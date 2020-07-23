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Новини Правосуддя
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КС визнав неконституційною норму про автоматичний розподіл до держбюджету прибутку компанії з держчасткою

КС визнав неконституційною норму про автоматичний розподіл до держбюджету прибутку компанії з держчасткою

Конституційний суд України визнав неконституційною норму про автоматичний розподіл до держбюджету прибутку компанії з часткою держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Передбачений абзацом восьмим частини п'ятої статті 11 закону ("Про управління об'єктами державної власності" - ред) механізм, який складається в обов'язковому направленні частини чистого прибутку до держбюджету без волевиявлення учасників господарської організації, обмежує їхні корпоративні права, зокрема таку складову, як правомочність на участь в управлінні господарською організацією", - зазначено в рішенні суду від 22 липня 2020 року.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення перший сенат КС прийняв у справі про конституційну скаргу АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аванпост".

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Як підкреслив КС, Конституція України передбачає гарантії захисту права власності, які поширюються на корпоративні права учасника господарської організації. Тому втручання в такі права має бути обумовлено суспільною необхідністю, здійснюватися відповідно до закону з дотриманням принципу верховенства права і єдиних конституційних принципів, забезпечуючи розумне співвідношення інтересів кожного з учасників правовідносин.

"Конституційний суд вважає, що вказане нормативне регулювання ставить державу в привілейоване становище порівняно з іншими учасниками господарської організації державного сектора економіки, тобто є дискримінаційним", - зазначено в повідомленні.

Як прокоментував Інтерфакс-Україна голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, рішення КС матиме серйозні наслідки для виконання державного бюджету за доходами в частині надходжень від прибутку державних підприємств.

Автор: 

держбюджет (2410) держмайно (45) КС (1427) юстиція (732) Гетманцев Данило (896)


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решение принято в интересах "Укрнафты" и банды Каломойского..
нам нужно выгонять нахер весь Конституционный суд, если он за взятку решает дела не пользу государства, в на корысть конкретного олигарха!
Конституционный суд стал угрозой для национальной безопасности!
Что на это скажет ********** Зеленский, ведь он гарант суверенитета?!
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23.07.2020 21:09 Відповісти
А сувиринитет просрали год назад!
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23.07.2020 21:32 Відповісти
Ну и суппер,теперь в ананист режиме будут пилить бабло 💶!,не примут в ЕС !,пока сепар и суды совковые!
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23.07.2020 21:09 Відповісти
Уточню,сепар презедент
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23.07.2020 21:10 Відповісти
Если к власти приходит #опа, то конституция становится основной туалетной бумагой.
Что и наблюдаем 30 років..
🤗
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23.07.2020 21:20 Відповісти
Кто скажет, что уЗеленские не строят Беларусь-2, пусть первым бросит в себя камень...
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23.07.2020 21:39 Відповісти
Укрнафта,Укртатнафта...
И при чём тут дядя Беня?
73% вообще не в курсе об чём речь....
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23.07.2020 21:41 Відповісти
 
 