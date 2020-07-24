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Новини Репресії в окупованому Криму
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Буду боротися із судовою системою Росії в ЄСПЛ, - Чубаров про кримінальну справу, відкриту кримськими окупантами

Буду боротися із судовою системою Росії в ЄСПЛ, - Чубаров про кримінальну справу, відкриту кримськими окупантами

Рефат Чубаров, проти якого 23 липня в так званому Верховному суді Криму почався розгляд по суті кримінальної справи, заявив, що буде боротися із судовою системою РФ "аж до ЄСПЛ".

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Меджлісу кримськотатарського народу написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми з адвокатом Полозовим вирішили поборотися з російською окупаційною судовою системою і маємо намір оскаржувати їхні незаконні рішення щодо моїх прав, аж до ЄСПЛ", - заявив глава Меджлісу.

За його словами, попри те, що ще на етапі "слідства", а потім і на етапі "судового" розгляду, російські окупанти не дозволили під різними надуманими приводами адвокату Миколі Полозову виступити його захисником і поза його волею надали адвоката за призначенням, "ми продовжуємо дії щодо вступу в захист адвоката Полозова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму призначили попередні слухання у "справі Чубарова" на 17 липня

Чубаров повідомив, що сьогодні, вже після засідання "суду", у нього відбулася телефонна розмова з адвокатом за призначенням Олександром Осокіним, з яким була досягнута домовленість про те, що він "виключить зі свого боку будь-які коментарі журналістам та іншим зацікавленим сторонам за обставинами справи щодо мене".

Сам Осокін заявив, що "буде виходити з невизнання провини підзахисним, хоча і не знайомий з його позицією".

"Заявлене адвокатом не суперечить моїй позиції, але є лише частиною мого ставлення до судилища, затіяного російськими окупантами", - зазначив політик.

Глава Меджлісу заявив, що виходить з того, що з лютого 2014 року територія Кримського півострова є окупованою, і до такої ситуації застосовується "право збройних конфліктів".

"Відповідно, будь-яке рішення, ухвалене російським окупаційним судом на підставі законодавства РФ, що є державою-окупантом, для мене є незаконним і юридично неприйнятним", - заявив Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чубаров про обшуки в окупованому Криму: "Це помста за те, що кримські татари не голосували за путінські поправки в конституцію РФ"

Водночас, наголосив він, "російський окупаційний суд має намір мене судити за мої законні дії, вжиті мною як громадянином України на українській території, яка на той час ще не зазнала російської окупації".

Глава Меджлісу особливо зауважив, що однією з причин його участі в "цьому, свідомо незаконному, судовому процесі", є те, що це "єдина легальна можливість отримати доступ до матеріалів, що розглядаються судом".

Також читайте: Відновлення контролю над Кримом - питання збереження і майбутнього України, - Чубаров

Як повідомлялося, в березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за обвинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).

17 липня у "Верховному суді Криму" на попередньому слуханні у справі, сфабрикованій проти Чубарова, адвокату Миколі Полозову відмовили в допуску як захиснику. Полозов оскаржив незаконну відмову "судді" Віктора Васильєва в Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції РФ, розташованому в м. Сочі.

Автор: 

