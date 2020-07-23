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Ціноутворення на газ за формулою "імпортний паритет+" залишається, - Оператор ГТС України

Ціноутворення на газ за формулою

Україна продовжить використовувати ціноутворення на природний газ за формулою "ціна на європейських хабах + доставка" поки видобуток газу не перевищить його споживання.

Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон під час пресконференції 23 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ExPro.

"Поки ми є нетто-імпортером газу, ціна в Україні буде "імпортний паритет плюс". Воно так працює, по іншому працювати не може. Якщо видобуток перевищить споживання, то буде формула експортний паритет. Це аксіоми ринкових механізмів, інакше не працює", - сказав Макогон.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" 10 липня була визнана переможцем конкурсу з вибору постачальника "останньої надії" з ціновою пропозицією 2,71 грн за куб. м з урахуванням нульової націнки.

Зазначимо, що в червні НАК "Нафтогаз України" продавала газ для потреб населення по 2,57 грн за куб. м. Ця ціна була розрахована на підставі цін на нідерландському хабі TTF (Амстердам) плюс витрати на доставку в Україну.

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Раніше повідомлялося, уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В. Зеленським) підхід для визначення ціни газу для населення за принципом імпортного паритету - т. зв. "Амстердам+". Цей принцип передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.

Аналогічний принцип - "Роттердам +" - діяв для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 років Ця формула також передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловості зросла.

10 липня за дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+".

Автор: 

Амстердам (49) газ (10486) Тарифи на газ (1060) Оператор ГТС (548)


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Топ коментарі
+6
Ценообразование на газ по формуле "импортный паритет+" остается, - Оператор ГТС Украины - Цензор.НЕТ 9792
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23.07.2020 19:11
+6
Простой народ хотел снижения тарифов, поэтому за Зе голосовал, а ему тут опять формулы впаривают какие-то . А есть еще формула, как выжить на пенсию в 1700 грн при европейский ценах?
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23.07.2020 19:15
+6
Зелебобіки, а ви в курсі, що чергову байку про формулу Копенгаген плюс було спростовано ?
Бо немає збитку, самі здобутки.
Як вам, лошари ?
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23.07.2020 19:17
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Ценообразование на газ по формуле "импортный паритет+" остается, - Оператор ГТС Украины - Цензор.НЕТ 9792
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23.07.2020 19:11 Відповісти
"Нафтогаз" принял решение об увеличении цены на газ для населения.
Причина проста - в последний день июля 2020 года "Нафтогаз" перечислил всю операционную выручку и дивиденды в государственный бюджет для закрытия огромной дыры в нем, в результате провала выполнения бюджетных показателей по доходной части (см. сообщение от 04.07.2020 г). Лишенный денег даже на оперативные расходы "Нафтогаз" вынужден подымать цены.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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23.07.2020 19:12 Відповісти
фот сеня кролик пифдабол, по 100 баксов по сто баксов)))))))))))))
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23.07.2020 19:13 Відповісти
Опять этот Пэця барыжит !!!
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23.07.2020 19:13 Відповісти
Ценообразование на газ по формуле "импортный паритет+" остается, - Оператор ГТС Украины - Цензор.НЕТ 7157
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23.07.2020 19:31 Відповісти
Газ,свет,вода основные наполнители бюджета ,любая власть на них будет драть с народа три шкуры , иначе ей придется меньше жрать!!!!
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23.07.2020 19:15 Відповісти
Если бы только бюджета, на этом еще столько кормятся, совсем не относящихся к бюджету
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23.07.2020 19:18 Відповісти
Простой народ хотел снижения тарифов, поэтому за Зе голосовал, а ему тут опять формулы впаривают какие-то . А есть еще формула, как выжить на пенсию в 1700 грн при европейский ценах?
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23.07.2020 19:15 Відповісти
Есть. Залишити заповіт на квартиру державі і здохнути...
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23.07.2020 19:44 Відповісти
Зелебобіки, а ви в курсі, що чергову байку про формулу Копенгаген плюс було спростовано ?
Бо немає збитку, самі здобутки.
Як вам, лошари ?
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23.07.2020 19:17 Відповісти
Уринотерапія для зелених виборців!
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23.07.2020 19:17 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
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23.07.2020 19:18 Відповісти
Зебилы а ну давайте как раньше...хором...ротердааамм плююс запевайте...😃
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23.07.2020 19:22 Відповісти
Ценообразование на газ по формуле "импортный паритет+" остается, - Оператор ГТС Украины - Цензор.НЕТ 3693
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23.07.2020 19:28 Відповісти
Прямим текстом кажуть що добутий в Україні копійчаний газ будуть продавати за ціною, ніби його купили і доставили з Амстердаму.
Тоді пропоную призначати зарплату Коболєву ніби він працює в Ботсвані - 60 центів в годину.
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23.07.2020 19:24 Відповісти
В огороді бузина а в Києві дядько...
🤣
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23.07.2020 19:24 Відповісти
Бузину убил *****.
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23.07.2020 19:32 Відповісти
будем народ на ** ывать
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23.07.2020 19:28 Відповісти
Олигархи продолжают наживатся на нищем народе Украины, а гонрдон с саакашвили нас заверяют, что зе взяток не берёт.
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23.07.2020 19:31 Відповісти
Конечно можно хорошо зарабатывать на энергоресурсах по разным международным формулам, от этого часть людей разбогатеет, но есть еще такое как стратегическое развитие государства, есть рыночная и конкурентная экономика, а энергоресурсы влияют на все сферы, вот при равных ценах с Европой они положат полностью экономику Украины, что уже заметно, хотя так скорей и задумано.
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23.07.2020 19:33 Відповісти
Сьогодні їхав в електричці. Сидять тітки і по 60 років і більше обговорюють новини про терористів, мовляв вчора в Луцьку, сьогодні в Полтаві та т.і. Одна каже, мовляв, та прєзідєнт нормальний, хороший праєнь тільк от окружєніє в нього погане. Я не витримав і кажу. Так, а хто ж йому таке окруженіє нав'язав? Кажу в першу чергу за стан справ в державі відповідає влада яку очолює президент ну і т.і. Кажуть так ми ж голосували за нього, аби Порошенко не пройшов. Кажу, а Шо на вибори пішли тільки Порошенко та Зеленський? Кажуть ДА. Питаю, а в першому турі Шо тільки вони були? Баби, так вони ж нєпроходниє билі. Кажу, а хто ж їх нєпроходними зробив як не ви? Ото, кажу сидіть і не гавкайте. Кажу нагадати вам, як ви, або такі як ви півтора року тут в цьому поїзді рукою проводили і кричали, що ми всією вулицею за ВАлодЬЮ підемо голосувати... Тепер, кажу, сидіть і не гавкайте, хавайте те Шо показують по телевізору і будьтє ШШасліви... Тут вже мені треба було виходити...
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23.07.2020 19:56 Відповісти
неРотердам(бо стыдно)+
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23.07.2020 22:02 Відповісти
 
 