"Полтавського терориста" Скрипника досі розшукують, не намагайтеся затримати його самостійно, - прессекретар МВС Шевченко
Поліція розшукує зловмисника Романа Скрипника, який взяв у заручники поліцейського в Полтаві, а потім відпустив його і сховався в лісі. Скрипник може бути небезпечний, і його не варто намагатися затримати самостійно.
Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Пошуки чоловіка, який захоплював у заручники поліцейського, тривають. Думаю, що вони завершаться успішно. Оскільки чоловік може бути небезпечний - то самостійно не треба пробувати затримувати цього зловмисника. Це зроблять поліцейські рано чи пізно", - сказав Шевченко.
За його словами, дії зловмисника кваліфіковано за трьома статтями КК.
Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники співробітника кримінальної поліції.
Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.
Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.
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Слушна думка...
если он совершит еще преступления то начальнику можно уходить на пенсию?
Как же машинки по лесу (лесополосе) приезжать будут, там же им деревья мешать будут
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- Абдула - воин, Джавдет - трус. Они не любят друг друга (с)
-А то нам видосик надо снять с задержанием по всем канонам(!). А задержите, придётся делать "дубль 2", как с тем "автобусным террористом".
цього "терориста" віз голов-поліцай полтави та супроводжували на авто поліцейськи наряди.
скоріш за все вони звернули до якогось полтавського михайла у лісополосі край траси на вечерю. а ваз трохи зламався або колесо спустило. загубитися там неможливо -по кілька дерев обабіч траси ліворуч та праворуч - це уся полоса. або ж натрапили на абрикосові посадки та досі там вечеряють
звичайно поліцейскі затримають терориста.
у сбу нема часу - вони за порохом, поярковим та іншими особливо небезпечними кривдниками бубочки ганяються.
а звичайні українці купили попкорну, та дивляться це багатосерійне шоу у себе вдома
Обычные граждане не умеют уворачиваться от пуль, как аваковские супергерои.
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Для Вас війна, це зйомки фільму в чистому обмундированні?
Війна - це смерть, рани, бруд, злочини. І все супутнє - і алкоголь, і наркотики...
А за кожен конкретний військовий злочин має відповідати конкретна людина (яка прийняла помилкове чи злочинне рішення чи видала наказ).
Маєте завдання все на "Педро" валити? - хай щастить...
Или это не тот случай, чтобы вертолет в небо поднимать?
Нехай побігає, охолоне, подумає... У таборі годують тричі в день, дають роботу, житло, всі умови, щоб жити. Навіщо ліз в чужу автівку? Не вистачає розуму заробити собі на життя у чесний спосіб? Ну так держава тобі допоможе. Років на декілька. Може там отримаєш спеціальність. Потім вийдеш і будеш заробляти у чесний спосіб, отримувати гроші за користь, що приносиш суспільству. Це справедливо і логічно. Чому ні?
ЗЕленый беспредел в стране.