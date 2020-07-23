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За даними США і Великої Британії, Росія запустила в космос снаряд із супутника

За даними США і Великої Британії, Росія запустила в космос снаряд із супутника

Лондон і Вашингтон звинуватили Москву у випробуванні нової зброї, яка може загрожувати мирному використанню космосу.

Про це повідомляє BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика Британія і США звинуватили Росію в запуску снаряда, який можна вважати зброєю, зі свого супутника в космосі", - сказано в повідомленні.

За словами голови Космічного управління Британії Харві Сміта, Лондон непокоїть те, яким чином РФ випробувала один зі своїх супутників, випустивши по ньому снаряд, який можна охарактеризувати як зброю.

"Такі дії загрожують мирному використанню космосу і створюють небезпеку через уламки, які можуть становити загрозу для супутників і космічних систем", - заявив британський чиновник.

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Сміт закликав РФ уникати подібних випробувань надалі і продовжувати конструктивну роботу з Великою Британією та іншими партнерами.

Командувач космічними силами США генерал Джей Реймонд зі свого боку заявив, що РФ "запустила новий об'єкт на орбіту" супутника. Він уточнив, що США мають докази того, що "Росія здійснила неруйнівні випробування космічної протисупутникової зброї".

"Це ще одне свідчення постійних зусиль Росії з розробки і випробування космічних систем, що відповідає опублікованій військовій доктрині Кремля щодо застосування зброї, яка завдає ризику американським і союзним космічним засобам", - додав Реймонд.

Раніше на сайті Космічного командування ВПС США з'явилася інформація щодо того, що Росія проводить випробування протисупутникової ракети прямого перехоплення, яка здатна збивати супутники на низькій навколоземній орбіті.

Автор: 

Велика Британія (5643) космос (863) зброя (7520) росія (65883) супутник (299) США (23310)


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Топ коментарі
+66
заигрывайте больше с россией...
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23.07.2020 22:49
+46
Надмірна толерантність погубить Західну демократію...
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23.07.2020 22:50
+46
Людоеды готовятся атаковать пока Запад жуёт сопли. Кретины беззаботные.
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23.07.2020 22:50
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Вы мне ещё скажите что редкий изотоп на луне где то лежит в чистом виде в канистрах, так что себестоимость его добычи на месте - близка к нулю.

Любой технологический процесс на луне, стоит наверное в 1000 раз дороже чем на земле. На Марсе - в десятки тысяч раз. Как то можно оправдать добычу на других планетах, только тех минералов, себестоимость добычи которых крайне низка (даже доставка на луну лопаты - обойдётся как бы не в миллионы долларов), при том стоят они крайне дорого. Сомневаюсь что вы найдёте что то с лучшим соотношением этих параметров, чем самородок золота или палладия.
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24.07.2020 19:16 Відповісти
Вы решили приписать мне фразу " редкий изотоп на луне где то лежит в чистом виде в канистрах, так что себестоимость его добычи на месте - близка к нулю. "чтоб Вам было легче поумничать?
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24.07.2020 20:35 Відповісти
Тот кто хочет на луне добывать Гелий 3 (да и любой другой ресурс) - бредит. На Марсе - тем более.

И в ближайшие лет 50 ситуация не изменится.
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24.07.2020 22:23 Відповісти
Я бы не был столь уверен, осорбенно учитывая цены...

Platinum Price Per Gram $ 29.81

https://www.jmbullion.com/charts/platinum-price/

Kulcinski and his research team have focused on helium 3 fusion reactions as a possible radioactive-free energy source. They've been using their supply of the gas to suss out reactions and understand its physics, but the price recently skyrocketed from $1,000 per gram to about ten times that amount, essentially grinding the research to a halt.

https://www.pbs.org/newshour/science/helium-3-shortage-reaches-across-sectors
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25.07.2020 08:19 Відповісти
И что?
Сколько стоила война в Ираке, напомнить Вам?
"Затраты США на войну в Ираке превысили 2 трлн долл., причем 1,7 трлн ушло непосредственно на финансирование военных операций, а 490 млрд - на различные выплаты ветеранам войны."

Результат?
Что получили за 2 триллиона из того, что "можно пощупать руками" в Ираке?
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24.07.2020 13:23 Відповісти
Кроме золота ничего в голову Вам не приходит?
Как странно.

Элемент придумать?

Берите любой редкоземельный элемент, потому как залежи их на Земле находятся практически у одного монополиста - Китая.

Например, неодим: "Общая сырьевая база редкоземельных элементов в мире составляет примерно 100 млн т, из которых на долю КНР приходится до 52 млн тонн. Китай поставляет 92-94 % мировых объёмов редкоземельных элементов." (Википедия)

Или тербий:
"Главным поставщиком редкоземельных элементов является Китай. Грамотно проводимая им ценовая политика привела к резкому повышению цен (в 5-10 раз) в 2010-2011 годахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9#cite_note-6 [6] . Цена за один килограмм металлического тербия достигала 4400$https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9#cite_note-7 [7] , к 2016 году цена снизилась до 1000$https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9#cite_note-8 [8] за килограмм." (Википедия)

Не все определяется ценой.
Монополист может вообще металл не продать, не продаст - и все.
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24.07.2020 13:21 Відповісти
неодим. тербий.

Они не бывают в природе в большом количестве и в чистом виде. Вам придётся строить на луне обогатительные фабрики. Карьеры по добыче руды. Как вы будете переправлять на луну карьерный экскаватор и самосвалы???
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24.07.2020 22:22 Відповісти
На Луне не будут добывать.
На Луне будет база.
С нее и будут курсировать потом на Марс.
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24.07.2020 13:25 Відповісти
...лет через 100...
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24.07.2020 22:22 Відповісти
Русские очень коварны. Чтобы США не сбили их спутники ГЛОНАСС, они немалое их количество спрятали в глубинах Акияна.
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24.07.2020 07:31 Відповісти
призвал, надеется, обеспокоен...ну, ну с паРашей так и надо, продолжай в том же духе.
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24.07.2020 08:52 Відповісти
снаряда, который можно считать оружием

Пулю можно считать автоматом.
.
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24.07.2020 08:53 Відповісти
Раніше мордовці збивали супутники ракетами але через нестачу фінансування перейшли на пушки. Що далі? Арбалети та камні?
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24.07.2020 09:11 Відповісти
"Вот говорят,что русские- народ-богоносец. Правда,они люди религиозные. Они прежде,чем тебя топором зарубить,обязательно перекрестятся". Ф.М.Достоевский.
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24.07.2020 17:33 Відповісти
За даними США і Великої Британії, Росія запустила в космос снаряд із супутника - Цензор.НЕТ 323
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24.07.2020 17:48 Відповісти
Похоже кацапьё всерьёз обеспокоилось созданием глобальной спутниковой системы Маска для глобального интернета. Вероятно планирую сбивать ретрансляторы на паРашу, чтобы парашный биомусор не имел доступа к неконтролируемому интернету.
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24.07.2020 17:55 Відповісти
почитал экспэртов и успокоился - кацапа и в космосе нагнут, никаких сомнений...
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24.07.2020 19:18 Відповісти
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