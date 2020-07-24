Буду боротися із судовою системою Росії в ЄСПЛ, - Чубаров про кримінальну справу, відкриту кримськими окупантами

Рефат Чубаров, проти якого 23 липня в так званому Верховному суді Криму почався розгляд по суті кримінальної справи, заявив, що буде боротися із судовою системою РФ "аж до ЄСПЛ".

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Меджлісу кримськотатарського народу написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми з адвокатом Полозовим вирішили поборотися з російською окупаційною судовою системою і маємо намір оскаржувати їхні незаконні рішення щодо моїх прав, аж до ЄСПЛ", - заявив глава Меджлісу.

За його словами, попри те, що ще на етапі "слідства", а потім і на етапі "судового" розгляду, російські окупанти не дозволили під різними надуманими приводами адвокату Миколі Полозову виступити його захисником і поза його волею надали адвоката за призначенням, "ми продовжуємо дії щодо вступу в захист адвоката Полозова".

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Чубаров повідомив, що сьогодні, вже після засідання "суду", у нього відбулася телефонна розмова з адвокатом за призначенням Олександром Осокіним, з яким була досягнута домовленість про те, що він "виключить зі свого боку будь-які коментарі журналістам та іншим зацікавленим сторонам за обставинами справи щодо мене".

Сам Осокін заявив, що "буде виходити з невизнання провини підзахисним, хоча і не знайомий з його позицією".

"Заявлене адвокатом не суперечить моїй позиції, але є лише частиною мого ставлення до судилища, затіяного російськими окупантами", - зазначив політик.

Глава Меджлісу заявив, що виходить з того, що з лютого 2014 року територія Кримського півострова є окупованою, і до такої ситуації застосовується "право збройних конфліктів".

"Відповідно, будь-яке рішення, ухвалене російським окупаційним судом на підставі законодавства РФ, що є державою-окупантом, для мене є незаконним і юридично неприйнятним", - заявив Чубаров.

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Водночас, наголосив він, "російський окупаційний суд має намір мене судити за мої законні дії, вжиті мною як громадянином України на українській території, яка на той час ще не зазнала російської окупації".

Глава Меджлісу особливо зауважив, що однією з причин його участі в "цьому, свідомо незаконному, судовому процесі", є те, що це "єдина легальна можливість отримати доступ до матеріалів, що розглядаються судом".

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Як повідомлялося, в березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за обвинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).

17 липня у "Верховному суді Криму" на попередньому слуханні у справі, сфабрикованій проти Чубарова, адвокату Миколі Полозову відмовили в допуску як захиснику. Полозов оскаржив незаконну відмову "судді" Віктора Васильєва в Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції РФ, розташованому в м. Сочі.