Крим (14183) Чубаров Рефат (565) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+2
Каждый гражданин Украины обязан подать в европейский суд по правам человека на расию и потребовать компенсацию за оккупацию Крыма и Донбасса .
40 миллион жалоб суд игнорировать не будет
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24.07.2020 01:13
+1
Запаребрік не визнає ніяких судів.
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24.07.2020 00:27
+1
та ви що, тут філософів хоч греблю гати....
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24.07.2020 00:46
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Запаребрік не визнає ніяких судів.
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24.07.2020 00:27 Відповісти
Так, боритесь!!! Україна з Вами!!!
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24.07.2020 00:27 Відповісти
До речі, навіть за кацапським законодавством справа незаконна, бо навіть якщо подивитися з позиції кацапів, то 26 лютого 2014 Крим ще не був анексованим і там діяло українське законодавство. Відповідно, кацапське законодавство не може поширюватися на події 26 лютого 2014, бо закон не має зворотньої сили в часі...
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24.07.2020 00:33 Відповісти
навіть за кацапським законодавством -- я обосцалься от смеха . Кацапи и законодавтсво . Где логика ?
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24.07.2020 01:10 Відповісти
де ви бачили в світі незалежні суди? Якщо вірити деяким дописувачам тут, які ратують про те, що люди від природи неоднакові, звідки повинна витікати на їх думку нерівність між людьми, то ця нерівність тоді сягає корінням в любу сферу, в тому числі і в правосуддя....і не тільки між людьми, але і між націями та державами....
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24.07.2020 00:35 Відповісти
Вы философ на этом сайте, даже удивительно
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24.07.2020 00:39 Відповісти
та ви що, тут філософів хоч греблю гати....
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24.07.2020 00:46 Відповісти
Вся система должна заключаться в том, что мы разные люди живем в обществе и договариваемся, что мы живем по определенным законам, да мы разные, но нам надо как-то вместе существовать, а чтобы разрешать наши споры мы нанимаем судей, которые должны уже на основании этих законов судить, кто прав, кто виноват. А у нас все искаженно, судьи обслуживают интересы, тех кто богаче, за что имеют свои привилегии в виде безнаказанности. Но кто нам виноват? Когда дали им такое право.
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24.07.2020 01:05 Відповісти
ну, якщо ми різні, то і можливості в нас різні.....хтось має можливості наймати суддів та впливати на них.....а хтось і ні....
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24.07.2020 01:08 Відповісти
Это зависит от вашего и моего сознания, если я глупый миллионер, а вы бедный, я купил судью и он не по закону поступил, отсудил у вас что-то не по закону, я такой рад, но тут нашелся миллиардер и у меня отобрал все, тоже не по закону и государство превратится в банду воров, кто сильнее тот и прав и рано или поздно распадется. Как там Августин говорил, что государство без справедливости - банда разбойников. Но это сложные вопросы, люди над ними века мучаются, абсолютного идеала достичь невозможно, но есть пути более менее приблизить систему к справедливому правосудию или смирится, кто сильнее, влиятельный, тот и прав.
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24.07.2020 01:28 Відповісти
і які ж шляхи наблизити правосуддя до справедливості ви бачите, а то я щось недобачаю...
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24.07.2020 01:31 Відповісти
Кому там моє бачення потрібно? Від мене не залежить, напишу я вам тут ще кілька сторінок, але нічого це не змінить, але є таке поняття як громадянське суспільство, коли ви відчуваєте. що ви частина громади і маєте право на справедливе правосуддя і будете це вимагати і коли більшість людей не буде миритись з тим, шо в кого гроші, той правий, з цього треба починати.
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24.07.2020 01:48 Відповісти
так в нас того суспільства і не має....громадянського.....прикро, але факт....
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24.07.2020 01:55 Відповісти
Чубаров в отличии от всяких "патриотичных патриотов" типо всяких муждабаевых и ислямовых (кормящихся при этом, и настойчиво требующих харчей ещё и дальше, от каждого украинца) не брал и не является гражданином РФ. И даже от Порошенко(по понятным причинам) решил держаться подальше( хоть,конечно, партия мошенника Гордона, тоже.., такое себе...).
Вообщем, такого человека нужно уважать по умолчанию. Не ряженный патриот в отличии от многих.
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24.07.2020 00:40 Відповісти
...так ,бо наша судова система десь глибоко у дупі бенядіктової-собакова...
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24.07.2020 01:03 Відповісти
чи то мені тільки здається, що вона звідти протягом 30 років не вилізала при цьому все більше туди залазить, очевидно там тепло, затишно....
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24.07.2020 01:43 Відповісти
Каждый гражданин Украины обязан подать в европейский суд по правам человека на расию и потребовать компенсацию за оккупацию Крыма и Донбасса .
40 миллион жалоб суд игнорировать не будет
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24.07.2020 01:13 Відповісти
Иски будут рассматривать миллион лет. Хорошее предложение замытарить дело.
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24.07.2020 05:36 Відповісти
40 мало, 400 хорошо хорошо
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24.07.2020 07:56 Відповісти
в заголовке ошибка,не крымскими оккупантами,а(козломордыми)расейскими
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24.07.2020 01:22 Відповісти
Чубарова в номинацию Нобелевской премии и автоматически в президенты Украины. Он и Саакашвили, как премьер, наведут порядок! Рашка просто умом тронется от такой расстановки сил и распадется.
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24.07.2020 01:33 Відповісти
а ти вже там відпочив ?
якщо ні, то чухай...може тебе яка таранька покусає.
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24.07.2020 09:29 Відповісти
Щоза нах термінологія? Крьімчанє, данбасянє, крьімскіє акупантьі..
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24.07.2020 06:52 Відповісти
 
 