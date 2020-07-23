Зеленський пообіцяв будувати на КПВВ на Донбасі хаби з магазинами й адмінпослугами
Найближчим часом почнеться реалізація програми з будівництва хабів на КПВВ з тимчасово окупованими територіями.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час підходу до ЗМІ з президентом Швейцарської Конфедерації Соммаругою в ході огляду пішохідного моста через р. Сіверський Донець та ознайомлення з роботою КПВВ "Станиця Луганська", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми будемо будувати, найближчим часом почне будуватися програма таких хабів на всіх КПВВ, де буде все сучасне - від аптеки до продуктового магазину, й інших адміністративних послуг", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+51 Чайка Київ
показати весь коментар23.07.2020 18:20 Посилання
+42 Стрелок
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+32 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар23.07.2020 18:14 Посилання
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Порив на водогоні. Декілька міст без води. Виконано
Тільки називали це не "хабами" а "логістичними центрами".
І куди воно все поділося?!!!
https://lb.ua/society/2015/10/09/318123_donbasse_otkrilsya_vtoroy.html
Так таки захочет и Одесса, и Херсон, и Николаев- мы же тоже люди
Потому, что ЗЕ сам ватный ублюдок и предатель Украины.
18:11https://censor.net/news/3209843/zelenskiyi_poobeschal_stroit_na_kpvv_na_donbasse_haby_s_magazinami_i_adminuslugami
Украинцев убивать, террористам и их пособникам строить хабы - вполне прозрачная политика ЗЕблюдков.
Шкода, що це Президент держави нашої...
Та щось не видно на обрії українського Мойсея.
Куди й кому той народ вести - без якогось несподіваного чинника все і надалі довго буде гнити.