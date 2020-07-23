Створений РФ конфлікт з Україною - найбільша загроза в регіоні ОБСЄ з 1990-х, - Гілмор
Створений Російською Федерацією конфлікт з Україною є найсерйознішою загрозою безпеки в регіоні ОБСЄ з 1990-х років.
Про це заявив постійний представник США в ОБСЄ Джеймс Гілмор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт представництва США в ОБСЄ.
"Створений Росією конфлікт становить найсерйознішу загрозу безпеці в регіоні ОБСЄ з 1990-х років", - сказано в повідомленні.
Гілмор сподівається, що припинення вогню, про яке вдалося домовитися Тристоронній контактній групі, буде забезпечено до повного і всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України.
"Кожна жертва, як серед військових, так і серед цивільних, є прямим наслідком дій Москви з дестабілізації свого суверенного сусіда і перешкоджанням Україні на обраному нею шляху повної інтеграції з демократичною Європою", - зазначив Гілмор.
Він також закликав Росію вивести зі сходу України своїх бойовиків, щоб місія ОБСЄ могла оновити свій штат на окупованих територіях.
"Ми ніколи не визнаємо російську анексію Криму. Ми приєднуємося до наших європейських і інших партнерів, підтверджуючи, що наші санкції проти Росії залишаться в силі, поки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Наші санкції, пов'язані з Кримом, залишаться в силі, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом", - додав Гілмор.
Будь ласка, зачекайте...
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: «"Каждая жертва, как среди военных, так и среди гражданских, является прямым следствием действий Москвы по дестабилизации своего суверенного соседа и препятствованию Украине на выбранном ею пути полной интеграции с демократической Европой", - отметил Гилмор.Источник: https://censor.net/n3209886»
?
Ну что же... Теперь понятно почему бросили умирать раненного... почему не было подавляющего огня и попыток его вытащить...
Готовили сдачу. Ну я в фб уже прочитала условия.
Да будьте вы прокляты зелебобики.
Бесславные ублюдки...
Вона дивилась в мої очі, в саму глиб.
А я хлопчина, лише двадцять років.
Моє життя - одна єдина мить.
А що я мав? Скажіть, а що я мав на світі?
А що я бачив? Що я відчував?
Мені на груди зараз несуть квіти,
Та краще б я дружині квіти дарував..
А я не мав нічого, знаєш, Боже!
Не мав я сина, дерева свого.
Не збудував домівку теплу й гожу!
А в мене, Боже, нічого і не було!
Чи взнає хто... як ми ділили кусень хліба
на десятьох? На десятьох осіб!!!
Одну цигарку - на десятьох курили.
Одним життям на десятьох жили.
Чи взнає хто.. як день у день ми помирали?
Як в бій кидались не людьми - звірьми.
Так це не Турчинов з Порошенком «началі гражданскую войну».
А гражданін россіі Путін- *****.
Отже, загроза всій цивілізації!
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1286178002917883906 12 ч
Вчера в Минске на ТКГ принято сенсационное решение!
Украинская Армия перестает стрелять в ответ.
Нарушивших будут судить как террористов по закону Московии
https://twitter.com/frei_aw AntiManipulation https://twitter.com/frei_aw @frei_aw https://twitter.com/frei_aw/status/1286151531411234816 14 ч
https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #жабаувулику https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%97%D0%95%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82?src=hashtag_click #преЗЕдент https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #війна
Схоже, х@йлішко з'їздило на дачу вдало для себе, і зустріч з х@йлом таки відбулася... Мразота.
Поки московитські нелюди знущались над тілом загиблого медика, воно здавало країну.
Гори у пеклі, клоун.
https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1286251484280164357 7 ч
І ще стосовно документу ТКГ про "припинення вогню".
Впадає в очі, що на відміну від повередніх "припинень" ОБСЄ усувається від контролю і їхні функції переходять до СЦКК, а це русня.
Тобто кацапи переходять в одноосібний статус "миротворців", чого вони постійно і добивалися
https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua https://twitter.com/TextyOrgUa @TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1286216478946099200 10 ч
На жаль, за (неофіційними) повідомленнями сьогодні також стало відомо, що головнокомандувач Хомчак запроваджує систему для моніторингу і покарання тих українських військослужбовців, які будуть давати накази відповідати вогнем навіть для захисту своїх підлеглих.
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"Дійсно, багато у нас професіоналів які знаходяться у постійних перемовинах у форматі засідання тристоронньої контактної групи, які зараз домовились до дуже серйозного кроку для всієї нашої країни, до припинення вогню. Цей документ - зараз очікуємо підписання всіх сторін "нормандської групи". Вірю в те що всі сторони підпишуть, Україна, Франція, Німеччина та РФ, і з 27 числа вірю в те що може наступити та мить, коли буде стале припинення вогню", - сказав Президент.
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Тоесть, если ***** откажется подписать, то ничего не будет
В Минске завершились переговоры по Украине - стороны договорились о прекращении огня
11:10, 12 Февраля, 2015
хоть завяжи рога узлом,
хоть накорми его до сыта,
***** останется ******!
😁
-у Украины будет хорошо вооруженная,подготовленная к освобождению профессиональная армия и патриотично подготовленное население, знающее правила ведения городского боя , партизанской войны, умеющее оказывать первую медпомощь, имеющее на случай полномасштабной войны подготовленные ресурсы, убежища , укрытия, средства защиты;
-весь цивилизованный мир ответственно заявит, что гарантированно окажет в определённый момент Украине военно-политическую, финансовую и информационную поддержку, а любую помощь россии напротив заблокирует, вплоть до ареста её счетов и недвижимости по миру;
- сдохнет пуйло;
- будет введено полное эмбарго на экспорт углеводородов из россии;
- рухнет валютный рынок;
- начнутся волнения, протесты, забастовки, массовые теракты и захваты госучреждений в россии;
- произойдёт кардинальная смена политического вектора и режима в москве;
- возникет опасность распада или деления рф из-за крупного территориального вооруженного конфликта, например с соседним Китаем, из-за его претензий на часть сибири;
- начнётся вооруженное сопротивление против оккупации изнутри оккупированных россией украинских территорий...
власти=- РЕАЛЬНО ГНОБЯТ местное ( ! )
ТЮРЬССКОяЗЫЧКОЕ Мусульмансское
население......................................
..............................................
А так , как тюрсскьязычные и исламсские народы
на россии - - - - имеют равные права защиты и
развития на ровне с усскоязычными ....
Почему росЦякия мельдониевсская не вводит в
Китай своих " защитников " ???? Можэт росЦякия
МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ - 0бычное ГАФНО ?? ..
...............................................
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.................. . . .. рф- росЦийсский
ФЕКФЛИСТАН ?? - - -?? . . .. .. . .. . . . ..
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. Китай - - СИСТЕМАТИЧЕССКИ РЕПРЕСИРУЕТ
БУДДИССКОЕ население !! . . . . . . . . ..
ПОЧЕМУ рф- росЦийсский ФЕКАЛИСТАН не нарпавит
туда своих " ПОМАГАТЕЕЙ " . буддийсских
кизяков-БУРЯТОВ и т д ??....... ГДЕ
СПРАВЕДИВОСТЬ ??!! .. ...----------------
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