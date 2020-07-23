На Чернігівщині відбулися порівняльні випробування чотирьох бойових модулів для БМП-1. ФОТО
На одному з військових полігонів Чернігівській області відбулися порівняльні випробування бойових модулів для БМП-1.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Генштаба ЗСУ.
"Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку на один з військових полігонів Чернігівської області, де проводилися порівняльні випробування БМП-1 з бойовими модулями "Парус", "Спис", "Шквал" і "Стилет", - йдеться в повідомленні.
Випробування проходили із залученням фахівців Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, який міститься в Чернігові.
Топ коментарі
+12 Александр Иванов #442761
показати весь коментар23.07.2020 17:06 Посилання
+7 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар23.07.2020 17:08 Посилання
+6 Garry Grant
показати весь коментар23.07.2020 17:08 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уж поверьте, украинские инженеры справились бы с задачей установки движка и на этого старичка, при этом увеличив дальность хода и маневренность.
Что-то дивное Вы рассказываете.