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Зеленський пообіцяв будувати на КПВВ на Донбасі хаби з магазинами й адмінпослугами

Зеленський пообіцяв будувати на КПВВ на Донбасі хаби з магазинами й адмінпослугами

Найближчим часом почнеться реалізація програми з будівництва хабів на КПВВ з тимчасово окупованими територіями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час підходу до ЗМІ з президентом Швейцарської Конфедерації Соммаругою в ході огляду пішохідного моста через р. Сіверський Донець та ознайомлення з роботою КПВВ "Станиця Луганська", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо будувати, найближчим часом почне будуватися програма таких хабів на всіх КПВВ, де буде все сучасне - від аптеки до продуктового магазину, й інших адміністративних послуг", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Донбас (22356) пункт пропуску (807) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+51
"https://censor.net/news/3209796/okkupanty_vyrezali_kosti_iz_tela_pogibshego_pod_zayitsevo_medika_ilina_a_ranenyyi_morpeh_juravel_istek."

За це звірство,
https://censor.net/news/3209843/zelenskiyi_poobeschal_stroit_na_kpvv_na_donbasse_haby_s_magazinami_i_adminuslugami
Навіть не знаю, як це коментувати і чи варто?
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23.07.2020 18:20
+42
даешь супермаркеты на КПВВ!
все для "наших" людей!
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23.07.2020 18:13
+32
Какие пля хабы? Чего они вообще ломятся толпами к фашистам? В "русском мире" пусть сидят, голову подлечивают
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23.07.2020 18:14
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Воно може планувати. Але то зовсім не мусить бути по його.
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24.07.2020 05:52 Відповісти
Бідоносець в Слов'янську.
Порив на водогоні. Декілька міст без води. Виконано
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23.07.2020 19:13 Відповісти
З цього боку хлопцям - Call of Duty, а тамженашим - Duty Free?
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23.07.2020 19:14 Відповісти
призедент країни и хтось собі такий поряд
Зеленський пообіцяв будувати на КПВВ на Донбасі хаби з магазинами й адмінпослугами - Цензор.НЕТ 6379
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23.07.2020 19:16 Відповісти
Он случайно там не в пляжных шортах и шлепках?
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23.07.2020 19:26 Відповісти
В них, но не случайно.
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23.07.2020 21:08 Відповісти
А це вже торговля на крові чи ще тільки тестовий режим?
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23.07.2020 19:23 Відповісти
Напрацювання партнерских стасунків !!))
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23.07.2020 20:53 Відповісти
Здається мені таке вже було у 2015 році.
Тільки називали це не "хабами" а "логістичними центрами".
І куди воно все поділося?!!!
https://lb.ua/society/2015/10/09/318123_donbasse_otkrilsya_vtoroy.html

Зеленський пообіцяв будувати на КПВВ на Донбасі хаби з магазинами й адмінпослугами - Цензор.НЕТ 2790
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23.07.2020 22:16 Відповісти
может им еще и метро проложить и возить по льготному тарифу?
Так таки захочет и Одесса, и Херсон, и Николаев- мы же тоже люди
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23.07.2020 19:27 Відповісти
Порнохабы пусть построит, не пора ли вернуть наши земли?
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23.07.2020 19:31 Відповісти
А пиво на шару истосковавшимся по Родине слабо?
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23.07.2020 20:16 Відповісти
Этот болтун и хохотун Зеленский уже обеспечил всех украинцев, дешёвыми масками и лекарствами от кови-19, дети начали жить в резиденциях, но только его дети, врачи начали получать по 25 тысяч зарплаты, и т. д. и осталось теперь только создать комфорт и уют, для предателей украины, пересекающих границы Украины, только, за ради дешёвой и качественной украинской колбасой и за своими липовыми купленными пенсиями. Они гимны поют *****, а наш Зеленский никак не успокоится!! Не надрывай Вова зря пуп!! Ордло уже не вернётся в состав Украины, пока эта гнида, путин живёт на этой земле!! Вся Украина в запустении, а этим гадам хабы??
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23.07.2020 20:29 Відповісти
100%!
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23.07.2020 20:58 Відповісти
ЖЭСТЬ!
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23.07.2020 20:57 Відповісти
Украинцев там убивают,а вы им хабы с шопингом,это жэстячина!!!
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23.07.2020 20:58 Відповісти
А зачем антиукраинскому президенту украинцы вообще нужны? Он считает,что ему дали право над нами делать все ,что угодно.
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23.07.2020 21:02 Відповісти
Довольно неординарное решение,что то новенькое в мировой практике.Ни где в мире не видел ни чего подобного.Ни в Германии,которая раньше была разделена на ГДР и ФРГ,ни сейчас на границе разграничения Северной и Южной Кореи.Интересно,кто еще бабки в эти хабы вкладывать будет,где инвесторов таких смелых взять?Если опять за счет государства и бюджета,то я не согласен.
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23.07.2020 21:23 Відповісти
ЗЕ делает все для ватных ублюдков, законное место которых на полях в виже удобрений.

Потому, что ЗЕ сам ватный ублюдок и предатель Украины.
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23.07.2020 21:51 Відповісти
18:20https://censor.net/photo_news/3209845/pogibshego_na_donbasse_morpeha_yaroslava_juravlya_pohoronili_na_dnepropetrovschine_videofotoreportaj

18:11https://censor.net/news/3209843/zelenskiyi_poobeschal_stroit_na_kpvv_na_donbasse_haby_s_magazinami_i_adminuslugami

Украинцев убивать, террористам и их пособникам строить хабы - вполне прозрачная политика ЗЕблюдков.
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23.07.2020 21:56 Відповісти
Яке ж воно глупе(((
Шкода, що це Президент держави нашої...
Та щось не видно на обрії українського Мойсея.
Куди й кому той народ вести - без якогось несподіваного чинника все і надалі довго буде гнити.
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23.07.2020 22:19 Відповісти
Там нет элементарных условий для пересекаюших Блок-посты, ни воды, ни туалетов, ни навесовот непогоды. Самое время строить хабы.
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23.07.2020 23:15 Відповісти
А зачем кормильцам магазины и тем более админуслуги?
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24.07.2020 08:58 Відповісти
Хабы Зеленского это ползучая оккупация **********. На гілляку зрадника!
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24.07.2020 12:41 Відповісти
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