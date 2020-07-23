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На Чернігівщині відбулися порівняльні випробування чотирьох бойових модулів для БМП-1. ФОТО

На одному з військових полігонів Чернігівській області відбулися порівняльні випробування бойових модулів для БМП-1.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Генштаба ЗСУ.

На Чернігівщині відбулися порівняльні випробування чотирьох бойових модулів для БМП-1 01

"Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку на один з військових полігонів Чернігівської області, де проводилися порівняльні випробування БМП-1 з бойовими модулями "Парус", "Спис", "Шквал" і "Стилет", - йдеться в повідомленні.

Випробування проходили із залученням фахівців Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, який міститься в Чернігові.

Також читайте: Новий бронежилет для української армії не пройшов перші випробування, - ЗМІ

Автор: 

армія (3777) випробування (404) оборона (4817) зброя (7520) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+12
Куйте железо для нашей Победы, не подведите.
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23.07.2020 17:06
+7
Кстати если кто помнит то покупку движков для этих БМП инкриминуруют Гладковскому! Я так понимаю не было движков стояли бы БМП обеждвижимые!
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23.07.2020 17:08
+6
Что "Парус" что ""Копьё" что "Шквал" что "Стилет"-а на выходе всё равно ссыкливый клован.
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23.07.2020 17:08
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Куйте железо для нашей Победы, не подведите.
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23.07.2020 17:06 Відповісти
Такие как хомчак куют железо не отходя от кассы...
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23.07.2020 17:23 Відповісти
Кстати если кто помнит то покупку движков для этих БМП инкриминуруют Гладковскому! Я так понимаю не было движков стояли бы БМП обеждвижимые!
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23.07.2020 17:08 Відповісти
Не купили бы в рашке, стояли бы там современные движки ивеко или еще какие...
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23.07.2020 19:03 Відповісти
Ну ну постав не жигули мерседесовский движок. Даже англичанам из ТОп-Гира это не удалось!
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23.07.2020 21:05 Відповісти
Почему топгировцы должны быть примером??? Посмотрите в ютубе - люди в домашних условиях на коленке ставят в нивы дизели и на горбатые запорожцы что хотят.
Уж поверьте, украинские инженеры справились бы с задачей установки движка и на этого старичка, при этом увеличив дальность хода и маневренность.
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24.07.2020 00:14 Відповісти
Что "Парус" что ""Копьё" что "Шквал" что "Стилет"-а на выходе всё равно ссыкливый клован.
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23.07.2020 17:08 Відповісти
Что только не сделаешь, чтобы кацапские братовья остались довольны... может им, наконец, "Копья" со "Стилетами", поперек ненасытной глотки, этой мрази, станут...
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23.07.2020 17:11 Відповісти
При таком президенте модули должны оборудованы разноцветными воздушными шариками.
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23.07.2020 17:11 Відповісти
Як по корпусам, то це "двієчки", а не "одинички".
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23.07.2020 17:34 Відповісти
i не "двiйки", i тим бiльш не "одиницi"... бажано, щоб матерiали на вiйськово-технiчну тематику писали спецiалисти, а не третьокурсницi журналiстських факультетiв...
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23.07.2020 18:19 Відповісти
Да? А на какой они базе?
Что-то дивное Вы рассказываете.
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23.07.2020 22:16 Відповісти
та их пора на металл сдать вон приемки в гаражах и балке.. ппц ребята
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23.07.2020 19:32 Відповісти
 
 