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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Старогнатівки і Причепилівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Старогнатівки і Причепилівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби 23 липня незаконні збройні формування РФ 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник на світанку відкривав вогонь у бік українських опорних пунктів поблизу Старогнатівки.

Ще один обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Неподалік Причепилівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Підсумки за минулу добу

22 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 9 населених пунктів: Майорська, Мар’їнки, Лебединського, Хутору Вільний, Богданівки, Кримського, Водяного, Талаківки, Пищевика та Старогнатівки.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів, чотири українські захисники зазнали поранень.

22 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 1 умисне вбивство, 1 розбій, 1 грабіж, 5 крадіжок, 4 шахрайства 1 факт незаконного поводження зі зброєю та 12 фактів незаконного поводження з наркотиками. Крім того, виявлено 59 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 125 транспортний засіб та 4 634 особи. Також було затримано 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 719 осіб. В зворотному напрямку – 389 осіб. Через КПВВ "Мар’їнка" в обидва боки прослідувало по одній особі. КПВВ "Новотроїцьке" з вини окупантів не функціонувало.

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обстріл (29006) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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О как, ниче нехай пока пуляют, после 27 го. не смогут, великий лидер договорился, ОБСЕ сразу наругает и штраф...
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23.07.2020 18:02 Відповісти
«Найманець» розкривається в ст. 47 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року. Відповідно до зазначеної статті Найманець - це особа, яка: спеціально завербована на місці або за кордоном для того, щоб брати безпосередню участь у збройному конфлікті; фактично бере безпосередню участь у воєнних діях, керуючись головним чином бажанням одержати особисту вигоду у вигляді матеріальної винагороди від воюючої сторони, розміри якої істотно перевищують винагороду, що виплачується цією стороною військовослужбовцям такого ж рангу і з такими ж функціями з числа особового складу своїх збройних сил; не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території контрольованої такою стороною; не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті; не відправлено будь-якою. державою, яка не є такою, що знаходиться в конфлікті стороною, для виконання офіційних обов'язків як представник своїх збройних сил. І яким боком ті окупаційні війська РФ мають відношення до найманців? Військові, або є громадянами РФ (сторони конфлікту), або проживають на території контрольованої окупантами, або відправлені РФ на фронт як державою стороною конфлікту. І найманці не підпадають під захист комбатантів тоді чому їх не знищують і беруть в полон, та не обстрілюють з артсистем? Тож влада і їх медіа бреше про найманців. А потім за цей коментар чомусь банить!
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23.07.2020 18:05 Відповісти
Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево, - штаб ООС-не только застрелили но и захватили тела ,в этой связи, а что было сделано для прикрытия группы и затем и ее захвата врагом , неужели не было огневых средств для превращения переднего края боевиков в марсианскую поверхность Что это?-Предательство или дурость
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23.07.2020 19:28 Відповісти
 
 