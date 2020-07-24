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Новини Коронавірус і карантин
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За добу 23 липня на Рівненщині коронавірус виявлено у 62 осіб, - ОДА

За добу 23 липня на Рівненщині коронавірус виявлено у 62 осіб, - ОДА

23 липня коронавірус виявили у 62 мешканців Рівненської області, вилікувалися - 108 хворих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у фейсбуці голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Зокрема, 18 осіб захворіли в Дубенському районі, 10 - у Сарненському, по 9 - у Рівненському і Здолбунівському районах. Вік нових хворих від 6 до 78 років.

"Таким чином, у Рівненській області зараз маємо 5399 випадків захворювання на коронавірусну хворобу", - написав Коваль.

Кількість летальних випадків не змінилася. Наразі померла 91 особа.

Перемогли хворобу 4206 мешканців області. 23 липня одужали 108 хворих.

Читайте також: На Рівненщині виявили 30 нових випадків COVID-19, хворобу перемогли вже 3853 мешканці області, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1187)


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лікарні не потрібно було нищити.....за медицину не думали....
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24.07.2020 02:01 Відповісти
зато у китайцев с кацапней все в поряде - хоть кто то верит, шо они не брешут?
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24.07.2020 02:32 Відповісти
На кордонах(України)з початку карантину, карантину ніякого небуло, був і є тільки вигляд карантину. Я перетинав кордон разів 15, скринінга ніхто не проводить тільки ставлять печатку що проведено скринінг, люди їдуть з усього світу і не одної "вспишкі" на кордоні.
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24.07.2020 07:54 Відповісти
 
 