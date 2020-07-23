Суд заарештував "луцького терориста" Кривоша на 60 днів без права застави. ВIДЕО

Міський районний суд Луцька в середу обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного утримання під вартою Максиму Кривошу, підозрюваному в утриманні 13 заручників в автобусі в Луцьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення суд прийняв у середу.

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Суд задовольнив клопотання прокуратури про утримання Максима Кривоша під вартою на 60 днів без права внесення застави - до 18 вересня.

Це рішення суду захист Кривоша має намір залишити без апеляції. "Мій клієнт не хоче, щоб це рішення суду апелювати" - пояснює адвокат Кривоша.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.