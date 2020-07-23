За надходження від платних камер відремонтовано велику безкоштовну камеру в київському СІЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж
Експериментальна модель платних камер у слідчих ізоляторах показує хороші результати і дає змогу ремонтувати безкоштовні камери.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього разу за надходження від платних камер ми відремонтували велику безкоштовну камеру на 12 осіб у Державній установі "Київський слідчий ізолятор". Вид до і після ремонту - на доданих фото. На ремонт витрачено 0 (нуль) гривень коштів платників податків", - написав чиновник.
Міністр нагадав, що платні камери вже працюють у Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді, смт Кам'яне і Києві. Надходження від платних камер ідуть на покриття собівартості послуг і ремонт безкоштовних камер.
Малюська зазначив, що таким чином Мін'юст:
- забезпечує дотримання базових прав ув'язнених при відсутності бюджетного фінансування
- надає можливість екстрадувати українських втікачів з-за кордону (європейські суди часто відмовляли в екстрадиції у зв'язку з неналежним станом вітчизняних СІЗО)
- зменшує витрати на компенсації за рішенням ЄСПЛ (українські в'язні часто виграють справи у зв'язку з неналежним утриманням у СІЗО).
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хоботня на полном рошен-обеспечении.
будете в платной за бесплатно. свиночолий за всіх вже заплатив.
А ещё можно разрешить заказные убийства и начать продавать лицензию под это дело !!!
после приговора - это лагерь, зона...
Тюрьма - один из видов исправительных учреждений. Представляет собой одно- или многоэтажное кирпичное здание или несколько зданий, внутри которых размещены камеры для осужденных (общие и одиночные) и все необходимые помещения, в том числе административные.
Зона - исправительное учреждение занимающее большую площадь и включающее в себя жилую зону, производственную зону, учебные заведения (зоны для малолеток), спортивные площадки
СИЗО - не исправительное учреждение. служит для содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых до вынесения приговора а также сразу после вынесения приговора до момента распределения в исправительные учреждения
лагерей в Украине нет в принципе. есть исправительные центры основанные как правило на месте колоний-поселений с облегченным режимом содержания
но уже не ему..
А по нормам должны 3 или 4.
ЯКИЙ МАРАЗМАТИЧНИЙ ДЕБІЛІЗМ
Тюрми існують на податки громадян України, а начальники зон і тюрем в першу чергу роблять с зон і тюрем підприємства з великими прибутками з яких він велику частину потім кладе собі у кишеню