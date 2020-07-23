За надходження від платних камер відремонтовано велику безкоштовну камеру в київському СІЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Експериментальна модель платних камер у слідчих ізоляторах показує хороші результати і дає змогу ремонтувати безкоштовні камери.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу за надходження від платних камер ми відремонтували велику безкоштовну камеру на 12 осіб у Державній установі "Київський слідчий ізолятор". Вид до і після ремонту - на доданих фото. На ремонт витрачено 0 (нуль) гривень коштів платників податків", - написав чиновник.







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Міністр нагадав, що платні камери вже працюють у Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді, смт Кам'яне і Києві. Надходження від платних камер ідуть на покриття собівартості послуг і ремонт безкоштовних камер.

Малюська зазначив, що таким чином Мін'юст: