх продукції й втрати конкурентоспроможності на світових ринках.

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Раніше свій проєкт закону надало на обговорення Міністерство інфраструктури України, однак Європейська бізнес-асоціація виступила з різкою критикою документу. Запропонована Міністерством модель фінансування НКРТ ставила під сумнів незалежність регулятора, відтак міністерський законопроєкт навіть не відправляли на розгляд у парламент.