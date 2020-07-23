Росія намагається знищити зв'язок кримчан з материковою Україною, - представник президента в АРК Кориневич

Представництво президента України в АР Крим відстежує ситуацію, пов'язану з обмеженнями з боку Росії на пересування кримчан через адміністративну межу між Херсонською областю та окупованим півостровом.

Голова відомства Антон Кориневич вважає, що такими діями Росія "витісняє нелояльне населення і знищує зв'язок між тимчасово окупованим Кримом і рештою України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Хоча запровадження обмежувальних заходів пояснювалися викликами пандемії COVID-19, такі дії не мають нічого спільного із захистом громадського здоров'я... Російська Федерація навмисно зловживає правом, прикриваючись захистом здоров'я населення, для того, щоб повністю витіснити нелояльне населення, знищити зв'язок між тимчасово окупованим Кримом і рештою України", – сказав Кориневич.

За словами представника президента в АРК, через те, що адміністративну межу, згідно з російськими правилами, можна перетнути лише один раз, це унеможливлює отримання низки адміністративних послуг для кримчан на материковій частині України.

"Критично важливо, що ці обмеження діють під час вступної кампанії 2020: абітурієнти з Криму і їхні батьки звертаються в наше представництво з проханням вплинути на ситуацію, адже деякі з них вже здали вступні іспити і планували через місяць виїхати на навчання в українських навчальних закладах, деякі тільки планували вступати та обрали бажаний ними університет", – сказав представник президента України.

Раніше правозахисники повідомили, що при в'їзді в анексований Крим через адмінмежу з Херсонською областю співробітники прикордонслужби ФСБ вимагають від кримчан пред'являти російський паспорт. Тим, у кого він відсутній, виносять постанову про адміністративне покарання.

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