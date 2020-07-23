Ексдиректор підприємства "Укроборонпрому" підозрюється в зриві оборонного замовлення і збитках на 4,9 млн. ФОТО
Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому директору державного підприємства, яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", в службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, підприємство отримало фінансування від Міністерства оборони України на закупівлю у іноземних партнерів партії стрілецького озброєння. Однак, директор підприємства отримані кошти використав не за призначенням, в результаті чого оплата контракту не відбулася вчасно. Реалізацію міжнародно-економічного контракту було зірвано, що призвело до невиконання державного оборонного замовлення на закупівлю озброєння для потреб військових.
Внаслідок неналежного виконання колишнім посадовцем своїх службових обов’язків, держпідприємство зазнало збитків на суму понад 4,9 млн грн.
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«По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не была осуществлена вовремя, поэтому была сорвана реализация международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных. Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн грн», - говорится в сообщении.
Зе-баранам сцуть прямо у вічі
хавайТЄ!
Эти - не те, руки не рубят.
См. выше.
«По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не была осуществлена вовремя, поэтому была сорвана реализация международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных. Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн грн», - говорится в сообщении.
Хоча ні. Таки Зєля його призначив.