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Новини
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США занепокоєні нападами як на політичних діячів, так і на представників громадянського суспільства в Україні, - посольство

США занепокоєні нападами як на політичних діячів, так і на представників громадянського суспільства в Україні, - посольство

У посольстві США зазначають, що в демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, не побоюючись за свою безпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство США в Україні.

"Ми занепокоєні нещодавніми ймовірними нападами, спрямованими як проти політичних діячів, так і проти представників громадянського суспільства в Україні", - сказано в повідомленні.

Посольство закликає правоохоронні органи ретельно розслідувати ці випадки і забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних.

"У благополучних демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, не побоюючись за свою фізичну безпеку", - підсумували дипломати США.

23 липня Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

У свою чергу в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що внаслідок пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається з зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.

Голова представництва ЄС в Україні висловив занепокоєння пожежею.

Автор: 

напад (1137) посольство (947) США (23310)


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Топ коментарі
+6
Я обеспокоен, что согласно 6-й статьи Будапештского Меморандума, США должны участвовать в "консультациях" а вовсе не друзья Путина Германия и Франция.
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23.07.2020 17:44
+5
Каратися законом повинна всіляка протизаконна поведінка.
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23.07.2020 18:03
+4
Мы устали от вашей обеспокоенности .
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23.07.2020 17:35
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Мы устали от вашей обеспокоенности .
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23.07.2020 17:35 Відповісти
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23.07.2020 17:38 Відповісти
шабунин- прихвостень сороса, действующий во вред стране, а не политический деятель
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23.07.2020 17:39 Відповісти
Пшло,заЖОПное ! ИмбикЦИЛ!
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23.07.2020 17:45 Відповісти
Шабунін реально зовсім не позитивний персонаж і справа навіть не в Соросі, серед соросят є порядні люди, просто вони з Чубайсом вороги, тому москальня жене на Сороса.
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23.07.2020 17:49 Відповісти
Раньше не замечали.
А после шабунина заметили.
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23.07.2020 17:46 Відповісти
Я обеспокоен, что согласно 6-й статьи Будапештского Меморандума, США должны участвовать в "консультациях" а вовсе не друзья Путина Германия и Франция.
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23.07.2020 17:44 Відповісти
Да?
Всё-таки заметили...?
Уже хорошо.
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23.07.2020 17:45 Відповісти
Мешканці США обговорюють напади в Україні.США обеспокоены нападениями как на политических деятелей, так и на представителей гражданского общества в Украине, - посольство - Цензор.НЕТ 1419
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23.07.2020 17:47 Відповісти
Але всьому є межа.
Антиукраїнська поведінка має каратись законом.
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23.07.2020 17:56 Відповісти
Каратися законом повинна всіляка протизаконна поведінка.
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23.07.2020 18:03 Відповісти
Потому что новости нужно делать так как делает Кремль!

1 - Российский террорист пробрался в Украину и городе Луцк захватил заложников!

2 - Российский террорист взял в заложники украинского полицейского и угрожал взорвать боевую гранату.

Оба террориста работали по заданию российских спецслужб ФСБ что является подтверждением агрессивного поведения по отношению к Украине!
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23.07.2020 18:16 Відповісти
ну кто бы говорил....У ВАС ТАМ НЕГРЫ БЕЛЫХ ЛИНЧУЮТ.
Семью адвокатов, защищающих свой дом с оружием в руках от черных беспредельщиков, засудили на штраф и общественные работы.
Трамп пригрозил сегодня,что направит ФБР на разгон погромщиков.
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23.07.2020 18:52 Відповісти
 
 