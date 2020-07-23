"Це плювок в очі всім уболівальникам "Динамо", - столичні ультрас анонсували акції протесту після призначення Луческу тренером київського клубу

Ультрас київського "Динамо" обурені призначенням Мірчі Луческу на пост головного тренера команди і планують влаштовувати акції протесту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ультрас, розміщеній у Фейсбуці.

"Що ж, ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу втратило усі залишки здорового глузду, честі та гідності. Призначення 74-річного тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу Динамо - це плювок в очі усім вболівальникам Динамо, і суркіси мали б усвідомлювати, які наслідки це потягне за собою", - говориться в повідомленні.

Також представники руху ультрас звернулися до всіх працівників клубу, "у яких залишилась хоч крихта самоповаги", із закликом звільнитися.

"Усіх вболівальників, кому болить за Динамо так само, як і нам, просимо слідкувати за повідомленнями нашої спільноти - акції протесту не змусять себе довго чекати", - додали вони.

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