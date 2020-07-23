ОАСК просять зобов'язати Мін'юст звернутися до суду щодо заборони "Партії Шарія"

Окружний адміністративний суд Києва просять зобов'язати Міністерство юстиції України звернутися до суду щодо заборони діяльності "Партії Шарія", вирішується питання про відкриття провадження за цим позовом.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо неприйняття рішення з приводу невідповідності діяльності "Партії Шарія" вимогам закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки", - сказано в повідомленні.

Водночас, позивач просить суд зобов'язати Мін'юст звернутися з позовом до суду щодо заборони діяльності "Партії Шарія" на території України і скасувати державну реєстрацію.

"Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за даним позовом", - зазначили в суді.

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