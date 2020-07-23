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Новини Коронавірус і карантин
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До рішень про те, куди йти, що робити і з ким зустрічатися, потрібно ставитися як до питань життя і смерті, - глава ВООЗ

До рішень про те, куди йти, що робити і з ким зустрічатися, потрібно ставитися як до питань життя і смерті, - глава ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що пандемія коронавірусної інфекції вже змінила спосіб життя людства.

Про це він сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Пандемія зруйнувала життя мільярдів людей. Багато хто сидів удома місяцями. Абсолютно зрозуміло, що люди хочуть жити своїм життям. Але повернення до попереднього [способу життя] немає. Пандемія вже змінила наш спосіб життя", – заявив Гебреєсус.

Він назвав "пошук шляхів для безпечного життя" частиною пристосування до нових норм в умовах пандемії.

"Ми просимо всіх ставитися до рішень про те, куди йти, що робити і з ким зустрічатися, як до рішень життя і смерті. Бо так і є. Це може бути не ваше життя, але ваш вибір може вплинути на життя або смерть когось, кого ви любите, або зовсім незнайомої людини", – зазначив глава ВООЗ.

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Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Ойц! Не говорите, что мне делать и Я не скажу куда вам идти!!
😁
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23.07.2020 22:11
+4
Капитан очевидность, наверное здорово приуныл: без финансирования со стороны США и Великобритании, перспективы такие себе...
Теперь приходится часто и много рассказывать о очевидных вещах, что бы другие участники не урезали финансирование.
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23.07.2020 22:15
+2
Ну да. Ты туда не ходи ты сюда ходи снег башка попадет😀
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23.07.2020 22:09
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Ну да. Ты туда не ходи ты сюда ходи снег башка попадет😀
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23.07.2020 22:09 Відповісти
Ойц! Не говорите, что мне делать и Я не скажу куда вам идти!!
😁
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23.07.2020 22:11 Відповісти
К решениям о том, куда идти, что делать и с кем встречаться, нужно относиться как к вопросам жизни и смерти, - глава ВОЗ - Цензор.НЕТ 2394
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23.07.2020 22:14 Відповісти
Капитан очевидность, наверное здорово приуныл: без финансирования со стороны США и Великобритании, перспективы такие себе...
Теперь приходится часто и много рассказывать о очевидных вещах, что бы другие участники не урезали финансирование.
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23.07.2020 22:15 Відповісти
Британия тоже отморозилась?
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23.07.2020 22:28 Відповісти
Да ладно, это он еще в Луцких автобусах не ездил, по Троещине ночью не гулял и по Решетиловскому лесу не ходил.
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23.07.2020 22:16 Відповісти
черговий ПУК у калюжу від аборигена
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23.07.2020 22:17 Відповісти
Они бы так хотели
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23.07.2020 22:22 Відповісти
Каранавіруса нєт! Нам тьотя клава с кацапстана сказала! Ана точна знаіт!
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23.07.2020 22:24 Відповісти
Чей там образ жизни она изменила? С жиру бесишься, эфиоп?
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23.07.2020 22:27 Відповісти
Финансирование не прекратили, но обвиняют ВОЗ в бездействии и манипуляциях.
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23.07.2020 22:31 Відповісти
То такэ: трактовать подобные обвинения можно по-разному.
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23.07.2020 22:36 Відповісти
Как бы то ни было, огромная структура с гигантским бюджетом, оказалась не в состоянии даже более-менее объективный прогноз дать.
Дергались от одной крайности к другой и все.
Такое не скоро забудут.
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23.07.2020 22:40 Відповісти
Бидло 73%, не знаючи цього, проголосували
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23.07.2020 22:32 Відповісти
Да, да!
И трахаться через дырку в фанере, а лучше а дупло.
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23.07.2020 22:42 Відповісти
ой, а можно перестать цитировать уже Евреяисуса, просто банально скучно и не интересно...
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23.07.2020 22:43 Відповісти
 
 