ОАСК просять зобов'язати Мін'юст звернутися до суду щодо заборони "Партії Шарія"
Окружний адміністративний суд Києва просять зобов'язати Міністерство юстиції України звернутися до суду щодо заборони діяльності "Партії Шарія", вирішується питання про відкриття провадження за цим позовом.
Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.
"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо неприйняття рішення з приводу невідповідності діяльності "Партії Шарія" вимогам закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки", - сказано в повідомленні.
Водночас, позивач просить суд зобов'язати Мін'юст звернутися з позовом до суду щодо заборони діяльності "Партії Шарія" на території України і скасувати державну реєстрацію.
"Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за даним позовом", - зазначили в суді.
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9 год
шарий таки выложил видео последнего часа жизни убитого на Донбассе украинского бойца. Видео с его нагрудной камеры. Напоминаю, что тело нашего бойца забрали россияне. Где шарий взял видео? Очевидно, что у ФСБ.
А безмозглые шароголовые до сих пор не понимают, "что с шарием не так" и почему он пророссийский блогер, тесно сотрудничающий с российскими спецслужбами.
Политики могут быть всякие, а вот качество нашего государства - всенародное горе.
и выжигать остатки их под корень!и так и будет.дело времени
дуже жаль загиблих у боях з руськім миром. Їх смерті виявилися зайвими.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!