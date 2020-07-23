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На олімпійській базі в Конча-Заспі досі немає сучасного залу для гімнастів, який обіцяють побудувати 30 років, - Стелла Захарова

На олімпійській базі в Конча-Заспі досі немає сучасного залу для гімнастів, який обіцяють побудувати 30 років, - Стелла Захарова

На олімпійській базі "Конча-Заспа" в старому гімнастичному залі тренуються чоловіча і жіноча частини національної збірної.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала Олімпійська чемпіонка, організатор міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup Стелла Захарова.

"Спорт - це перше хороше і позитивне, за чим пізнають країну. Імідж і ім'я спортсменів - це обличчя країни. Сьогодні розвинені країни роблять акцент на спорт. Навіть країни третього світу, такі як Бангладеш, вже виховують гімнастів, які виступають на світових чемпіонатах. Хоча раніше в цій країні в принципі ніколи не було гімнастики", - зазначила вона.

Захарова повідомила, що досі в Олімпійському центрі "Конча-Заспа" немає сучасного гімнастичного комплексу, при тому, що Україна є одним із лідерів у гімнастиці:

"От ми сьогодні кричимо "Україна - чемпіон!". На Банковій озвучили намір у кожній області побудувати по спортивному об'єкту і присвоїти імена чемпіонів. Це для пафосності і для замилювання очей? Та ви уявляєте, скільки коштує побудувати спортивний об'єкт? По-друге, кошти спустили на місцеві бюджети. А у них є гроші для цього? Щоб побудувати якісний спортивний об'єкт потрібно мінімум 300 мільйонів гривень. Це мінімум! Та вони не можуть 30 років у Конча-Заспі побудувати зал для гімнастики. Позорище! Кожен міністр приїжджає в Конча-Заспу, робить розумний вигляд, збирає хлопців, тренерів, це вже набридло всім. Слава Богу, що хоч купують гімнастичний інвентар. Є проєкт цього залу, який вже скоро застаріє.

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І я запитую себе: невже ми такі убогі, що навіть Грузія - країна, яка не є лідером у гімнастиці, - вже має два окремі зали для чоловіків і для жінок? Або зайдіть у зали Бельгії, яка також не є лідером у гімнастиці. А які там чудові допоміжні предмети та інвентар для навчання гімнастів!"

Захарова повідомила, що в старому залі на базі національної збірної в Конча-Заспі чоловіча і жіноча частина команди змушені тренуватися в одному залі:

"Там б'ються лобами хлопчики і дівчатка. Тренуються на одному килимі, стоять у черзі. Це в наш час, коли прогрес іде такими величезними кроками! Нових допоміжних снарядів та інвентарю там теж немає. А поролонова яма і зовсім жахлива. І це не дрібниця. Це національна збірна. Ви ж, політики, потім перші біжите зустрічати спортсменів в аеропорту і світите своїм обличчям у першому ряду. Ні, це заслуга копіткої роботи тренерів у найтяжких умовах. А коли немає умов, то спортсмени готуються до змагань у залах за кордоном, вкладаючи самі в себе гроші".

Повне інтерв'ю зі Стелою Захаровою читайте тут.

Автор: 

спорт (1627) гімнастика (87) Захарова Стелла (5)


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Топ коментарі
+7
Иди в жопу, регионовская лахудра.... В стране война, деньги нужны армии и фронту, а не на всякую херню....Гивнастка сраная...
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23.07.2020 20:45
+5
та добродійко, звідки ж гроші на зал? тілько но усі вбухали у ремонт президентської резиденції у конча-заспі. яку зе обіцяв віддати дітям. і таки ж віддав. своїм.
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23.07.2020 20:41
+5
30 лет не до того было , а тут попёрло !
Экономика цветёт и пахнет , война закончилась , тарифы ЖКХ стремительным домкратом рушатся вниз , Ахметка с друзьями стоят на паперти , собирая мелочь на шкалик шмурдяка , короче - эпоха бедности закончилась !
Можно и на херню денег потратить ...
Ну , не пенсии же повышать ! И так высокие ...
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23.07.2020 20:56
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Чему удивляться? Охматдет столько же достраивают.
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23.07.2020 20:40 Відповісти
та добродійко, звідки ж гроші на зал? тілько но усі вбухали у ремонт президентської резиденції у конча-заспі. яку зе обіцяв віддати дітям. і таки ж віддав. своїм.
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23.07.2020 20:41 Відповісти
Ага.Петро Гетьман ремонт зробив,а Зеля лампочки повикручував і на паркет настяв.Ми з Луценком бачили-він зараз готує заяву з цього приводу,а я закуску ріжу.А ще Сивий Мессія Портнова посадив,а Зеля випустив.Бо падлюка.А Олексієч-переможець і всіх нас врятує та подарить кожному генератор,замість лісу,що Зеля повирубував. І бурштин не копали при Команданте Петру...Ото були часи...Ще якби скотиняка Зеля з 12-ти до 27-ми курс долара не підняв-зовсім би лафа була...
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23.07.2020 21:28 Відповісти
тююю...в Конче - надо прожигать жизнь!, а не качаться!!)))
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23.07.2020 20:41 Відповісти
пеньки и страусы - ето важно!
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23.07.2020 21:15 Відповісти
Иди в жопу, регионовская лахудра.... В стране война, деньги нужны армии и фронту, а не на всякую херню....Гивнастка сраная...
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23.07.2020 20:45 Відповісти
дарма ви лаєтеся. гроші є. зали потрібні. хоч ми й воюємо, але спорт потрібен.
але ж я вже написав: вже всі гроші витратили. спершу на резиденцію зе у конча-заспі. читали яку купу грошей вбухали в ремонт? але ж до недавна там проживав ющенко (якщо я не проспав статтю, що там ще хтось був після ющенка). це ж - житлове приміщення і тому купа мільйонів гривень витрачалася на нього кожного року. тепер - новий ремонт для зе.
а відпустка на о. бірючому? нічого не читав про купу грошей, але ж неможна уявити, що зе поперся туди на 10 днів без ремонту, якщо після хрущова там нікого не було.

