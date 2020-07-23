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Новини Окуповані території
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Росія намагається знищити зв'язок кримчан з материковою Україною, - представник президента в АРК Кориневич

Росія намагається знищити зв'язок кримчан з материковою Україною, - представник президента в АРК Кориневич

Представництво президента України в АР Крим відстежує ситуацію, пов'язану з обмеженнями з боку Росії на пересування кримчан через адміністративну межу між Херсонською областю та окупованим півостровом.

Голова відомства Антон Кориневич вважає, що такими діями Росія "витісняє нелояльне населення і знищує зв'язок між тимчасово окупованим Кримом і рештою України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Хоча запровадження обмежувальних заходів пояснювалися викликами пандемії COVID-19, такі дії не мають нічого спільного із захистом громадського здоров'я... Російська Федерація навмисно зловживає правом, прикриваючись захистом здоров'я населення, для того, щоб повністю витіснити нелояльне населення, знищити зв'язок між тимчасово окупованим Кримом і рештою України", – сказав Кориневич.

За словами представника президента в АРК, через те, що адміністративну межу, згідно з російськими правилами, можна перетнути лише один раз, це унеможливлює отримання низки адміністративних послуг для кримчан на материковій частині України.

"Критично важливо, що ці обмеження діють під час вступної кампанії 2020: абітурієнти з Криму і їхні батьки звертаються в наше представництво з проханням вплинути на ситуацію, адже деякі з них вже здали вступні іспити і планували через місяць виїхати на навчання в українських навчальних закладах, деякі тільки планували вступати та обрали бажаний ними університет", – сказав представник президента України.

Раніше правозахисники повідомили, що при в'їзді в анексований Крим через адмінмежу з Херсонською областю співробітники прикордонслужби ФСБ вимагають від кримчан пред'являти російський паспорт. Тим, у кого він відсутній, виносять постанову про адміністративне покарання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кримчанам, які повертаються з материкової України, окупанти повідомляють, що вони використали свою останню можливість перетнути адмінмежу, - Чийгоз

Автор: 

Крим (14183) росія (65883) Кориневич Антон (91)


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Топ коментарі
+5
Воды крысчанам серавно не дадим
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23.07.2020 22:04
+4
а кому ето быдло в Украине нужно?
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23.07.2020 21:58
+4
Россия пытается уничтожить связь крымчан с материковой Украиной, – представитель президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 8847
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23.07.2020 23:00
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Камни с неба исчо..
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23.07.2020 21:47 Відповісти
Конвульсии, последняя империя, итог предрешён исторически.
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23.07.2020 21:47 Відповісти
Крым на XYZ !!!
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23.07.2020 21:49 Відповісти
Значит боятся .
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23.07.2020 21:51 Відповісти
https://ukrainian.voanews.com/a/Vyprobuvannja-raketa/5514713.html США заявляють, що Росія провела випробування зброї в космосі
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23.07.2020 21:52 Відповісти
а кому ето быдло в Украине нужно?
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23.07.2020 21:58 Відповісти
Воды крысчанам серавно не дадим
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23.07.2020 22:04 Відповісти
биться в конвульсиях будет не долго, там уже все наладом дышит.
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23.07.2020 22:06 Відповісти
Тонко
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23.07.2020 22:22 Відповісти
понимаешь, расейская пропаганда на столько сильно надрачила расеян, что в один момент, все резко сламается, весь тот негатив, которым их накачали обрушится на кремлядей, будет жестоко и беспощадно, но быстро.
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23.07.2020 22:28 Відповісти
https://youtu.be/MZiqHg_freA?t=142 Ты "сибирский сказатель"?
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23.07.2020 22:32 Відповісти
ты мне ссылку оставил, что бы мне не скучно было? спасибо за заботу, но не люблю я клоунов
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23.07.2020 22:36 Відповісти
есть конкретные сроки? 20 или 120 лет?
если меньше 5 лет, то готов оформить спор у европейского юриста на 30 000 евро...
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23.07.2020 23:16 Відповісти
вообще-то эта информация для служебного пользования, но я тебе скажу по секрету, как учуешь запах сероводорода - беги..
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23.07.2020 23:34 Відповісти
ну ты уже сбежал смотрю. запахло чтоли? или сумма маленькая? ок. давай 50 000 евро.
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23.07.2020 23:45 Відповісти
давай я тебе лося пропишу, а ты просто пойдешь бродить?
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23.07.2020 23:47 Відповісти
Россия пытается уничтожить связь крымчан с материковой Украиной, – представитель президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 8847
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23.07.2020 23:00 Відповісти
без воды крысчане становятся двугорбыми "********* степей", кизяки учат их сасать у двух маток, сидеть на двух стульях , молиться двум багам и лить в свои тупые крысиные головы кремлёвские коктейли из лжи и брехни ...
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23.07.2020 23:30 Відповісти
Можете вірити, можете ні, але всі уряди світу діють за єдиним планом і своє населення розводять, як лохів.
Коротше кажучи - Крим готують до знищення.
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23.07.2020 23:59 Відповісти
Хм...И чего ж то решили на Украину крымчан не пускать? Решили, что им там как медом намазано.....Так это их не остановит...Все эти препятствия только настраивают их против теперешней,крымской, власти...И в конце концов, все равно люди будут уезжать оттуда чем сильнее они будут закручивать гайки.
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24.07.2020 02:44 Відповісти
крьімчанє це хто?
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24.07.2020 06:54 Відповісти
Коли річ йде про наш Крим, то тих тимчасових громадян, що там мешкають, потрібно називати крисчани, а ще більше українською мовою - щурі. Ще можна наусною термінологією - поліцаї. З яким задоволенням вони отримували кацапські паспорти і як зневажали нас. Вони нам і даром непотрібні. Коли буде деокупація, кожному, крім татар, дамо відро камініців з неба і на Московію.
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24.07.2020 08:28 Відповісти
А чё, нормальная европейская логика.
На родном языке говорить и писать крымчанам не давали украинцы.
Воду перекрывают украинцы.
Электричество отрубают украинцы.
Ничего не ремонтировали за 60 лет "хозяйствования", дорог не строили, АЭС в чермет растащили украинцы.
А "уничтожают связь крымчан с Украиной" почему-то русские.
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24.07.2020 18:57 Відповісти
Крымчане, вертайтесь взад "в" Украину!
Вам ведь уже продемонстрировали, как это будет круто - без воды, без электричества, без родного языка, это же просто праздник какой-то!
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24.07.2020 18:58 Відповісти
 
 