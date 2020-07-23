За даними США і Великої Британії, Росія запустила в космос снаряд із супутника
Лондон і Вашингтон звинуватили Москву у випробуванні нової зброї, яка може загрожувати мирному використанню космосу.
Про це повідомляє BBC, інформує Цензор.НЕТ.
"Велика Британія і США звинуватили Росію в запуску снаряда, який можна вважати зброєю, зі свого супутника в космосі", - сказано в повідомленні.
За словами голови Космічного управління Британії Харві Сміта, Лондон непокоїть те, яким чином РФ випробувала один зі своїх супутників, випустивши по ньому снаряд, який можна охарактеризувати як зброю.
"Такі дії загрожують мирному використанню космосу і створюють небезпеку через уламки, які можуть становити загрозу для супутників і космічних систем", - заявив британський чиновник.
Сміт закликав РФ уникати подібних випробувань надалі і продовжувати конструктивну роботу з Великою Британією та іншими партнерами.
Командувач космічними силами США генерал Джей Реймонд зі свого боку заявив, що РФ "запустила новий об'єкт на орбіту" супутника. Він уточнив, що США мають докази того, що "Росія здійснила неруйнівні випробування космічної протисупутникової зброї".
"Це ще одне свідчення постійних зусиль Росії з розробки і випробування космічних систем, що відповідає опублікованій військовій доктрині Кремля щодо застосування зброї, яка завдає ризику американським і союзним космічним засобам", - додав Реймонд.
Раніше на сайті Космічного командування ВПС США з'явилася інформація щодо того, що Росія проводить випробування протисупутникової ракети прямого перехоплення, яка здатна збивати супутники на низькій навколоземній орбіті.
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Любой технологический процесс на луне, стоит наверное в 1000 раз дороже чем на земле. На Марсе - в десятки тысяч раз. Как то можно оправдать добычу на других планетах, только тех минералов, себестоимость добычи которых крайне низка (даже доставка на луну лопаты - обойдётся как бы не в миллионы долларов), при том стоят они крайне дорого. Сомневаюсь что вы найдёте что то с лучшим соотношением этих параметров, чем самородок золота или палладия.
И в ближайшие лет 50 ситуация не изменится.
Platinum Price Per Gram $ 29.81
https://www.jmbullion.com/charts/platinum-price/
Kulcinski and his research team have focused on helium 3 fusion reactions as a possible radioactive-free energy source. They've been using their supply of the gas to suss out reactions and understand its physics, but the price recently skyrocketed from $1,000 per gram to about ten times that amount, essentially grinding the research to a halt.
https://www.pbs.org/newshour/science/helium-3-shortage-reaches-across-sectors
Сколько стоила война в Ираке, напомнить Вам?
"Затраты США на войну в Ираке превысили 2 трлн долл., причем 1,7 трлн ушло непосредственно на финансирование военных операций, а 490 млрд - на различные выплаты ветеранам войны."
Результат?
Что получили за 2 триллиона из того, что "можно пощупать руками" в Ираке?
Как странно.
Элемент придумать?
Берите любой редкоземельный элемент, потому как залежи их на Земле находятся практически у одного монополиста - Китая.
Например, неодим: "Общая сырьевая база редкоземельных элементов в мире составляет примерно 100 млн т, из которых на долю КНР приходится до 52 млн тонн. Китай поставляет 92-94 % мировых объёмов редкоземельных элементов." (Википедия)
Или тербий:
"Главным поставщиком редкоземельных элементов является Китай. Грамотно проводимая им ценовая политика привела к резкому повышению цен (в 5-10 раз) в 2010-2011 годахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9#cite_note-6 [6] . Цена за один килограмм металлического тербия достигала 4400$https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9#cite_note-7 [7] , к 2016 году цена снизилась до 1000$https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9#cite_note-8 [8] за килограмм." (Википедия)
Не все определяется ценой.
Монополист может вообще металл не продать, не продаст - и все.
Они не бывают в природе в большом количестве и в чистом виде. Вам придётся строить на луне обогатительные фабрики. Карьеры по добыче руды. Как вы будете переправлять на луну карьерный экскаватор и самосвалы???
На Луне будет база.
С нее и будут курсировать потом на Марс.
Пулю можно считать автоматом.
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