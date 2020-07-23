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Зеленський про підпал будинку Шабуніна: "Я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться і поставлять всі крапки над "і"

Зеленський про підпал будинку Шабуніна:

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з підпалом будинку активіста Віталія Шабуніна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбук.

"Батьківський будинок активіста Віталія Шабуніна, що був цинічно підпалений, – явна ознака того, що наше суспільство так і не може отямитися після численних трагедій і соціальних потрясінь. Не може відмовитися від нецивілізованих форм з'ясування стосунків. Не може перестати грати в демонстративне насильство", - написав Зеленський.

На думку президента, Україна "повинна вже виходити з епохи конфліктів". Він зазначив, що кожен такий випадок кидає тінь на репутацію держави і особливо на правоохоронні органи.

"На жаль, це дійсно дуже погана історія. Тому що, незалежно від поглядів, позиції, громадської активності, будь-яка людина в нашій країні має абсолютне право на недоторканність і свою, і свого житла. Це ж аксіома для зрілих і цивілізованих країн", - вважає Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені дедалі важче вірити в образ Зеленського, якого обманює його оточення: все він добре розуміє, - Шабунін

"І я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться та поставлять всі крапки над "і". Хто це зробив? Навіщо це було зроблено? І чому цей "хтось" так нахабно поводиться по відношенню, перш за все, до громадських активістів, які дійсно часто порушують непрості питання суспільного устрою", - додав президент.

Глава держави підкреслив, що "винних потрібно обов'язково знайти і покарати".

"А ми – суспільство – все-таки повинні навчитися толерантного ставлення до тих, хто має свою позицію щодо спірних питань. І хто висловлює її активно та регулярно. "Суспільство діалогу, а не суспільство насильства" – ось кредо, яке повинне стати для нас аксіомою...", - вважає Зеленський..

Дивіться також: Наслідки пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна. ФОТОрепортаж

Нагадуємо, 23 липня голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.

Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.

Зеленський про підпал будинку Шабуніна: Я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться і поставлять всі крапки над і 01
Зеленський про підпал будинку Шабуніна: Я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться і поставлять всі крапки над і 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) підпал (693) пожежа (4351) Шабунін Віталій (535)


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Топ коментарі
+50
Зеленский про поджог дома Шабунина: "Я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і" - Цензор.НЕТ 4618
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23.07.2020 22:26
+46
Цікаво, а Лисий завтра з Хором Вірьовки залабає по тєліку пісеньку "Горіла хата, палала"?
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23.07.2020 22:25
+28
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDXE8SVwz4Axz6XikkTy-qIBZxbSy_ZAw4WnVubL27OiXX-i-Hhb2DzAShYv_5kMc3nsKoKuX3tzqfy&hc_ref=ARQi_uTFa6kIoNgjTaQT6iYyCulplBs64xkEMUZo2OlfIITYAld-Cit8juE5niwFVYM&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDXE8SVwz4Axz6XikkTy-qIBZxbSy_ZAw4WnVubL27OiXX-i-Hhb2DzAShYv_5kMc3nsKoKuX3tzqfy&hc_ref=ARQi_uTFa6kIoNgjTaQT6iYyCulplBs64xkEMUZo2OlfIITYAld-Cit8juE5niwFVYM&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2715794918520724 10 год ·

