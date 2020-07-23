На олімпійській базі в Конча-Заспі досі немає сучасного залу для гімнастів, який обіцяють побудувати 30 років, - Стелла Захарова

На олімпійській базі "Конча-Заспа" в старому гімнастичному залі тренуються чоловіча і жіноча частини національної збірної.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала Олімпійська чемпіонка, організатор міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup Стелла Захарова.

"Спорт - це перше хороше і позитивне, за чим пізнають країну. Імідж і ім'я спортсменів - це обличчя країни. Сьогодні розвинені країни роблять акцент на спорт. Навіть країни третього світу, такі як Бангладеш, вже виховують гімнастів, які виступають на світових чемпіонатах. Хоча раніше в цій країні в принципі ніколи не було гімнастики", - зазначила вона.

Захарова повідомила, що досі в Олімпійському центрі "Конча-Заспа" немає сучасного гімнастичного комплексу, при тому, що Україна є одним із лідерів у гімнастиці:

"От ми сьогодні кричимо "Україна - чемпіон!". На Банковій озвучили намір у кожній області побудувати по спортивному об'єкту і присвоїти імена чемпіонів. Це для пафосності і для замилювання очей? Та ви уявляєте, скільки коштує побудувати спортивний об'єкт? По-друге, кошти спустили на місцеві бюджети. А у них є гроші для цього? Щоб побудувати якісний спортивний об'єкт потрібно мінімум 300 мільйонів гривень. Це мінімум! Та вони не можуть 30 років у Конча-Заспі побудувати зал для гімнастики. Позорище! Кожен міністр приїжджає в Конча-Заспу, робить розумний вигляд, збирає хлопців, тренерів, це вже набридло всім. Слава Богу, що хоч купують гімнастичний інвентар. Є проєкт цього залу, який вже скоро застаріє.

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І я запитую себе: невже ми такі убогі, що навіть Грузія - країна, яка не є лідером у гімнастиці, - вже має два окремі зали для чоловіків і для жінок? Або зайдіть у зали Бельгії, яка також не є лідером у гімнастиці. А які там чудові допоміжні предмети та інвентар для навчання гімнастів!"

Захарова повідомила, що в старому залі на базі національної збірної в Конча-Заспі чоловіча і жіноча частина команди змушені тренуватися в одному залі:

"Там б'ються лобами хлопчики і дівчатка. Тренуються на одному килимі, стоять у черзі. Це в наш час, коли прогрес іде такими величезними кроками! Нових допоміжних снарядів та інвентарю там теж немає. А поролонова яма і зовсім жахлива. І це не дрібниця. Це національна збірна. Ви ж, політики, потім перші біжите зустрічати спортсменів в аеропорту і світите своїм обличчям у першому ряду. Ні, це заслуга копіткої роботи тренерів у найтяжких умовах. А коли немає умов, то спортсмени готуються до змагань у залах за кордоном, вкладаючи самі в себе гроші".

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