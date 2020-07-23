"Полтавського терориста" Скрипника досі розшукують, не намагайтеся затримати його самостійно, - прессекретар МВС Шевченко

Поліція розшукує зловмисника Романа Скрипника, який взяв у заручники поліцейського в Полтаві, а потім відпустив його і сховався в лісі. Скрипник може бути небезпечний, і його не варто намагатися затримати самостійно.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошуки чоловіка, який захоплював у заручники поліцейського, тривають. Думаю, що вони завершаться успішно. Оскільки чоловік може бути небезпечний - то самостійно не треба пробувати затримувати цього зловмисника. Це зроблять поліцейські рано чи пізно", - сказав Шевченко.

За його словами, дії зловмисника кваліфіковано за трьома статтями КК.

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Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники співробітника кримінальної поліції.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

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Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.