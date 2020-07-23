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Новини
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"Полтавського терориста" Скрипника досі розшукують, не намагайтеся затримати його самостійно, - прессекретар МВС Шевченко

Поліція розшукує зловмисника Романа Скрипника, який взяв у заручники поліцейського в Полтаві, а потім відпустив його і сховався в лісі. Скрипник може бути небезпечний, і його не варто намагатися затримати самостійно.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошуки чоловіка, який захоплював у заручники поліцейського, тривають. Думаю, що вони завершаться успішно. Оскільки чоловік може бути небезпечний - то самостійно не треба пробувати затримувати цього зловмисника. Це зроблять поліцейські рано чи пізно", - сказав Шевченко.

За його словами, дії зловмисника кваліфіковано за трьома статтями КК.

Читайте також: Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко. ФОТО

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники співробітника кримінальної поліції.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко. ВIДЕО

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Автор: 

заручник (823) МВС (3509) Полтава (562) тероризм (2868) Шевченко Артем (222)


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Топ коментарі
+28
О,наконєц і у нас єсть свій Рємба!!!
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23.07.2020 21:52
+26
"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 933
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23.07.2020 21:52
+19
А шо, звати на допомогу Зеленського?
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23.07.2020 21:52
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"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 933
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23.07.2020 21:52 Відповісти
А что, кто-то пытался задержать?
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23.07.2020 21:52 Відповісти
Чёткий пацанчик видать...
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23.07.2020 22:37 Відповісти
О,наконєц і у нас єсть свій Рємба!!!
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23.07.2020 21:52 Відповісти
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23.07.2020 21:53 Відповісти
А шо, звати на допомогу Зеленського?
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23.07.2020 21:52 Відповісти
Аваков зажжет Зе!сигнал и Зе!мен опять спасет всех.
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23.07.2020 22:58 Відповісти
А почему лицо не в больших квадратиках, а то открываешь картинку, чтобы чётче рассмотреть, а там квадратики только малые?
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23.07.2020 21:54 Відповісти
А что именно ты там хочешь увидеть?
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23.07.2020 21:56 Відповісти
Лицо хочу хорошо рассмотреть, может у нас будет в ОМОНе работать.
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23.07.2020 21:59 Відповісти
Тепер зрозуміло...
Слушна думка...
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23.07.2020 22:10 Відповісти
Він не мусор , а воїн . Такі до вас не тікають .
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24.07.2020 05:01 Відповісти
Палтавскіі джунглі панімаеш...Ну і як водіцца злий начальник паліціі
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23.07.2020 21:54 Відповісти
"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 115
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23.07.2020 21:54 Відповісти
А кто его задержит то? Наша полиция сборище бесполезных дегенератов...
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23.07.2020 21:54 Відповісти
как же так, начальник областной полиции поспособствовал побегу потенциально опасного преступника с гранатой...
если он совершит еще преступления то начальнику можно уходить на пенсию?
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23.07.2020 21:55 Відповісти
Ага, щас... Долбодятлы еще и орденами друг друга наградят, страна непуганных идиотов...
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23.07.2020 22:03 Відповісти
Полтавский "террорист" отпустил заложника и скрылся в лесу ... Полиция красиво выставила машинки на дороге, но в лес не пошла..(с)
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23.07.2020 21:55 Відповісти
Ну, вы даёте!
Как же машинки по лесу (лесополосе) приезжать будут, там же им деревья мешать будут
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23.07.2020 22:21 Відповісти
Они включат сирену...
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23.07.2020 22:40 Відповісти
Задержать?Да кто вам,мусора, помогать будет?!
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23.07.2020 21:55 Відповісти
Дружинники!
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23.07.2020 22:41 Відповісти
не,нема там таких
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23.07.2020 22:43 Відповісти
Пусть запишит на диктофон телефона как все было на самом деле, и спрячет, а то ивым его наверное брать не собираются, так будет шанс узнать истинные причины происшедшего.
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23.07.2020 21:58 Відповісти
спиктакыыыль, вы всё врётииии
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23.07.2020 21:58 Відповісти
Не могу написать ничего более смешного, чем просто эта новость о том, что преступник просто вылез из машины и скрылся в лесу.
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23.07.2020 22:00 Відповісти
Они ему так и сказали- "иди ты лесом.."
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23.07.2020 22:04 Відповісти
- увидишь Абдуллу, не трогай...он - мой !
"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 8394
...
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23.07.2020 22:01 Відповісти
Только не Абдулу, а Джавдета
- Абдула - воин, Джавдет - трус. Они не любят друг друга (с)
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23.07.2020 22:19 Відповісти
точно... но я б такое имя не вспомнил ))))
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23.07.2020 22:21 Відповісти
Перекличка однофамильцев?
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23.07.2020 22:24 Відповісти
"...не пытайтесь задержать его самостоятельно."

