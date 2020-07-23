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ОАСК просять зобов'язати Мін'юст звернутися до суду щодо заборони "Партії Шарія"

ОАСК просять зобов'язати Мін'юст звернутися до суду щодо заборони

Окружний адміністративний суд Києва просять зобов'язати Міністерство юстиції України звернутися до суду щодо заборони діяльності "Партії Шарія", вирішується питання про відкриття провадження за цим позовом.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо неприйняття рішення з приводу невідповідності діяльності "Партії Шарія" вимогам закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки", - сказано в повідомленні.

Водночас, позивач просить суд зобов'язати Мін'юст звернутися з позовом до суду щодо заборони діяльності "Партії Шарія" на території України і скасувати державну реєстрацію.

"Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за даним позовом", - зазначили в суді.

Дивіться також: Нацкорпус пообіцяв захистити журналістів, яким погрожують прихильники партії Шарія. ВIДЕО

Автор: 

Шарій Анатолій (227) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+19
Oleg Petrichenko
9 год

шарий таки выложил видео последнего часа жизни убитого на Донбассе украинского бойца. Видео с его нагрудной камеры. Напоминаю, что тело нашего бойца забрали россияне. Где шарий взял видео? Очевидно, что у ФСБ.

А безмозглые шароголовые до сих пор не понимают, "что с шарием не так" и почему он пророссийский блогер, тесно сотрудничающий с российскими спецслужбами.
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23.07.2020 17:31
+9
шарийцев/ватников/кацапов нужно в буквальном смысле 'запретить' в Украине!
и выжигать остатки их под корень!и так и будет.дело времени
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23.07.2020 17:31
+8
Зеля своих друзей трогать не будет
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23.07.2020 17:31
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Впевнений що відповідь буде негативною - "какая разніца"...
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23.07.2020 17:28 Відповісти
та хто його знає як там воно буде, шмарій чим хороший, він ватну публіку дробив і відтягував наприклад у засмертів, а тепер, певно, хочуть мобілізувати всю 5 колону в одну колону
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23.07.2020 17:34 Відповісти
Я сразу писал єтих ублюдков запретить как коммуняк !!! Нахер за поребрик
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23.07.2020 20:06 Відповісти
І всіх, що ходять в червоних одежинах хапати і в кутузку...
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24.07.2020 18:08 Відповісти
Это точно.
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23.07.2020 23:12 Відповісти
Зеля своих друзей трогать не будет
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23.07.2020 17:31 Відповісти
Oleg Petrichenko
9 год

шарий таки выложил видео последнего часа жизни убитого на Донбассе украинского бойца. Видео с его нагрудной камеры. Напоминаю, что тело нашего бойца забрали россияне. Где шарий взял видео? Очевидно, что у ФСБ.

А безмозглые шароголовые до сих пор не понимают, "что с шарием не так" и почему он пророссийский блогер, тесно сотрудничающий с российскими спецслужбами.
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23.07.2020 17:31 Відповісти
Там вроде это на Дырляндия-ТВ показывали...
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23.07.2020 17:51 Відповісти
Все верно, это видео уже показывали, так что Шарию его если и продали, то недорого. Вопрос не в том, откуда видео, а в том, что оно частично противоречит официальным заявлениям украинских военных, сделанным до того. Поскольку мы граждане Украины, то нас по идее должен волновать вопрос, врут ли нам наши власти, включая военных, или не врут?
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23.07.2020 18:23 Відповісти
Так петушарий еще недавно вещал, что мертведчук плохой, а тут резко начал хвалить мертведчука и выступать на его каналах. Шо опять лошарик накормил говнецом своих адептов?
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24.07.2020 08:09 Відповісти
Тут такое дело, что все политиканы говно, так что обсуждать моральный облик что Шария, что Пети или Кролика, смысла нет, а вот что они публикуют, так то есть смысл обсуждать. В данном случае опубликована запись нагрудной камеры погибшего, в которой противоречия с сообщением пресс-службы ООС вроде как такие: 1. Медик погиб не от обстрела, а подорвавшись на растяжке или другой мине. 2.На нем и окружающих не было белой каски, обычная военная форма. В связи с этим вопрос, то ли запись фальшивая, то ли официальные лица соврали до того. Кто то оспаривает в прессе подлинность этой записи, или дает трактовки, увязывающие видео с предшествующей официальной информацией?
Политики могут быть всякие, а вот качество нашего государства - всенародное горе.
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24.07.2020 08:23 Відповісти
Ти довбень, це відео вже тиждень по ютубу гуляє, агов виповзай з підвалу а то все життя там просидеш.
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23.07.2020 20:18 Відповісти
Говноед петушария, видео не могло неделю гулять в ютубе, поскольку убийство было совершено накануне.
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24.07.2020 08:10 Відповісти
шарийцев/ватников/кацапов нужно в буквальном смысле 'запретить' в Украине!
и выжигать остатки их под корень!и так и будет.дело времени
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23.07.2020 17:31 Відповісти
я коли взнав що цьому двинутому на усю макитру українофобу держава офіційно дає гроші на партійну розбудову зрозумів, щоцей нарід потребує лютого покарання за усю свою дурь казкову.
дуже жаль загиблих у боях з руськім миром. Їх смерті виявилися зайвими.
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23.07.2020 17:47 Відповісти
К нашему берегу плывет не бревно, а всё больше щепа да говно.
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23.07.2020 17:32 Відповісти
Что ОПЗЖ подали в суд на конкурента, чтобы эЛОХторат не отбивал?
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23.07.2020 17:50 Відповісти
На черный роток не накинешь платок..
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23.07.2020 18:08 Відповісти
В поговорке, на каждый роток не накинешь платок. Надо постоянно разоблачать его клевету, а не запрещать. Не надо забывать, что запретный плод сладок. Результатом запрета, будет его, ещё более высокий рейтинг.
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23.07.2020 19:54 Відповісти
ОАСК просять зобов'язати Мін'юст звернутися до суду щодо заборони "Партії Шарія" - Цензор.НЕТ 2575
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23.07.2020 18:09 Відповісти
А чому не можна написати скаргу в голандський уряд щодо того, що людина, якій вони надали політичний притулок, показує відео зі смертю людини? Хай його депортують нафіг!
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23.07.2020 18:25 Відповісти
Лікуйся.
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23.07.2020 20:20 Відповісти
Лікуватися треба тобі, якщо ти вважаєш це нормальним...
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23.07.2020 20:22 Відповісти
Этого цуцыка по кличке шарик давно пора посадить на парашу.
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23.07.2020 18:29 Відповісти
Люди не знають принцип м"ячика...в даному випадку шаріка...Чим сильніше по ньому б"єш - тим вище він підскакує...
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23.07.2020 18:42 Відповісти
это смотря насколько сильно ушатать тебя по рылу, свинорус
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23.07.2020 21:06 Відповісти
Гарний піар для партії пана Шарія.
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23.07.2020 20:16 Відповісти
комуняк тоже запретили - и никакого пиара, их нет и все
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24.07.2020 01:00 Відповісти
а кому они нужны?
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24.07.2020 01:16 Відповісти
Вот именно, кому нахер нужна партия петушария в Украине, если его сторонники из беларуси, *********, германии
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24.07.2020 08:04 Відповісти
Видимо нужна она вашим раз так подгорает, как от никого другого.
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24.07.2020 10:02 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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23.07.2020 21:12 Відповісти
партия петуЩариев, точка!!!
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23.07.2020 21:22 Відповісти
 
 