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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Суд заарештував "луцького терориста" Кривоша на 60 днів без права застави. ВIДЕО

Міський районний суд Луцька в середу обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного утримання під вартою Максиму Кривошу, підозрюваному в утриманні 13 заручників в автобусі в Луцьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення суд прийняв у середу.

Відео Громадське

Суд задовольнив клопотання прокуратури про утримання Максима Кривоша під вартою на 60 днів без права внесення застави - до 18 вересня.

Це рішення суду захист Кривоша має намір залишити без апеляції. "Мій клієнт не хоче, щоб це рішення суду апелювати" - пояснює адвокат Кривоша.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

арешт (2535) Луцьк (419) суд (11731)


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Топ коментарі
+17
А организаторов этого фильма будут арестовывать?
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23.07.2020 16:50
+12
Это не террористы а режисер и продюсер якіс дебілний та пришелептуватий! Ты глянь на сватов и слугу народа. Разве человек снимающий такое гавно может снять что-то другое?
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23.07.2020 17:06
+10
Свободу актёру!!!
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23.07.2020 17:23
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А организаторов этого фильма будут арестовывать?
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23.07.2020 16:50 Відповісти
Они отпросились в Полтаву на денек...
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23.07.2020 17:02 Відповісти
Будет как с "террористом" с моста-метро: быстрое следствие, экспертиза в психушке по решению суда, признание невменяемым, "лечение" в 2 месяца и свобода.
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23.07.2020 16:56 Відповісти
А за что человека садить? Разве Арнольд Шварцнегер или Сильвестр Сталоне сидит? Может Брюс Вилис или Чак Норис сидит?
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23.07.2020 16:58 Відповісти
У нас навіть терористи якісь дебільні і пришелепуваті...
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23.07.2020 16:59 Відповісти
Это не террористы а режисер и продюсер якіс дебілний та пришелептуватий! Ты глянь на сватов и слугу народа. Разве человек снимающий такое гавно может снять что-то другое?
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23.07.2020 17:06 Відповісти
ну дык пример у него хороший: у нас один мацковский резидент седьмой год патриотом прикидывается, так ему тока дебилы и верят))
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24.07.2020 07:44 Відповісти
Какая неожиданность, а я думал отпустят...
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23.07.2020 17:02 Відповісти
Я вообще думал дадут - залог, и выпустят.
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23.07.2020 17:09 Відповісти
аванс отдадут!!
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25.07.2020 08:59 Відповісти
Прикольный идиот . Для чего захватывать Богдан , если любишь собак и хочешь сесть пожизненно ? А где он взял оружие ? Интересный вопрос . Я с 2014-го до 2019-го работал в селе возле Днепра . Меня ни разу не остановила полиция . Я за то , чтобы всех останавливали .
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23.07.2020 17:04 Відповісти
Ну что-ты к актеру прицепился? Какой ему дали сценарий такой и сыграл!
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23.07.2020 17:10 Відповісти
многие нормальные хотят приобрести оружие и не могут!!! а это смог...
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25.07.2020 09:01 Відповісти
А чому його не відпустили , адже він дуже класно зіграв роль терориста !😀
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23.07.2020 17:10 Відповісти
Слезы наворачиваются на глаза - за что обидели такого хорошего парня? Опять же животных любит...😰
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23.07.2020 17:17 Відповісти
Свободу актёру!!!
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23.07.2020 17:23 Відповісти
Художника легко обидеть...
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23.07.2020 17:53 Відповісти
И как будет назван этот фильм???
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23.07.2020 19:35 Відповісти
Порохоботна методичка не спрацювала-влада терористичною себе не об'явила,натомість любителя пЕСиків погладили по шерсті.Інша справа що за захват заручників вже без "терориста" ніхто не відповість,бо в наляканого бубочки ще й досі трясучка.
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23.07.2020 19:39 Відповісти
Суд заарештував "луцького терориста" Кривоша на 60 днів без права застави - Цензор.НЕТ 50
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23.07.2020 22:16 Відповісти
Оскар зеливуду бл....
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23.07.2020 22:23 Відповісти
Суд арестовал "луцкого террориста" Кривоша на 60 дней без права залога. ВИДЕО


ЯКИЙ СТРАШНИЙ СІРИЙ ВОВК ЦЕЙ ЛОШОК У КЕПЦІ - БЕН ЛАДЕН ВІДДИХАЄ, А І Г І Л ПРИСОРОМЛЕНИЙ
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24.07.2020 00:01 Відповісти
Шоу маст гоу он! Так вот ты какой - Вечерний Квартал 2020!
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24.07.2020 08:21 Відповісти
 
 