-А то нам видосик надо снять с задержанием по всем канонам(!). А задержите, придётся делать "дубль 2", как с тем "автобусным террористом".
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23.07.2020 22:03 Відповісти
Начло партизанского движения в Украине-2010...
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23.07.2020 22:05 Відповісти
не пытайтесь задержать самостоятельно - подождите Авакова...
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23.07.2020 22:07 Відповісти
"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 7555
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23.07.2020 22:09 Відповісти
Этот террорист позвонит Зеленскому и заставит всю страну по всем каналам смотреть телесериал "Сваты".
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23.07.2020 22:09 Відповісти
Что там за лесополосы такие на Полтавщине? Джунгли Амазонии или леса Канады? А кинологической службы у МВД нет совсем? И я не про ту службу, что "кино" снимает. Такая есть точно
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23.07.2020 22:10 Відповісти
навіщо кінологи? нюхати тормозний шлях з покрішок на ваз 2111 "богдан"?
цього "терориста" віз голов-поліцай полтави та супроводжували на авто поліцейськи наряди.
скоріш за все вони звернули до якогось полтавського михайла у лісополосі край траси на вечерю. а ваз трохи зламався або колесо спустило. загубитися там неможливо -по кілька дерев обабіч траси ліворуч та праворуч - це уся полоса. або ж натрапили на абрикосові посадки та досі там вечеряють
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23.07.2020 22:18 Відповісти
Заставили терориста абрикоси обривати?По хазяйськи,нічого не скажеш.А завтра зранку на базар мотнуть
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23.07.2020 22:23 Відповісти
та ні. жаба задавить продавати. вони ж у києві по 100 грн за кіло. самі поїдять. та ще ж треба зеленському на перемовини якийсь гостинець привезти
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23.07.2020 23:07 Відповісти
"Полтавского террориста" Скрипника до сих пор разыскивают, не пытайтесь задержать его самостоятельно, - пресс-секретарь МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 9513
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23.07.2020 22:21 Відповісти
Подождите, подождите, не задерживайте, БТР из Луцка еще не доехал.
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23.07.2020 22:11 Відповісти
У полтавской полиции небыло Авакова. Вот и убежал терорист с гранатой.
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23.07.2020 22:11 Відповісти
Точно щас Рюкзакян подтянется и под его чутким руководством его сразу же найдут! нельзя такого ценного министра в отставку))))
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23.07.2020 23:21 Відповісти
та ви що? що б хтось відібрав головну роль у серіалі "терористи" у авакова?
звичайно поліцейскі затримають терориста.
у сбу нема часу - вони за порохом, поярковим та іншими особливо небезпечними кривдниками бубочки ганяються.

а звичайні українці купили попкорну, та дивляться це багатосерійне шоу у себе вдома
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23.07.2020 22:11 Відповісти
Та и не ловите. Сам выйдет тогда---нахер кому нужный. Потом три года судить, потом по закону Савченко отпустить. То чурекало в виде бабы мэра с даунбалласта пока судили, всем знали, выпустили---да и нахер нужна стала. Забыли шкапу-штепу!
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23.07.2020 22:13 Відповісти
Да ну нафик...