ото я й питаю: ви ж не думаєте, що після всіх цих конче потрібних у заспі та в інших місцях витрат бюджету десь завалялася копійчина на якийсь зал для якоїсь олімпійської збірної україни?
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23.07.2020 20:56 Відповісти
Согласен с Вами только в том, что Зеленский и его кодла - мародёры и подонки, устраивающие себе жирную и сладкую жизнь во время войны с расеей... Забирают деньги у армии, у воюющих солдат, у вдов и сирот наших воинов - героев..... А с новыми концертными и спортивными залами, стадионами, фонтанами и парками развлечений можно и нужно подождать, когда полностью обеспечим нашу безопасность и боеспособность.... Всё для фронта, всё для Победы!
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23.07.2020 21:11 Відповісти
України.
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24.07.2020 12:48 Відповісти
живет человек в своем виртуальном мире и раздает интервью
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23.07.2020 20:46 Відповісти
мужская и женская часть, это они на лингу и йони так намэкують?
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23.07.2020 20:46 Відповісти
В соседнем дворце зато все есть.
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23.07.2020 20:49 Відповісти
Зато есть вип камеры.
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23.07.2020 20:53 Відповісти
ну вот пример с тюрем пускай берут,сначала сделают платный зал,а за счет поступлений бесплатный отремонтировать
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23.07.2020 21:05 Відповісти
Современный зал уже не нужен.
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23.07.2020 20:53 Відповісти
хм... там вАще нет олимпийской базы - это не база для спортсменов олимпийцев а куй знает что !!! И это место где якобы олимпийская спорт-база давно готовят под снос для строительства "котеджного мистечка" для Ылиты....
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23.07.2020 20:54 Відповісти
Ну. всё построили, отремонтировали, порядок и чистоту в стране навели, ОАЭ отдыхают, вот только зал для гивнастики забыли построить...Пусть спонсоры и чемпионы и выделяют для этого деньги, а не народ должен сбрасываться на то , что ему по-боку! Може кличку и усику на ринги сброситься?
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23.07.2020 20:54 Відповісти
На цьому місці вже палац якогось мародера..
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23.07.2020 20:55 Відповісти
30 лет не до того было , а тут попёрло !
Экономика цветёт и пахнет , война закончилась , тарифы ЖКХ стремительным домкратом рушатся вниз , Ахметка с друзьями стоят на паперти , собирая мелочь на шкалик шмурдяка , короче - эпоха бедности закончилась !
Можно и на херню денег потратить ...
Ну , не пенсии же повышать ! И так высокие ...
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23.07.2020 20:56 Відповісти
30 років обіцяють кінець епохи бідності і ніхто не дочекався.Всі питання до організаторів шоу .
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23.07.2020 21:00 Відповісти
Там гора Олимп для олімпійців мародерів..
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23.07.2020 21:01 Відповісти
Горе то како!!! Бдь... А я думаю, чё в стране жопа?
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23.07.2020 21:03 Відповісти
Бандюкович з Бубкою всі гроші вкрали. Треба якось передати цій гамнасткє, шо у нас війна шостий рік з мордором.
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23.07.2020 21:09 Відповісти
На месте отеля Днепр в Киеве будет киберспортивный проект
https://www.ua-football.com/cybersport/other/1595498957-na-meste-otelya-dnepr-v-kieve-budet-kibersportivnyy-proekt.html
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23.07.2020 21:13 Відповісти
Чего там только нет в этой Заспе,я вот точно могу сказать,что в других селах даже света ночью на улицах нет.
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23.07.2020 21:14 Відповісти
Экономят
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23.07.2020 21:34 Відповісти
И не говорите,ездили к деду в село во Франковской области,дороги нет насыпная,размытая,без машины не пройдёшь,темно как в 17 веке,,всё рушится,а у них зала **** нет видите ли!
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23.07.2020 21:40 Відповісти
Сначала мост в Запорожье,потом вы
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23.07.2020 21:31 Відповісти
Пусть шурует в офигенный зал в зоне ООС!
Блиндажи, окопы, траншеи.... прыг-скос с пятки на носок!
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23.07.2020 21:38 Відповісти
Тю,так вчому проблема,там зовсім неподалік відмінний спортзал є,в навчальному центрі "Десна".
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23.07.2020 21:50 Відповісти
К кучме, кравчучке, зеленскому в зал сходите. Они там рядом.
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23.07.2020 22:55 Відповісти
У каждого жителя Кончи-Заспы в тумбочке лежит столько нала, что можно построить
и спортзал, и облимпийскую деревню - не прибедняйтесь там.
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23.07.2020 23:00 Відповісти
Конча-Заспа, Кончі-Заспи, у Кончі-Заспі; Пуща-Водиця, Пущі-Водиці, у Пущі-Водиці (правопис)
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25.07.2020 17:32 Відповісти
 
 