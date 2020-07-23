УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11881 відвідувач онлайн
Новини
8 459 52

За надходження від платних камер відремонтовано велику безкоштовну камеру в київському СІЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Експериментальна модель платних камер у слідчих ізоляторах показує хороші результати і дає змогу ремонтувати безкоштовні камери.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу за надходження від платних камер ми відремонтували велику безкоштовну камеру на 12 осіб у Державній установі "Київський слідчий ізолятор". Вид до і після ремонту - на доданих фото. На ремонт витрачено 0 (нуль) гривень коштів платників податків", - написав чиновник.

За надходження від платних камер відремонтовано велику безкоштовну камеру в київському СІЗО, - Малюська 01
За надходження від платних камер відремонтовано велику безкоштовну камеру в київському СІЗО, - Малюська 02
За надходження від платних камер відремонтовано велику безкоштовну камеру в київському СІЗО, - Малюська 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Малюська показав відремонтовані камери в Лук'янівському СІЗО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За надходження від платних камер відремонтовано велику безкоштовну камеру в київському СІЗО, - Малюська 04
За надходження від платних камер відремонтовано велику безкоштовну камеру в київському СІЗО, - Малюська 05
За надходження від платних камер відремонтовано велику безкоштовну камеру в київському СІЗО, - Малюська 06

Міністр нагадав, що платні камери вже працюють у Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді, смт Кам'яне і Києві. Надходження від платних камер ідуть на покриття собівартості послуг і ремонт безкоштовних камер.

Малюська зазначив, що таким чином Мін'юст:

  • забезпечує дотримання базових прав ув'язнених при відсутності бюджетного фінансування
  • надає можливість екстрадувати українських втікачів з-за кордону (європейські суди часто відмовляли в екстрадиції у зв'язку з неналежним станом вітчизняних СІЗО)
  • зменшує витрати на компенсації за рішенням ЄСПЛ (українські в'язні часто виграють справи у зв'язку з неналежним утриманням у СІЗО).

Автор: 

Мін’юст (1602) ремонт (2318) СІЗО (727) Малюська Денис (402)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
для болванов. Типа тебя.
показати весь коментар
23.07.2020 20:22
+13
А если ещё пустить под комерцию продажу дури по зонах и КПЗ -- то столько можно отремонтировать !!!

А ещё можно разрешить заказные убийства и начать продавать лицензию под это дело !!!
показати весь коментар
23.07.2020 20:27
+11
Выгнали из тюрьмы за неуплату. Скоро в Украине.
показати весь коментар
23.07.2020 20:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...для пэдроботвы
показати весь коментар
23.07.2020 20:21 Відповісти
для болванов. Типа тебя.
показати весь коментар
23.07.2020 20:22 Відповісти
не ругайся.

хоботня на полном рошен-обеспечении.

будете в платной за бесплатно. свиночолий за всіх вже заплатив.
показати весь коментар
24.07.2020 12:07 Відповісти
в 21-м веке поставить толчок и покрасить стены - это прям такое достижение.... вы б поскшивали по 6 месяцев или дали удо -так зечье б вам само выремонтовало те камеры... вертухаев в те камеры посадить надо!!
показати весь коментар
23.07.2020 20:23 Відповісти
Порошенко і його єсики нє сумєлі...
показати весь коментар
23.07.2020 22:19 Відповісти
у каждого из коземандЫ свои погремушки я смотрю. кто в камеры бавится, кто в диджитализацию. детский сад средняя группа
показати весь коментар
23.07.2020 20:24 Відповісти
Нельзя было раньше сделать нормальный ремонт
показати весь коментар
23.07.2020 20:26 Відповісти
Нельзя было, потому что его нужно было делать на бюджетные средства
показати весь коментар
23.07.2020 21:10 Відповісти
А если ещё пустить под комерцию продажу дури по зонах и КПЗ -- то столько можно отремонтировать !!!

