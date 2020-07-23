Ціноутворення на газ за формулою "імпортний паритет+" залишається, - Оператор ГТС України
Україна продовжить використовувати ціноутворення на природний газ за формулою "ціна на європейських хабах + доставка" поки видобуток газу не перевищить його споживання.
Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон під час пресконференції 23 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ExPro.
"Поки ми є нетто-імпортером газу, ціна в Україні буде "імпортний паритет плюс". Воно так працює, по іншому працювати не може. Якщо видобуток перевищить споживання, то буде формула експортний паритет. Це аксіоми ринкових механізмів, інакше не працює", - сказав Макогон.
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" 10 липня була визнана переможцем конкурсу з вибору постачальника "останньої надії" з ціновою пропозицією 2,71 грн за куб. м з урахуванням нульової націнки.
Зазначимо, що в червні НАК "Нафтогаз України" продавала газ для потреб населення по 2,57 грн за куб. м. Ця ціна була розрахована на підставі цін на нідерландському хабі TTF (Амстердам) плюс витрати на доставку в Україну.
Раніше повідомлялося, уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В. Зеленським) підхід для визначення ціни газу для населення за принципом імпортного паритету - т. зв. "Амстердам+". Цей принцип передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.
Аналогічний принцип - "Роттердам +" - діяв для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 років Ця формула також передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловості зросла.
10 липня за дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+".
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Причина проста - в последний день июля 2020 года "Нафтогаз" перечислил всю операционную выручку и дивиденды в государственный бюджет для закрытия огромной дыры в нем, в результате провала выполнения бюджетных показателей по доходной части (см. сообщение от 04.07.2020 г). Лишенный денег даже на оперативные расходы "Нафтогаз" вынужден подымать цены.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Бо немає збитку, самі здобутки.
Як вам, лошари ?
Тоді пропоную призначати зарплату Коболєву ніби він працює в Ботсвані - 60 центів в годину.
🤣