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Під час реконструкції аеропорту "Бориспіль" було викрадено 37 млн грн, - СБУ

Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання державних коштів, виділених на реконструкцію міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні наголошується: "Оперативники спецслужби встановили, що менеджмент комерційної структури у 2017 став переможцем тендеру на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту.

Бізнесмени підозрюються у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести у готівку та привласнити майже 37 мільйонів гривень.

В межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України проводять низку обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів провадження.

У помешканні одного із фігурантів правоохоронці вилучили близько $60 тисяч та понад 1,5 мільйони гривень, законність походження яких не підтверджено.

Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Операція проводиться спільно із слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила розкрадання 2,5 млн на реконструкції паркової зони в Дніпрі. ФОТО

Під час реконструкції аеропорту Бориспіль було викрадено 37 млн грн, - СБУ 01

Автор: 

Бориспіль (1145) реконструкція (331) СБУ (12918)


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Топ коментарі
+9
Баканов, из Госрезерва при вас было украдено почти на миллиард зерна.
Это намного больше, чем вы перед местными выборами пытаетесь навесить на Кличко.

ГДЕ дела и следствие по грабежу Госрезерва?
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23.07.2020 20:47
+7
Яке ж ти жалюгідне... Скільки збитків спричинили зелені миші що зжерли 150 000 тонн зерна з Держрезерву? Скільки відкрито карних справ з цього приводу? Доречі, Меркель хабари бере, на твою думку звісно?
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23.07.2020 20:44
+4
Всего третий день кипеша, и стали происходить чудеса, на очереди бандиты сами побегут в райотделы сдаваться, подготовьте больше камер.
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23.07.2020 20:34
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а как же без этого с "нашими людьми" - деньги сами в руки идут
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23.07.2020 20:33 Відповісти
Всего третий день кипеша, и стали происходить чудеса, на очереди бандиты сами побегут в райотделы сдаваться, подготовьте больше камер.
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23.07.2020 20:34 Відповісти
ото ж малюська и торопиться )))
а то ремонт не сделал - анищенка в Англии обиделся и не захотел сидеть )))))
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23.07.2020 20:40 Відповісти
А сколько еще таких обиженных по миру скитаются в ожидании ремонта, не счесть.
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23.07.2020 20:45 Відповісти
Свина липкі щупала аж вилискують..
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23.07.2020 20:36 Відповісти
Харе бухать.
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23.07.2020 20:56 Відповісти
Баба, да? Баба, да?
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23.07.2020 21:05 Відповісти
Будівництво аеропорта - справа президента?
Ти, нормальне?
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23.07.2020 20:40 Відповісти
Не набридло кожного дня принижуватися?😂🌷
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23.07.2020 20:42 Відповісти
Яке ж ти жалюгідне... Скільки збитків спричинили зелені миші що зжерли 150 000 тонн зерна з Держрезерву? Скільки відкрито карних справ з цього приводу? Доречі, Меркель хабари бере, на твою думку звісно?
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23.07.2020 20:44 Відповісти
Риють під Кличка.
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23.07.2020 20:39 Відповісти
Государственное предприятие «Международный аэропорт Борисполь» международный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 аэропорт , большая часть расположена в с. Гора Бориспольского района, где официально зарегистрировано его месторасположение, меньшая - на территории города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Борисполь , Киевской области, крупнейший по объёмам перевозок аэропорт на территории Украины
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23.07.2020 21:27 Відповісти
...За последние три дня Нацбанк продал из своего золотовалютного резерва для стабилизации ситуации на валютном межбанке и замедления девальвации гривны порядка $350 млн, сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб. Это не остановило подорожание доллара. Его курс на межбанке поднялся с 27,40 грн/$ в пятницу до 27,83 грн/$ под конец сегодняшнего дня, 23 июля. На наличном рынке средний курс продажи доллара находится в рамках 28,10-28,20 грн/$, а максимальный достигает 28,25 грн/$.
Обвал курса гривны начался как реакция на назначение на должность председателя Нацбанка Кирилла Шевченко. А продолжился с подачи держателей гособлигаций - строителей пирамиды ОВГЗ.
Они скупали доллар, чтобы вывести свои капиталы из долговых бумаг Минфина. Здесь и иностранные инвестфонды, и инвесткомпании, обслуживающие бывшего президента Порошенко с его соучастниками, которые всеми правдами и неправдами выводят украденные в Украине деньги подальше за границу, в офшоры.
Андрей Пшеничный
...
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23.07.2020 20:39 Відповісти
Баканов, из Госрезерва при вас было украдено почти на миллиард зерна.
Это намного больше, чем вы перед местными выборами пытаетесь навесить на Кличко.

ГДЕ дела и следствие по грабежу Госрезерва?
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23.07.2020 20:47 Відповісти
А афера з майже тисячою масок, які, замисліться на хвилинку, під час початку епідемій коронавірусу, продав у Китай радник президента Зеленського з медицини !!!!
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23.07.2020 20:55 Відповісти
Не бачать! ОПГ працює на дискредитацію Кличка.
На допомогу Дубинському кинуті Баканов та Венедиктова.
Підтвердяться пізніше обвинувачення чи ні неважливо, їм головне щоденно промивати мізки лохторату. Досвід у них в цьому великий.
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23.07.2020 21:06 Відповісти
Это норма.
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23.07.2020 20:52 Відповісти
Там хоч якась робота була зроблена, реконструкція, а зебеня нізащо, використовуючи своє службове положення, мільйони з облігаціями України нашахраював.
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23.07.2020 21:00 Відповісти
Народ лишь зритель и не более....
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23.07.2020 21:00 Відповісти
полосу, суки, не трогайте, на нее еще украинцам приземлятся...
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23.07.2020 21:02 Відповісти
свинарчуковские всё еще при корыте.
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23.07.2020 21:17 Відповісти
а там воруйте - грабьте шо в глаз упадет...
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23.07.2020 21:19 Відповісти
Да ну нах..Хто це зробив😀
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23.07.2020 21:20 Відповісти
и в меня 20 гривнов
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23.07.2020 21:38 Відповісти
Ну і до чого тут СБУ ? Нехай податкова з КРУ розбираються. СБУ повинна ловити шпигунів і терористів. Ой.... про що це я? В Донбасі в 2014 вони перші попригали в свої каєни і туареги і повтікали забувши в про табельну зброю і присягу..
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23.07.2020 21:57 Відповісти
есть место где барыга порох своего носа не макнул??))
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23.07.2020 23:09 Відповісти
 
 