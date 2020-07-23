До рішень про те, куди йти, що робити і з ким зустрічатися, потрібно ставитися як до питань життя і смерті, - глава ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що пандемія коронавірусної інфекції вже змінила спосіб життя людства.

Про це він сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Пандемія зруйнувала життя мільярдів людей. Багато хто сидів удома місяцями. Абсолютно зрозуміло, що люди хочуть жити своїм життям. Але повернення до попереднього [способу життя] немає. Пандемія вже змінила наш спосіб життя", – заявив Гебреєсус.



Він назвав "пошук шляхів для безпечного життя" частиною пристосування до нових норм в умовах пандемії.



"Ми просимо всіх ставитися до рішень про те, куди йти, що робити і з ким зустрічатися, як до рішень життя і смерті. Бо так і є. Це може бути не ваше життя, але ваш вибір може вплинути на життя або смерть когось, кого ви любите, або зовсім незнайомої людини", – зазначив глава ВООЗ.





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