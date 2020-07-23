США занепокоєні нападами як на політичних діячів, так і на представників громадянського суспільства в Україні, - посольство
У посольстві США зазначають, що в демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, не побоюючись за свою безпеку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство США в Україні.
"Ми занепокоєні нещодавніми ймовірними нападами, спрямованими як проти політичних діячів, так і проти представників громадянського суспільства в Україні", - сказано в повідомленні.
Посольство закликає правоохоронні органи ретельно розслідувати ці випадки і забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних.
"У благополучних демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, не побоюючись за свою фізичну безпеку", - підсумували дипломати США.
23 липня Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.
У свою чергу в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що внаслідок пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається з зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.
Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.
Голова представництва ЄС в Україні висловив занепокоєння пожежею.
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А после шабунина заметили.
Всё-таки заметили...?
Уже хорошо.
Антиукраїнська поведінка має каратись законом.
1 - Российский террорист пробрался в Украину и городе Луцк захватил заложников!
2 - Российский террорист взял в заложники украинского полицейского и угрожал взорвать боевую гранату.
Оба террориста работали по заданию российских спецслужб ФСБ что является подтверждением агрессивного поведения по отношению к Украине!
Семью адвокатов, защищающих свой дом с оружием в руках от черных беспредельщиков, засудили на штраф и общественные работы.
Трамп пригрозил сегодня,что направит ФБР на разгон погромщиков.