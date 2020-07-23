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Ексдиректор підприємства "Укроборонпрому" підозрюється в зриві оборонного замовлення і збитках на 4,9 млн. ФОТО

Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому директору державного підприємства, яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", в службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підприємство отримало фінансування від Міністерства оборони України на закупівлю у іноземних партнерів партії стрілецького озброєння. Однак, директор підприємства отримані кошти використав не за призначенням, в результаті чого оплата контракту не відбулася вчасно. Реалізацію міжнародно-економічного контракту було зірвано, що призвело до невиконання державного оборонного замовлення на закупівлю озброєння для потреб військових.

Ексдиректор підприємства Укроборонпрому підозрюється в зриві оборонного замовлення і збитках на 4,9 млн 01

Внаслідок неналежного виконання колишнім посадовцем своїх службових обов’язків, держпідприємство зазнало збитків на суму понад 4,9 млн грн.

Також читайте: "Укроборонпром" підлягає повній трансформації, - Уруський

Автор: 

Укроборонпром (1738) Офіс Генпрокурора (3272)


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Топ коментарі
+2
Бывшему.

«По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не была осуществлена вовремя, поэтому была сорвана реализация международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных. Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн грн», - говорится в сообщении.
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23.07.2020 17:22
+2
Пусть расказывает. Клубки надо поразматывать.
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23.07.2020 17:23
+1
новє ліца зеленського, - абромявічюси, рулюють
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23.07.2020 17:15
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Да, не сладко без него мародерівцям... Потому и убогие теперь... Потому и воете!
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23.07.2020 17:21 Відповісти
2017 год.
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23.07.2020 17:24 Відповісти
сиротский кабинет у коррупционера) у нас у начальника ЖЕКа покруче марморный стол будет...
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23.07.2020 17:14 Відповісти
новє ліца зеленського, - абромявічюси, рулюють
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23.07.2020 17:15 Відповісти
Бывшему.

«По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не была осуществлена вовремя, поэтому была сорвана реализация международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных. Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн грн», - говорится в сообщении.
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23.07.2020 17:22 Відповісти
ось нові і рулюють, бо - бившиє...а над ними ще новіший - уруський
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23.07.2020 17:40 Відповісти
5 млн грн? Це 185тис $ корупціонер??????
Зе-баранам сцуть прямо у вічі
хавайТЄ!
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24.07.2020 10:42 Відповісти
Ничего страшного.
Эти - не те, руки не рубят.
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23.07.2020 17:17 Відповісти
Цікаво в який період часу відбулась розтрата, і що саме і в яких фірмах купувалось замість іноземного стрілкового озброєння.
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23.07.2020 17:19 Відповісти
В 2017-м.
См. выше.
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23.07.2020 17:23 Відповісти
де там в статті рік вказан?
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23.07.2020 17:34 Відповісти
Кроме цензора есть и другие СМИ.

«По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами увеличились цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не была осуществлена вовремя, поэтому была сорвана реализация международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных. Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн грн», - говорится в сообщении.
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23.07.2020 17:43 Відповісти
Как принято в УОПе, после получения денег на ДОЗ к этому директору сразу же прискакали посланцы от генерального директора УОПа с приказом перечислять деньги на те фирмы, которые они укажут. Он это и сделал. Слабак.
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23.07.2020 17:21 Відповісти
Пусть расказывает. Клубки надо поразматывать.
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23.07.2020 17:23 Відповісти
Російський шпигун Зєля тут не прі дєлах. Це не він призначив мутного іноземця Абрамявічуса головою Укроборонпрому.
Хоча ні. Таки Зєля його призначив.
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23.07.2020 17:26 Відповісти
 
 