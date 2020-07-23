Ексдиректор підприємства "Укроборонпрому" підозрюється в зриві оборонного замовлення і збитках на 4,9 млн. ФОТО

Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому директору державного підприємства, яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", в службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підприємство отримало фінансування від Міністерства оборони України на закупівлю у іноземних партнерів партії стрілецького озброєння. Однак, директор підприємства отримані кошти використав не за призначенням, в результаті чого оплата контракту не відбулася вчасно. Реалізацію міжнародно-економічного контракту було зірвано, що призвело до невиконання державного оборонного замовлення на закупівлю озброєння для потреб військових.

Внаслідок неналежного виконання колишнім посадовцем своїх службових обов’язків, держпідприємство зазнало збитків на суму понад 4,9 млн грн.

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