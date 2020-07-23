Поліція Києва за день перевірила 4 повідомлення про підозрілі пакети і одне - про мінування автомобіля

Фахівці вибухотехнічної служби поліції Києва за день перевірили чотири повідомлення про виявлення підозрілих пакетів і одне - про мінування автомобіля, жодних небезпечних предметів або речовин не виявлено.

Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж нинішнього дня фахівці профільних служб п'ять разів виїжджали для перевірки інформації про загрозу безпеці громадян. Перше повідомлення надійшло о 10:14 про те, що біля торгового центру в Оболонському районі столиці заміновано автомобіль. Під час ретельної перевірки автомобіля та прилеглої території вибухотехніки не виявили жодних небезпечних предметів", - розповіли в поліції.

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Крім того, наголошується, що ще чотири повідомлення стосувалися виявлення громадянами невідомих пакетів або валіз на території Деснянського, Дарницького, Оболонського та Шевченківського районів столиці. Небезпечних речовин або предметів у них також не виявлено.

"Відомості за цими фактами зареєстровано в територіальних управліннях поліції, проводиться перевірка", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, столична поліція посилила заходи безпеки в місті. Правоохоронці патрулюють вулиці міста, місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв'язки, станції метро, ​​вокзали.