СБУ подтвердила задержание за незаконное обращение оружия сотрудника спецслужб Андрея Байдалу, которого ДНР обвиняет в организации убийства Захарченко.
Задержан ветеран, который облил зеленкой ватного депутата и ему светит до пяти лет.
В западной прессе Украина стала уже просто откровенным посмешищем и там выходят статьи о том, что президент Украины сыграл сценку из "Черного зеркала" и по требованию террориста в прямом эфире ****** свинью. Все, этот рубикон пройден, поздравляю, мировые СМИ больше не стесняются писать о стране, которая пять лет для всего мира была символом мужества, стойкости и несгибаемой воли к свободе, как о долбаной клоунаде, и этот процесс практически необратим.
Сожгли дом Шабунина. Странно. Зробили же их разом, и тут на тебе, несподыванка какая... Впрочем, простите, не смог удержаться от язвительности.
Сивохо с радостью сообщает, что теперь запрещена разведка, дроны, снайпера и наступления. Называет это миром и преподносит как величайшее достижение. Идиот, ****. Тут просто зубы скрипят.
Ну и по мелочи - в Полтаве какой-то очередной мужик бегает с гранатой, западная Украина стала районами с повышенной террористической опасностью, менты убили активиста, выкинули диван с кровью на помойку и сказали что сам умер, четверо раненых на фронте, евро по тридцать две, но это уже так, по сегодняшним меркам даже и говорить не о чем.
Норма по ******** сегодня выполнена прямо с утра в полном турборежиме. Ещё не вечер.
И это только сегодня. Вчерашнее не берем в расчет.
Интересно, как же так получилось-то, а...
Добро утро.
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23.07.2020 22:31
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Цікаво, а Лисий завтра з Хором Вірьовки залабає по тєліку пісеньку "Горіла хата, палала"?
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23.07.2020 22:25 Відповісти
НЕЕТЬ , его пошлют послом 😀😳😳
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23.07.2020 22:29 Відповісти
Лерку вподобав ?
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23.07.2020 22:29 Відповісти
Кстати, а что сказал Президент на счет поджога дома Гонтаревой? Никто не ищет? А ведь в любую игру можно играть вдвоем...
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24.07.2020 09:53 Відповісти
Ну, а квартал вже подсуєтілся?
Жидков текст, Хор Вєрьовкі, Лисий- вокал.
Когда прем'єра?
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23.07.2020 22:25 Відповісти
- Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом… (с)
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24.07.2020 09:23 Відповісти
Зеленский про поджог дома Шабунина: "Я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і" - Цензор.НЕТ 4618
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23.07.2020 22:26 Відповісти
Зеленский про поджог дома Шабунина: "Я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і" - Цензор.НЕТ 1373
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23.07.2020 22:31 Відповісти
Будет любопытно послушать, шо пропоют нам шлюхи из хора Веревки по этому поводу. И как скоро это случится.
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23.07.2020 22:26 Відповісти
Щас хтось з клоунів текст набирає.
Так і зразу.
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23.07.2020 22:28 Відповісти
А чего они шлюхи?
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23.07.2020 22:48 Відповісти
Ну так за деньги готовы петь что угодно...
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24.07.2020 00:23 Відповісти
Тут дело даже не в деньгах. Есть некая граница, которую вменяемый человек для заработка этих самых денег не перейдет. Они ее перешли. Вот потому они и шлюхи.
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24.07.2020 07:02 Відповісти
Глупость.
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24.07.2020 08:37 Відповісти
Так ведь зелёные коирупционеры и подожгли 😆😆😆
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23.07.2020 22:27 Відповісти
Владимир Александрович, сегодня жгут дома активистов , завтра будут жечь дома СЛУГ . Все в жтом мире повторяется с точностью наоборот
Так что лучше наведите порядок до того часаХ, когда потеряете власть
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23.07.2020 22:28 Відповісти
А у них знання істрії, як у рибок гуппі.
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23.07.2020 22:29 Відповісти
Тут вопрос в интуиции - ЧУЮТ ИЛИ НЕТ 😀😀😀
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23.07.2020 22:31 Відповісти
навряд
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23.07.2020 22:37 Відповісти
Дружина і син першого і єдиного космонавта України Леоніда Каденюка потерпають від аферистів. Ті намагаються переоформити на себе квартиру на бульварі Лесі Українки в Києві.
Каденюк отримав тут 4-кімнатку після польоту в космос 1997 року. 2005-го родина продала ділянку в Конче-Заспі й викупила в багатоповерхівці сусідську трикімнатну, яку об'єднала зі своєю. Мають 215 "квадратів" загальної площі. Там живуть Віра Юріївна з сином 36-річним Дмитром. Серед сусідів - судді та дипломати. Про це кореспондентові https://gazeta.ua/ Gazeta.ua розповів адвокат родини Володимир Тимофіїв.
"Після смерті Леоніда Костянтиновича його дружина злягла з інсультом. За півроку прийшла до нотаріуса, щоб вступити в спадщину. Але там сказали, що на квартиру вже є спадкоємець за заповітом, це нікому не відомий Ігор Володимирович Кізленко. Одразу вимагав прийняти заяву на вступ у спадщину. Але нотаріус її не прийняла. Відтоді він тероризує їх, залякує", - розповів адвокат.
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23.07.2020 22:38 Відповісти
ждун
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23.07.2020 22:28 Відповісти
Жди
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23.07.2020 22:28 Відповісти
Зеля, опять заводи с лысым свою шарманку...
Зеленский про поджог дома Шабунина: "Я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і" - Цензор.НЕТ 3211
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23.07.2020 22:29 Відповісти
Какая удачная тема!
Тут нет кадырова, никакой связи с прокацапским законом, нет судебного скандала: можно смело делать заявления с торжественной мордой!
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23.07.2020 22:29 Відповісти
кстати.. посмотрел Зеленского сегодня по ТВ - какой-то он наляканий, после Кадырова еще не отошел что-ли...
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23.07.2020 22:30 Відповісти
Та нюхнул что-то забористое, тай вштырило его.
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23.07.2020 22:37 Відповісти
С прослушкой кабмина уже разобрались, но вот точки расставить не могут.
Кстати, а с кого президент спросил в СБУ за не выполнение этого его срочного и важного поручения? Или президенту все равно, что его игнорируют? Да еще друг детства...
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23.07.2020 22:31 Відповісти
Говнюк рояльный, возьми в очередной раз, это дело на личный контроль.
Все, ещё раз посмеются.
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23.07.2020 22:31 Відповісти
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDXE8SVwz4Axz6XikkTy-qIBZxbSy_ZAw4WnVubL27OiXX-i-Hhb2DzAShYv_5kMc3nsKoKuX3tzqfy&hc_ref=ARQi_uTFa6kIoNgjTaQT6iYyCulplBs64xkEMUZo2OlfIITYAld-Cit8juE5niwFVYM&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDXE8SVwz4Axz6XikkTy-qIBZxbSy_ZAw4WnVubL27OiXX-i-Hhb2DzAShYv_5kMc3nsKoKuX3tzqfy&hc_ref=ARQi_uTFa6kIoNgjTaQT6iYyCulplBs64xkEMUZo2OlfIITYAld-Cit8juE5niwFVYM&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2715794918520724 10 год ·

