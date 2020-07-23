Під час реконструкції аеропорту "Бориспіль" було викрадено 37 млн грн, - СБУ

Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання державних коштів, виділених на реконструкцію міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні наголошується: "Оперативники спецслужби встановили, що менеджмент комерційної структури у 2017 став переможцем тендеру на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту.

Бізнесмени підозрюються у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести у готівку та привласнити майже 37 мільйонів гривень.

В межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України проводять низку обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів провадження.

У помешканні одного із фігурантів правоохоронці вилучили близько $60 тисяч та понад 1,5 мільйони гривень, законність походження яких не підтверджено.

Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Операція проводиться спільно із слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора".

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