На Харьковщине чиновник Госгеокадастра попался на взятке 12 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО
Правоохранителями задержан при получении взятки начальник одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Как сообщили в прокуратуре, чиновник Госгеокадастра требовал взятку за оформление разрешительных документов и изготовление документации по передаче в собственность частных лиц земельных участков государственной формы собственности площадью 10 га. Стоимость "услуги" составляла 12 тыс. долларов.
23 июля при получении первой части взятки в сумме 6 тыс. долл. злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
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