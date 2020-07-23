КС визнав неконституційною норму про автоматичний розподіл до держбюджету прибутку компанії з держчасткою

Конституційний суд України визнав неконституційною норму про автоматичний розподіл до держбюджету прибутку компанії з часткою держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Передбачений абзацом восьмим частини п'ятої статті 11 закону ("Про управління об'єктами державної власності" - ред) механізм, який складається в обов'язковому направленні частини чистого прибутку до держбюджету без волевиявлення учасників господарської організації, обмежує їхні корпоративні права, зокрема таку складову, як правомочність на участь в управлінні господарською організацією", - зазначено в рішенні суду від 22 липня 2020 року.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення перший сенат КС прийняв у справі про конституційну скаргу АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аванпост".

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Як підкреслив КС, Конституція України передбачає гарантії захисту права власності, які поширюються на корпоративні права учасника господарської організації. Тому втручання в такі права має бути обумовлено суспільною необхідністю, здійснюватися відповідно до закону з дотриманням принципу верховенства права і єдиних конституційних принципів, забезпечуючи розумне співвідношення інтересів кожного з учасників правовідносин.

"Конституційний суд вважає, що вказане нормативне регулювання ставить державу в привілейоване становище порівняно з іншими учасниками господарської організації державного сектора економіки, тобто є дискримінаційним", - зазначено в повідомленні.

Як прокоментував Інтерфакс-Україна голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, рішення КС матиме серйозні наслідки для виконання державного бюджету за доходами в частині надходжень від прибутку державних підприємств.