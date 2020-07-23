Спортсменам национальной сборной нужно было разрешить тренироваться во время карантина, это стратегическая необходимость, - Стелла Захарова

На время карантина для спортсменов национальной сборной необходимо было сделать исключение и позволить им тренироваться.

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказала Олимпийская чемпионка, организатор международного турнира по спортивной гимнастике Ukraine International Cup Стелла Захарова.

"Когда ребята готовились к Олимпийским играм, шел обычный процесс подготовки. Все 4 года между Олимпиадами проходят чемпионаты, на которых зарабатываются лицензии. Некоторые спортсмены в отдельных видах спорта на март 2020-го уже завоевали лицензии. Они уже есть, и они переносятся на 2021 год. Так во всем мире. Но есть виды спорта, где из-за карантина состоялись не все чемпионаты, и спортсмены не успели завоевать лицензии. Сейчас для них складывается очень нелегкая ситуация. В связи с тем, что закрыты залы, и нет возможности тренироваться, люди теряют форму. Для легкой атлетики еще приемлемо бегать в лесу. Но не для гимнастики, плавания или борьбы. Большая часть видов спорта была лишена возможности заходить в зал. И теперь неизвестно, состоятся ли чемпионаты, где эти спортсмены смогут себя реализовать и завоевать лицензии. А некоторые просто уже не в той спортивной форме. Для спортсменов это катастрофа...

Ну покачались дома гантелями, день, два, три, неделю… А дальше? Те мышцы, которые работают в зале на гимнастических снарядах, не работают вне зала. Так же, как и пловец не может "плыть" дома, махая руками. Поэтому мышцы теряют наработанный потенциал и работоспособность", - рассказала она.

Захарова считает, что Министерству молодежи и спорта надо было максимально быстро реагировать в ситуации введения карантина:

"Я согласна, что закон нарушать нельзя. Но ведь для таких случаев есть исключения. Министр должен был на заседании Кабинета Министров объяснить ситуацию и критическую важность для спортсменов и для сборной не прерывать тренировки. Необходимо было найти компромисс – где-то раньше открыть залы для спортсменов. Все знающие люди поняли бы эту стратегическую необходимость. Также необходимо было учитывать, что для большинства спортсменов национальных сборных созданы отдельные условия для тренировок, где они практически не пересекаются с остальными гражданами страны, и вероятность заболеть не высокая. Необходимо было массово проводить ПЦР-тестирование спортсменов и персонала, который их обслуживает. Это ничтожно малые вложения по сравнению с утраченными возможностями попасть на Олимпийские игры и другие высокие старты и прославить нашу страну на весь мир".

Читайте также: Кабмин выделил Министерству молодежи и спорта 475,8 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом

Приводя пример других стран, которые во время карантина сделали исключения для спортсменов своей национальной сборной, она отметила:

"Я могу сказать о гимнастике. Разрешали спортсменам не прерывать тренировки в Хорватии, Словении. В США частные клубы работали. Понятно, в Италии, из-за очень тяжелой ситуации проходили строгие меры безопасности. Но у нас на базе в Конча-Заспе вовсе не было контроля, даже температуру не измеряли. Хотя можно было организовать безопасное посещение зала".

Полное интервью со Стеллой Захаровой читайте здесь.