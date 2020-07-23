Під час реконструкції аеропорту "Бориспіль" було викрадено 37 млн грн, - СБУ
Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання державних коштів, виділених на реконструкцію міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні наголошується: "Оперативники спецслужби встановили, що менеджмент комерційної структури у 2017 став переможцем тендеру на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту.
Бізнесмени підозрюються у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести у готівку та привласнити майже 37 мільйонів гривень.
В межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України проводять низку обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів провадження.
У помешканні одного із фігурантів правоохоронці вилучили близько $60 тисяч та понад 1,5 мільйони гривень, законність походження яких не підтверджено.
Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів.
Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Операція проводиться спільно із слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а то ремонт не сделал - анищенка в Англии обиделся и не захотел сидеть )))))
Ти, нормальне?
Обвал курса гривны начался как реакция на назначение на должность председателя Нацбанка Кирилла Шевченко. А продолжился с подачи держателей гособлигаций - строителей пирамиды ОВГЗ.
Они скупали доллар, чтобы вывести свои капиталы из долговых бумаг Минфина. Здесь и иностранные инвестфонды, и инвесткомпании, обслуживающие бывшего президента Порошенко с его соучастниками, которые всеми правдами и неправдами выводят украденные в Украине деньги подальше за границу, в офшоры.
Андрей Пшеничный
...
Это намного больше, чем вы перед местными выборами пытаетесь навесить на Кличко.
ГДЕ дела и следствие по грабежу Госрезерва?
На допомогу Дубинському кинуті Баканов та Венедиктова.
Підтвердяться пізніше обвинувачення чи ні неважливо, їм головне щоденно промивати мізки лохторату. Досвід у них в цьому великий.