СБУ подтвердила задержание за незаконное обращение оружия сотрудника спецслужб Андрея Байдалу, которого ДНР обвиняет в организации убийства Захарченко.
Задержан ветеран, который облил зеленкой ватного депутата и ему светит до пяти лет.
В западной прессе Украина стала уже просто откровенным посмешищем и там выходят статьи о том, что президент Украины сыграл сценку из "Черного зеркала" и по требованию террориста в прямом эфире ****** свинью. Все, этот рубикон пройден, поздравляю, мировые СМИ больше не стесняются писать о стране, которая пять лет для всего мира была символом мужества, стойкости и несгибаемой воли к свободе, как о долбаной клоунаде, и этот процесс практически необратим.
Сожгли дом Шабунина. Странно. Зробили же их разом, и тут на тебе, несподыванка какая... Впрочем, простите, не смог удержаться от язвительности.
Сивохо с радостью сообщает, что теперь запрещена разведка, дроны, снайпера и наступления. Называет это миром и преподносит как величайшее достижение. Идиот, ****. Тут просто зубы скрипят.
Ну и по мелочи - в Полтаве какой-то очередной мужик бегает с гранатой, западная Украина стала районами с повышенной террористической опасностью, менты убили активиста, выкинули диван с кровью на помойку и сказали что сам умер, четверо раненых на фронте, евро по тридцать две, но это уже так, по сегодняшним меркам даже и говорить не о чем.
Норма по ******** сегодня выполнена прямо с утра в полном турборежиме. Ещё не вечер.
И это только сегодня. Вчерашнее не берем в расчет.
Интересно, как же так получилось-то, а...
Добро утро.
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23.07.2020 22:31 Відповісти
На личный контроль!
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23.07.2020 22:32 Відповісти
завтра сгорит сам шабунин. "личный контроль от зеленскага" не к добру
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23.07.2020 22:47 Відповісти
Пожалел, не взял под личный контроль. Могло быть хуже.
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24.07.2020 06:58 Відповісти
Порох неразбирался бы, не царское дело об всякую херню руки марать.
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23.07.2020 22:33 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3219629.html Клоун сделал ещё один шаг к собственному свержению

Разделяю справедливый гнев и возмущение нормальных людей. Но не разделяю апокалиптических выводов.
Запрет армии стрелять - великое предательство и подлость.
Но капитуляцией, назвать это трудно. Потому, что война не заканчивается.
Капитуляция - это отвод войск до границ областей. Или изменения в Конституцию по поводу "особого статуса".
А то, что делает трусливый зелёный гном, называется не "капитуляция".
Это называется "тыкать палкой в муравейник".
Может, он и думает (насколько вообще способен мыслить), что это - шаг к миру для всей страны.
А на самом деле, это шаг к виселице для него лично.
Бумеранг, запущенный неумелой рукой, прилетает прямиком в глупый лоб запустившего.
Наша страна стала ещё ближе к жёсткому, силовому сценарию смены власти. Потому, что наш народ - он терпеливый и добрый. Он снесёт и бедность, и тупость, и безнадёгу.
Одного не терпят украинцы - несправедливости. Именно в поисках справедливости, наши соотечественники выходили против режима.
С песнями и флагами - в 2004-м.
С дубинами и "коктейлями" - в 2014-м.
Догадайтесь с трёх раз, с чем люди могут выйти теперь, особенно с учётом того, что страна воюет против оккупанта, а первые жертвы беспредела - бойцы и ветераны?
Так вот: когда небо над Испанией прояснится, а в Сантъяго испортится погода, когда хрипатое ничтожество будут гонять по Банковой ссаными тряпками - ни один боец и ни один ветеран больше не встанет на его защиту.
Уверен на 146%.
Сегодня он остался один. Такова судьба всех предателей.
Daniel Tchikin.
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23.07.2020 22:33 Відповісти
Зеленський про підпал будинку Шабуніна: "Я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться і поставлять всі крапки над" і " - Цензор.НЕТ 2500
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23.07.2020 23:22 Відповісти
Він вже взяв це під особистий контроль?