А ещё можно разрешить заказные убийства и начать продавать лицензию под это дело !!!
показати весь коментар
23.07.2020 20:27 Відповісти
суть изобретения - таким вот образом блатные трудятся на благо мужиков ))
показати весь коментар
23.07.2020 20:27 Відповісти
))
показати весь коментар
23.07.2020 21:41 Відповісти
Это какое-то издевательство над здравым смыслом, я о законах вообще молчу.Равное применение законов ко всем,а значит условий наказания по сути ликвидируется на наших глазах. И все это происходит при полном молчании общества.
показати весь коментар
23.07.2020 20:34 Відповісти
это сизо а не тюрьма. заключенные тут не отбывают наказания. они ждут приговора
показати весь коментар
23.07.2020 21:00 Відповісти
сизо и тюрьма - это одно и тоже (как бакс и доллар)
после приговора - это лагерь, зона...
показати весь коментар
23.07.2020 23:10 Відповісти
нет. это абсолютно разные вещи

Тюрьма - один из видов исправительных учреждений. Представляет собой одно- или многоэтажное кирпичное здание или несколько зданий, внутри которых размещены камеры для осужденных (общие и одиночные) и все необходимые помещения, в том числе административные.

Зона - исправительное учреждение занимающее большую площадь и включающее в себя жилую зону, производственную зону, учебные заведения (зоны для малолеток), спортивные площадки

СИЗО - не исправительное учреждение. служит для содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых до вынесения приговора а также сразу после вынесения приговора до момента распределения в исправительные учреждения

лагерей в Украине нет в принципе. есть исправительные центры основанные как правило на месте колоний-поселений с облегченным режимом содержания
показати весь коментар
23.07.2020 23:23 Відповісти
редко встречается обьединение в один комплекс СИЗО и тюрьмы (Винницкое УИН № 1, Житомирское УИН № 8, Новгород-Северское УИН № 31) но они разделены физически и задержанные с осужденными не пересекаются
показати весь коментар
23.07.2020 23:29 Відповісти
Ваши доводи справедливі для виправданих, але таких меншість... хоча, варіант до ремонту, ге має права на існування в жодному випадку...
показати весь коментар
23.07.2020 23:58 Відповісти
удивительно одно - почему у государства нет денег на ремонты государственных учреждений? может сократить на содержание преЗЕдента и свиты и чуток подкинуть именно на ремонты тюрем и СИЗО ?
показати весь коментар
23.07.2020 20:34 Відповісти
Это в смысле помни о будущем и готовься заранее?
показати весь коментар
23.07.2020 20:35 Відповісти
А если богатых заключённых просто отпускать за деньги, то для бедных заключённых вообще можно оборудовать одноместные трёхкомнатные камеры с джакузи и минибарами. Как идея? Не благодарите.
показати весь коментар
23.07.2020 20:37 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2020 20:39 Відповісти
идея не нова..в Грузии официальный откос от армии стоил 2000 баксов, уплатил в кассу-свободен!)
показати весь коментар
23.07.2020 20:40 Відповісти
Выгнали из тюрьмы за неуплату. Скоро в Украине.
показати весь коментар
23.07.2020 20:38 Відповісти
!!
показати весь коментар
23.07.2020 22:15 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2020 02:02 Відповісти
Да деньги из воздуха евреи умеют делать
показати весь коментар
23.07.2020 20:39 Відповісти
Не понимаю че Петя так бздит отсидеть ему все условия предоставляют, могут даже парочку порохоботов подселить носки ему стирать а на ночь сказки "Тысяча и одна ночь Шахерезады" читать
показати весь коментар
23.07.2020 20:42 Відповісти
"Майн Кампф" будут читать..
но уже не ему..
показати весь коментар
23.07.2020 21:25 Відповісти
невже цей недомірок не розуміє, що це за гроші? Це криваві гроші, гроші від граьунків, розбою, убивств. І посадова особа держави легалізує ці гроші. Скоро дійде до того, що уркагани будуть платити зарплату тюремникам.
показати весь коментар
23.07.2020 20:48 Відповісти
Можно подумать Петя порохоботам платит деньгами с которых были уплачены налоги
показати весь коментар
23.07.2020 20:55 Відповісти
подумай,если есть чем
показати весь коментар
23.07.2020 23:07 Відповісти
Но ведь во время войньі все, что честно намародерено и через Панамский слепотраст пропущено, налогообложению не подлежит, не так ли?
показати весь коментар
24.07.2020 12:15 Відповісти
Выходит так,что один на ворованные деньги себе может в тюрьме курорт устроить, причем я не сомневаюсь, что эти ребята и работать там не будут, а другие будут корячиться,потому-что таких денег нет. Кто дал право Зеленскому и его банде айкосов такое делать?
показати весь коментар
23.07.2020 20:51 Відповісти
Зачем нам государство и чиновники, если даже пенитенциарная система способна быть на самообеспечении!? Зачем мы платим налоги?))
показати весь коментар
23.07.2020 20:51 Відповісти
Еще бы казино при зонах открыть или (ну тут все зависит от фантазии)...))
показати весь коментар
23.07.2020 20:53 Відповісти
Яке велике досягнення. Що робиться з Україною?
показати весь коментар
23.07.2020 20:54 Відповісти
Большая бесплатная камера...ппц... с окном на Юг
показати весь коментар
23.07.2020 20:57 Відповісти
*****-я зелень, для себя места готовят. закон линча вас ждет.
показати весь коментар
23.07.2020 20:57 Відповісти
Краще б публічний дім відкрили... й зекам радість та зняття стресу, й камери можно було б золотом обробити.
показати весь коментар
23.07.2020 21:04 Відповісти
Теперь "бесплатники" будут неофициально башлять за право проживать в отремонтированной бесплатной камере
показати весь коментар
23.07.2020 21:11 Відповісти
Деградация нашего общества происходит с неимоверной скоростью. Вместо улучшения жизни детей-сирот, заботимся о преступниках😵. И преподносится это действо как подвиг, что ли? Люди, вы однозначно и окончательно сошли с ума, аминь.
показати весь коментар
23.07.2020 21:30 Відповісти
в старом варианте толчок более няшен и классичен для гурманов
показати весь коментар
23.07.2020 21:37 Відповісти
нічо ,воно це недоделане трохи на голові постоїть&по траві поплаває ше й не таке придумає.Цікаво , як такий дебіл в МВФ робив хто його там держав .чи може вовремя випхали
показати весь коментар
23.07.2020 22:03 Відповісти
Вопрос первый: а суд возвращает деньги за незаконно задержанным, которые воспользовались VIP камерой? И второй вопрос: компенсируют ли незаконно задержанным, за то что они перебывали в "обезьяннике" и не могли позволить себе VIP? Если ответы отрицательные, хоть один, то всё "ЗЕЛЕНО" - обычное воровство в крупных масштабов! Няша№2, где ты???
показати весь коментар
23.07.2020 22:06 Відповісти
Там 8 человек на такое маленькое помещение.
А по нормам должны 3 или 4.
показати весь коментар
23.07.2020 22:12 Відповісти
https://strana.ua/news/273624-vinovnitsa-dtp-s-shestju-pohibshimi-zajtseva-popala-na-foto-zahorajushchej-v-zakljuchenii.html
показати весь коментар
23.07.2020 22:53 Відповісти
для себя с шмарклей старается.
показати весь коментар
23.07.2020 22:58 Відповісти
Президент-завхоз, министр-прораб...вот это прорыв!😀
показати весь коментар
23.07.2020 23:06 Відповісти
Як можна тримати людей в таких умовах?! Це ж тортури. Тим більше, вина яких не доведена?
показати весь коментар
23.07.2020 23:53 Відповісти
За поступления от платных камер отремонтирована большая бесплатная камера в киевском СИЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж


