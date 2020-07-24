Підстанція швидкої допомоги в Одесі закрилася на карантин - у трьох співробітників виявлено коронавірус, - ЗМІ

Одеська підстанція швидкої допомоги №4, що на вулиці Герена Петрова, 25 (обслуговує Малиновський район) з 23 липня призупинила роботу і пішла на двотижневий карантин. Кілька днів тому відразу трьом медикам із цієї підстанції поставили діагноз COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело "Думской".

Три інфіковані співробітники швидкої допомоги 10 липня контактували з пацієнтом із симптомами ГРВІ, у якого пізніше підтвердився коронавірус.

Двох лікарів, які заразилися, зараз госпіталізовано в інфекційну лікарню. Третій - вдома на самоізоляції. Ще близько двадцяти співробітників віднині також сидять по домівках.

Наказ про карантин прийшов з обласного управління охорони здоров'я сьогодні вранці. Медики з "четвірки" на чергування сьогодні вже не виходили. Малиновський район обслуговують швидкі з інших підстанцій.

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