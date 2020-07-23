Створений РФ конфлікт з Україною - найбільша загроза в регіоні ОБСЄ з 1990-х, - Гілмор

Створений Російською Федерацією конфлікт з Україною є найсерйознішою загрозою безпеки в регіоні ОБСЄ з 1990-х років.

Про це заявив постійний представник США в ОБСЄ Джеймс Гілмор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт представництва США в ОБСЄ.

"Створений Росією конфлікт становить найсерйознішу загрозу безпеці в регіоні ОБСЄ з 1990-х років", - сказано в повідомленні.

Гілмор сподівається, що припинення вогню, про яке вдалося домовитися Тристоронній контактній групі, буде забезпечено до повного і всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України.

"Кожна жертва, як серед військових, так і серед цивільних, є прямим наслідком дій Москви з дестабілізації свого суверенного сусіда і перешкоджанням Україні на обраному нею шляху повної інтеграції з демократичною Європою", - зазначив Гілмор.

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Він також закликав Росію вивести зі сходу України своїх бойовиків, щоб місія ОБСЄ могла оновити свій штат на окупованих територіях.

"Ми ніколи не визнаємо російську анексію Криму. Ми приєднуємося до наших європейських і інших партнерів, підтверджуючи, що наші санкції проти Росії залишаться в силі, поки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Наші санкції, пов'язані з Кримом, залишаться в силі, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом", - додав Гілмор.