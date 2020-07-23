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На Харьковщине чиновник Госгеокадастра попался на взятке 12 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задержан при получении взятки начальник одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

На Харьковщине чиновник Госгеокадастра попался на взятке 12 тыс. долл., - прокуратура 01

Как сообщили в прокуратуре, чиновник Госгеокадастра требовал взятку за оформление разрешительных документов и изготовление документации по передаче в собственность частных лиц земельных участков государственной формы собственности площадью 10 га. Стоимость "услуги" составляла 12 тыс. долларов.

23 июля при получении первой части взятки в сумме 6 тыс. долл. злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На Харьковщине чиновник Госгеокадастра попался на взятке 12 тыс. долл., - прокуратура 02

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Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Автор: 

взятка (4736) правоохранительные органы (2708) силовики (2515) Харьковщина (6054) Госгеокадастр (301)


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Такі установи як кадастр створені аби ********* гроші, іх треба ліквідувати та перевести все у електронну форму, нехай нотаріуси все реєструють.
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23.07.2020 19:18 Відповісти
А як же кінець епіхви бідності? 😆
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23.07.2020 19:20 Відповісти
Твоїй піхві настав кінець.
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23.07.2020 19:38 Відповісти
В Україні є бодай невеликий клаптик простору, де нема корупціі ??))
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23.07.2020 21:03 Відповісти
Прєкратітє бороться с взяткамі на хрк! (с.)
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24.07.2020 06:57 Відповісти
 
 