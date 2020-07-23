Зеленський пообіцяв будувати на КПВВ на Донбасі хаби з магазинами й адмінпослугами

Найближчим часом почнеться реалізація програми з будівництва хабів на КПВВ з тимчасово окупованими територіями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час підходу до ЗМІ з президентом Швейцарської Конфедерації Соммаругою в ході огляду пішохідного моста через р. Сіверський Донець та ознайомлення з роботою КПВВ "Станиця Луганська", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо будувати, найближчим часом почне будуватися програма таких хабів на всіх КПВВ, де буде все сучасне - від аптеки до продуктового магазину, й інших адміністративних послуг", - сказав Зеленський.

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