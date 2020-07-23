Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Старогнатівки і Причепилівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби 23 липня незаконні збройні формування РФ 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник на світанку відкривав вогонь у бік українських опорних пунктів поблизу Старогнатівки.

Ще один обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Неподалік Причепилівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Підсумки за минулу добу

22 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 9 населених пунктів: Майорська, Мар’їнки, Лебединського, Хутору Вільний, Богданівки, Кримського, Водяного, Талаківки, Пищевика та Старогнатівки.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів, чотири українські захисники зазнали поранень.

22 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 1 умисне вбивство, 1 розбій, 1 грабіж, 5 крадіжок, 4 шахрайства 1 факт незаконного поводження зі зброєю та 12 фактів незаконного поводження з наркотиками. Крім того, виявлено 59 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 125 транспортний засіб та 4 634 особи. Також було затримано 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 719 осіб. В зворотному напрямку – 389 осіб. Через КПВВ "Мар’їнка" в обидва боки прослідувало по одній особі. КПВВ "Новотроїцьке" з вини окупантів не функціонувало.