https://finclub.net/news/zelenskij-trebuet-skorejshego-rassledovaniya-podzhoga-doma-gontarevoj.html Зеленский требует скорейшего расследования поджога https://news.liga.net/politics/news/podjog-doma-gontarevoy-zelenskiy-jdet-ot-avakova-raskrytiya-dela дома Гонтаревой. Зеленский ждет от Авакова раскрытия поджога .

https://nv.ua/ukraine/politics/podzhog-doma-gontarevoy-zelenskiy-poruchil-bakanovu-rassledovat-incident-50043256.html Поджог дома Гонтаревой: Зеленский поручил Баканову расследовать инцидент
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23.07.2020 22:34 Відповісти
переписывают всех солдат кто был на майдане
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24.07.2020 11:52 Відповісти
Утечка газа и нарушение техники безопасности.
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23.07.2020 22:34 Відповісти
Нехай твій квартал збацає горіла хата, а ти акомпонуватимеш по клавішам своїм медіатором. Барига на крові.
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23.07.2020 22:35 Відповісти
Да оставьте уже поца в покое,он уже по деФАКтуюре не спит ваше...
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23.07.2020 22:38 Відповісти
Непорядок. А как же "я беру этот случай под свой контроль".
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23.07.2020 22:39 Відповісти
авакян підпалив
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23.07.2020 22:39 Відповісти
В поджоге дома Гонтаревой уже поставили все точки? Или только зеленую?
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23.07.2020 22:43 Відповісти
ха... менты не могут найти "полтавского террориста" в лесу а Зе о поджоге !!!
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23.07.2020 22:44 Відповісти
Заказывали? Получите!
Зеленский про поджог дома Шабунина: "Я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і" - Цензор.НЕТ 3390
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23.07.2020 22:44 Відповісти
А кто у нас п р а в о о х р а н и т е л и ? Ау. Лиса алиска с портянкой и вовчком?
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23.07.2020 22:52 Відповісти
Зеленський про підпал будинку Шабуніна: "Я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться і поставлять всі крапки над" і " - Цензор.НЕТ 6213
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23.07.2020 22:52 Відповісти
Все ждут выступления хора Веревки .
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23.07.2020 23:02 Відповісти
Довго будеш чекати зелений недоносок від Сабакова...ю
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23.07.2020 23:04 Відповісти
Зеленский предал свою армию?
Алексей Петровhttps://m.youtube.com/watch?v=HaQaVHwNKRo
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23.07.2020 23:07 Відповісти
у нас просто стало не правовое государство, отсутствие наказания пораждает беспредел.
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23.07.2020 23:22 Відповісти
После двух событий что произошли вчера и сегодня---возникает вопрос. Ну поймают кто поджог дом. А дальше что?
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23.07.2020 23:32 Відповісти
Это вдруг окажется какое то подобие луцкого "террориста"!
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24.07.2020 09:43 Відповісти
А где же Ваше сочувствие, неуважаемый Президент, родственникам погибших под Зайцево бойцов?
Где поставленные задачи перед МО и ГШ?
Где "мощный" ответ?
Хто Вы, Зеленский?
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23.07.2020 23:48 Відповісти
Кого поймал Шабунин на коррупции, что Зеленский уделяет ему пристальное внимание? А то, что сожгли офис Батькивщины в Ровенской области, офис ОПЗЖ - для него мелочь?
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23.07.2020 23:49 Відповісти
и дом Гонтаревой..
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24.07.2020 00:46 Відповісти
Ти сакаловскій сєпар! Катай в паРашу со своим опзж!
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24.07.2020 08:03 Відповісти
Зеленський про підпал будинку Шабуніна: "Я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться і поставлять всі крапки над" і " - Цензор.НЕТ 4446
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23.07.2020 23:50 Відповісти
зе-нелюдь. мы тебе никогда не простим парня, воина морпеха, четыре дня пролежавшего раненым под солнцем, когда он ждал что его прийдут вызволить свои. без воды, без еды, так и умер недождавшись, герой, которого ты и ногтя не стоишь. а ты в это аремя поехал отдыхать на дачу правительственную. пока украинский воин лежал и умирал. ты их всех, украинскийх солдат взял в пушечное мясо-заложники
