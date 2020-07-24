За добу 23 липня на Рівненщині коронавірус виявлено у 62 осіб, - ОДА

23 липня коронавірус виявили у 62 мешканців Рівненської області, вилікувалися - 108 хворих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у фейсбуці голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Зокрема, 18 осіб захворіли в Дубенському районі, 10 - у Сарненському, по 9 - у Рівненському і Здолбунівському районах. Вік нових хворих від 6 до 78 років.

"Таким чином, у Рівненській області зараз маємо 5399 випадків захворювання на коронавірусну хворобу", - написав Коваль.

Кількість летальних випадків не змінилася. Наразі померла 91 особа.

Перемогли хворобу 4206 мешканців області. 23 липня одужали 108 хворих.

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