За даними США і Великої Британії, Росія запустила в космос снаряд із супутника

Лондон і Вашингтон звинуватили Москву у випробуванні нової зброї, яка може загрожувати мирному використанню космосу.

Про це повідомляє BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика Британія і США звинуватили Росію в запуску снаряда, який можна вважати зброєю, зі свого супутника в космосі", - сказано в повідомленні.

За словами голови Космічного управління Британії Харві Сміта, Лондон непокоїть те, яким чином РФ випробувала один зі своїх супутників, випустивши по ньому снаряд, який можна охарактеризувати як зброю.

"Такі дії загрожують мирному використанню космосу і створюють небезпеку через уламки, які можуть становити загрозу для супутників і космічних систем", - заявив британський чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ переобладнає свої "перспективні" ЗРК, щоб збивати супутники на низькій орбіті

Сміт закликав РФ уникати подібних випробувань надалі і продовжувати конструктивну роботу з Великою Британією та іншими партнерами.

Командувач космічними силами США генерал Джей Реймонд зі свого боку заявив, що РФ "запустила новий об'єкт на орбіту" супутника. Він уточнив, що США мають докази того, що "Росія здійснила неруйнівні випробування космічної протисупутникової зброї".

"Це ще одне свідчення постійних зусиль Росії з розробки і випробування космічних систем, що відповідає опублікованій військовій доктрині Кремля щодо застосування зброї, яка завдає ризику американським і союзним космічним засобам", - додав Реймонд.

Раніше на сайті Космічного командування ВПС США з'явилася інформація щодо того, що Росія проводить випробування протисупутникової ракети прямого перехоплення, яка здатна збивати супутники на низькій навколоземній орбіті.