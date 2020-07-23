КС визнав неконституційною норму про автоматичний розподіл до держбюджету прибутку компанії з держчасткою
Конституційний суд України визнав неконституційною норму про автоматичний розподіл до держбюджету прибутку компанії з часткою держави.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"Передбачений абзацом восьмим частини п'ятої статті 11 закону ("Про управління об'єктами державної власності" - ред) механізм, який складається в обов'язковому направленні частини чистого прибутку до держбюджету без волевиявлення учасників господарської організації, обмежує їхні корпоративні права, зокрема таку складову, як правомочність на участь в управлінні господарською організацією", - зазначено в рішенні суду від 22 липня 2020 року.
Згідно з повідомленням, відповідне рішення перший сенат КС прийняв у справі про конституційну скаргу АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аванпост".
Як підкреслив КС, Конституція України передбачає гарантії захисту права власності, які поширюються на корпоративні права учасника господарської організації. Тому втручання в такі права має бути обумовлено суспільною необхідністю, здійснюватися відповідно до закону з дотриманням принципу верховенства права і єдиних конституційних принципів, забезпечуючи розумне співвідношення інтересів кожного з учасників правовідносин.
"Конституційний суд вважає, що вказане нормативне регулювання ставить державу в привілейоване становище порівняно з іншими учасниками господарської організації державного сектора економіки, тобто є дискримінаційним", - зазначено в повідомленні.
Як прокоментував Інтерфакс-Україна голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, рішення КС матиме серйозні наслідки для виконання державного бюджету за доходами в частині надходжень від прибутку державних підприємств.
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нам нужно выгонять нахер весь Конституционный суд, если он за взятку решает дела не пользу государства, в на корысть конкретного олигарха!
Конституционный суд стал угрозой для национальной безопасности!
Что на это скажет ********** Зеленский, ведь он гарант суверенитета?!
Что и наблюдаем 30 років..
🤗
И при чём тут дядя Беня?
73% вообще не в курсе об чём речь....