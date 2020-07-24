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Новини Коронавірус і карантин
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Підстанція швидкої допомоги в Одесі закрилася на карантин - у трьох співробітників виявлено коронавірус, - ЗМІ

Підстанція швидкої допомоги в Одесі закрилася на карантин - у трьох співробітників виявлено коронавірус, - ЗМІ

Одеська підстанція швидкої допомоги №4, що на вулиці Герена Петрова, 25 (обслуговує Малиновський район) з 23 липня призупинила роботу і пішла на двотижневий карантин. Кілька днів тому відразу трьом медикам із цієї підстанції поставили діагноз COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело "Думской".

Три інфіковані співробітники швидкої допомоги 10 липня контактували з пацієнтом із симптомами ГРВІ, у якого пізніше підтвердився коронавірус.

Двох лікарів, які заразилися, зараз госпіталізовано в інфекційну лікарню. Третій - вдома на самоізоляції. Ще близько двадцяти співробітників віднині також сидять по домівках.

Наказ про карантин прийшов з обласного управління охорони здоров'я сьогодні вранці. Медики з "четвірки" на чергування сьогодні вже не виходили. Малиновський район обслуговують швидкі з інших підстанцій.

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И миг любви, и миг святого пыла
Рука ласкала, а душа любила...
Та встреча не чета простой удаче.
Была любовь, и было всё иначе.
И вот среди друзей я, как в пустыне,
И что мне от любви осталось ныне,
Только имя...
...
Подстанция, подстанция, подстанция...
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24.07.2020 00:16 Відповісти
а що будемо осінню-зимою-весною робити, півроку сидіння вдома ніяка економіка не видержить, а коронавірус як і грип прийшов надовго....
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24.07.2020 00:19 Відповісти
Пока шо опыт показывает, шо шансы на выживание наиболее высоки у таких как я - антисоциальных мезантропов.
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24.07.2020 01:10 Відповісти
 
 