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23.07.2020 23:58 Відповісти
опять для отвлечения внимания подожгли якобы дом Шабунина, и тут Зеля рассвирепел...
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24.07.2020 00:45 Відповісти
Аваков на очередном карандаше у зе - если не найдёт палиёв зе его как уволит!
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24.07.2020 00:04 Відповісти
Ты главное под свой контроль не бери
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24.07.2020 00:04 Відповісти
Это результат Вашей политики, пане президент. ВЫРОК будет позднее.
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24.07.2020 00:21 Відповісти
Зе, ты и без всяких точек над "і"- ..диот. В стране давно беспредел, а он после американской "обеспокоенности" на счёт Шабунина вдруг очнулся.
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24.07.2020 00:25 Відповісти
Помнится в деле Шеремена менты быстро разобрались по указке ЗЕ.
Правда оказалось, что в деле сплошные подтасовки.
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24.07.2020 00:32 Відповісти
У нас убили толпу патриотов Украины.От Хараберюша до Окуевой.Тут ирония неуместна.При "гетьмане" ещё убили...
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24.07.2020 01:46 Відповісти
Зараз авакашка спіймає пару патріотів, посаде за грати, та стане хЄроЄм
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24.07.2020 05:55 Відповісти
А как же на рояле сыграть : Горіла хата палала 😂😂 и хор имени мыла и веревки на бек вокале
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24.07.2020 06:12 Відповісти
С поджогом дома Гонтаревой, козел, разобрался?
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24.07.2020 07:03 Відповісти
Я думаю что эти тексты кто то пишет вместо него.
Написать столько, да ещё и мовою без ошибок не подсилу клоуну.
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24.07.2020 07:14 Відповісти
Зеленський про підпал будинку Шабуніна: "Я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться і поставлять всі крапки над "і" - Цензор.НЕТ 4821
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24.07.2020 07:28 Відповісти
Хор Вірьовки вже заспівав з Юзіком?)
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24.07.2020 07:41 Відповісти
Авакян поставить не тільки точкі. Зелений придурок! Якого х.... ти рвався в президенти. Якщо ти вже такий голобородько, то трохи дослухайся до народу. Тобі кажуть прибери авакова, то зроби. Тобі кажуть відпусти Артеменка, Дугар, Кузьменко-зроби. Разом з Порохом будуйте державу, бо опзж (5 колона) пролізе до влади. Зеленський- ти ЛОХ!
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24.07.2020 07:58 Відповісти
Зеленський про підпал будинку Шабуніна: "Я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться і поставлять всі крапки над "і" - Цензор.НЕТ 5924
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24.07.2020 08:29 Відповісти
ЗЕленый беспредел в стране.....
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24.07.2020 09:15 Відповісти
Коли вже я прочитаю фразу від наступного Президента України:

"Я чекаю, коли правоохоронці разберуться з усім тим, що накоїв президент Зеленський"

Дай то, Боже!
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24.07.2020 09:48 Відповісти
зеленский много говорил и обещал, но в итоге прокидал лохов голосовавших за него ....
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24.07.2020 10:08 Відповісти
Бубочка, пАзвани пАджигателям Зеленський про підпал будинку Шабуніна: "Я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться і поставлять всі крапки над "і" - Цензор.НЕТ 6759
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24.07.2020 10:24 Відповісти
"Правоохранители" разберутся, да... Кандидаты на поджог у них уже ж сидят, Рифмастер, детский хирург...
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24.07.2020 10:52 Відповісти
Краще б воно нічого не брало під особистий контроль. А то як тільки щось візьме, то воно накривається мідним тазом. Воно взяло пораненого десантника і який 4 дня вмирав в тяжких муках. Щоб ти пройшов ці муки, які пройшов цей молодий боєць.
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24.07.2020 10:58 Відповісти
А взять на личный контроль?
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24.07.2020 11:04 Відповісти
ну если зебаран взял под свой контроль, то стопудово никто нифига не найдет, потому что бедосик однако )))) за что не возьмется, все превращается в говно))))
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24.07.2020 11:37 Відповісти
 
 