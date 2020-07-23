Зеленський про підпал будинку Шабуніна: "Я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться і поставлять всі крапки над "і"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з підпалом будинку активіста Віталія Шабуніна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбук.

"Батьківський будинок активіста Віталія Шабуніна, що був цинічно підпалений, – явна ознака того, що наше суспільство так і не може отямитися після численних трагедій і соціальних потрясінь. Не може відмовитися від нецивілізованих форм з'ясування стосунків. Не може перестати грати в демонстративне насильство", - написав Зеленський.

На думку президента, Україна "повинна вже виходити з епохи конфліктів". Він зазначив, що кожен такий випадок кидає тінь на репутацію держави і особливо на правоохоронні органи.

"На жаль, це дійсно дуже погана історія. Тому що, незалежно від поглядів, позиції, громадської активності, будь-яка людина в нашій країні має абсолютне право на недоторканність і свою, і свого житла. Це ж аксіома для зрілих і цивілізованих країн", - вважає Зеленський.

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"І я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться та поставлять всі крапки над "і". Хто це зробив? Навіщо це було зроблено? І чому цей "хтось" так нахабно поводиться по відношенню, перш за все, до громадських активістів, які дійсно часто порушують непрості питання суспільного устрою", - додав президент.

Глава держави підкреслив, що "винних потрібно обов'язково знайти і покарати".

"А ми – суспільство – все-таки повинні навчитися толерантного ставлення до тих, хто має свою позицію щодо спірних питань. І хто висловлює її активно та регулярно. "Суспільство діалогу, а не суспільство насильства" – ось кредо, яке повинне стати для нас аксіомою...", - вважає Зеленський..

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Нагадуємо, 23 липня голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.

Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.