Обычные граждане не умеют уворачиваться от пуль, как аваковские супергерои.
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23.07.2020 22:14 Відповісти
зашёл под корч, запутал полиции все нити и залёг там. крупный рыб )
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23.07.2020 22:21 Відповісти
Да ну нах его задерживать? Если встречу угощу сигаретами и дам денег человек заслужил!
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23.07.2020 22:22 Відповісти
В начале отдали ему полковника в надежде, что он его пристрелит.Теперь куча ментов в кукурузе потеряется... Потом еще их искать будут.
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23.07.2020 22:36 Відповісти
ВЧОРА "ШТУРМУВАЛИ" ПУСТИЙ АВТОБУС, А СЬОГОДНІ ТЕРОРИСТ ВТІК... ФСЬОООООО..... ПЕРЕМОГА! (с)
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23.07.2020 22:39 Відповісти
"Полтавського терориста" Скрипника досі розшукують, не намагайтеся затримати його самостійно, - прессекретар МВС Шевченко - Цензор.НЕТ 3167
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23.07.2020 22:41 Відповісти
Я даже затрудняюсь как описать события 22-23 июля 2020 года с участием спец.сужб: варианты - цырк;-шоу 95 квартала;-полная потеря квалификации;-намеренное унижение Украины как государства;-пох..зм возведенный в ранг доблести при "низкой" зарплате;-спец.операция для дискредитации здравого смысла в Европе;-открытая война пятой колонны против Украины.Что дальше?!
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23.07.2020 22:58 Відповісти
якщо серйозно, то далі - посилення влади авакова та поліцейська держава з колючкою та магнітними рамками, як у росії після терактів пьять років тому назад
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23.07.2020 23:11 Відповісти
это трэш на весь мир. украина -страна террористов. почему земоника молчит?
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23.07.2020 22:59 Відповісти
А шо его его ещё не прикопали, как говорится выполнил все таки дело?!
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23.07.2020 23:00 Відповісти
Всё. Поздно.Он вже не один
"Полтавського терориста" Скрипника досі розшукують, не намагайтеся затримати його самостійно, - прессекретар МВС Шевченко - Цензор.НЕТ 4120
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23.07.2020 23:01 Відповісти
Від усіх утік.Терорист-колобок.Епоха 95го кварталу-весело щодня.
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23.07.2020 23:19 Відповісти
"Полтавського терориста" Скрипника досі розшукують, не намагайтеся затримати його самостійно, - прессекретар МВС Шевченко - Цензор.НЕТ 53

...
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23.07.2020 23:22 Відповісти
В шоколадну армію з такими говнокомандуючими ніхто йти не хотів і почали набирати всяк непотріб від наркоманів до алкашів.А на початку 14-го в військкомати були черги з патріотично налаштованих людей,але говнокомандувачі швидко їх по заганяли в котли і умили руки.Хоч би один синочок їх побував в тому пеклі,так ні,поспівує московський шансон в нічному клубі у Лондоні а татко дупу гріє на мальдівах
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23.07.2020 23:25 Відповісти
Ви самі, товаришу Іванов, в якому котлі "варились"?
Для Вас війна, це зйомки фільму в чистому обмундированні?
Війна - це смерть, рани, бруд, злочини. І все супутнє - і алкоголь, і наркотики...
А за кожен конкретний військовий злочин має відповідати конкретна людина (яка прийняла помилкове чи злочинне рішення чи видала наказ).
Маєте завдання все на "Педро" валити? - хай щастить...
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24.07.2020 00:21 Відповісти
Ти звідки виліз, ботяра? 2020 надворі, вибори пройшли.
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24.07.2020 00:23 Відповісти
Мне одному интересно где вертолеты нашей доблестной полиции?
Или это не тот случай, чтобы вертолет в небо поднимать?
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24.07.2020 01:37 Відповісти
вау, просто ВАУ! який же ж цей Ромко Скрипкін КРУТИЙ!!!! Якщо його навіть з вертольота з інфрачервоним баченням не можуть знайти!
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24.07.2020 04:45 Відповісти
Дай , Боже , йому здоров'я !
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24.07.2020 05:06 Відповісти
Чувак побігає-побігає і йому це набридне. Спроба угону - стаття легша, ніж взяття заручників. Тому крадія просто несе. Якщо він взяв гранату на справу, то війн реально не хоче сідати до буцегарні. То що - вбивати його? Почнеш його гнати, як зайця, то він себе підірве.
Нехай побігає, охолоне, подумає... У таборі годують тричі в день, дають роботу, житло, всі умови, щоб жити. Навіщо ліз в чужу автівку? Не вистачає розуму заробити собі на життя у чесний спосіб? Ну так держава тобі допоможе. Років на декілька. Може там отримаєш спеціальність. Потім вийдеш і будеш заробляти у чесний спосіб, отримувати гроші за користь, що приносиш суспільству. Це справедливо і логічно. Чому ні?
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24.07.2020 06:10 Відповісти
Ваня прямо зранку. А чо тут про шпійона нічого не написав? Гарний хллпчиек, випив зранку пілілю і не несе. Пий Ваня пілюлі, що доктор з дурки приписав.
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24.07.2020 09:04 Відповісти
Спиш до Дев'яти??? Вигнати з тролєй!!! Лопату в зуби і в автодор
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24.07.2020 09:49 Відповісти
Просто не хотят поймать. Пацан роль сыграл.

ЗЕленый беспредел в стране.
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24.07.2020 09:21 Відповісти
с какого перепугу мусор решил, что граждане будут помогать мразям в погонах ?
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24.07.2020 10:06 Відповісти
 
 