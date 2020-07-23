На Чернігівщині відбулися порівняльні випробування чотирьох бойових модулів для БМП-1. ФОТО

На одному з військових полігонів Чернігівській області відбулися порівняльні випробування бойових модулів для БМП-1.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Генштаба ЗСУ.

"Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку на один з військових полігонів Чернігівської області, де проводилися порівняльні випробування БМП-1 з бойовими модулями "Парус", "Спис", "Шквал" і "Стилет", - йдеться в повідомленні.

Випробування проходили із залученням фахівців Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, який міститься в Чернігові.

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