ЯКИЙ МАРАЗМАТИЧНИЙ ДЕБІЛІЗМ
Тюрми існують на податки громадян України, а начальники зон і тюрем в першу чергу роблять с зон і тюрем підприємства з великими прибутками з яких він велику частину потім кладе собі у кишеню
показати весь коментар
23.07.2020 23:58 Відповісти
Якби у Малюськи були мізки і примітивні знання пенології то він би знав що ремонт в київському СІЗО абсолютно даремна справа. Проблема в тому що стіни буквально просочені всілякими бактеріями і для того щоб якимсь чином змінити ситуацію необхідна "прожарка" стін до 600 градусів за Цельсієм. Лише за цієї умови повиздихають всілякі грибки, туберкульозні палички, збудники холери, чуми та "всілякі спірохети". Без "прожарки" це дегенеративна і тимчасова показушна косметика "для галочки". Можливість "прожарки" стін в київському СІЗО дуже проблематична навіть з технічної точки зору і може призвести до руйнації старих стін. Тому і вимагали його закриття і побудови нового СІЗО. Але ж дегенерати ЗЕ даремно вважають що саме вони в СІЗО вони не потраплять і їм особисто ніяка зараза (окрім коронавірусу) не загрожує...
показати весь коментар
24.07.2020 00:56 Відповісти
 
 