США занепокоєні нападами як на політичних діячів, так і на представників громадянського суспільства в Україні, - посольство

У посольстві США зазначають, що в демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, не побоюючись за свою безпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство США в Україні.

"Ми занепокоєні нещодавніми ймовірними нападами, спрямованими як проти політичних діячів, так і проти представників громадянського суспільства в Україні", - сказано в повідомленні.

Посольство закликає правоохоронні органи ретельно розслідувати ці випадки і забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних.

"У благополучних демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, не побоюючись за свою фізичну безпеку", - підсумували дипломати США.

23 липня Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

У свою чергу в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що внаслідок пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається з зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.

Голова представництва ЄС в Україні висловив занепокоєння пожежею.