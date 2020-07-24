Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, поранено двох найманців РФ, - штаб ОС
23 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені міномети калібру 120 мм, а також гранатомети і стрілецьке озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Старогнатівки противник двічі застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. З підствольних гранатометів окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Гнутового.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новотошківського, російсько-окупаційні війська використали проти українських захисників заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а поблизу Причепилівки та Оріхового, ворог вів вогонь по українських опорних пунктах із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії українські воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили противника згорнути свою злочинну активність. За даними розвідки, 23 липня українські захисники поранили двох загарбників.
За минулу добу втрат серед наших військовослужбовців унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції ЗСУ біля Старогнатівки ворог тричі обстріляв із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
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Це поки найкраща новина.
на 7:00 - потерь нет
ближе к обеду - ранены два-три бойца
не обращал внимания?
Але там нібито українська земля? Чи вже ні?
при чем тут ты? ты сидишь в окопах сепарских с автоматом?
2. где в тексте человека которому вы оппонируете слова "всі українці вже давно виїхали"?
Я пишу про узагальнену думку багатьох дописувачів.
я с 2015 года читаю "Донецкий форум". в целом он проукраинский. аудитория - вся Украина включая переселенцев, но ваты хватает и местной и из-за поребрика. админы относятся лояльно кроме случаев откровенной антиукраинской пропаганды. так вот - в последние пару лет наблюдаю неприятную для меня тенденцию от проукраинских посетителей этого форума. опять появились тезисы про "нас никто не слышит" и "нам должны". начинаются претензии и даже требования особого отношения "мы же украинцы тут в оккупации страдаем больше вас". не все. я бы даже сказал пока меньшинство. Что крайне неприятно - очень много претензий к Украине от переселенцев. Это не особо удивляет. тут на форуме есть "злой крот" - тоже "беженец" с претензиями к Украине с 2015 года. Но варианта "услышьте донбасс" больше не будет. хватит. наслушались и донбасс и крым. все старались не раздражать "своей Украиной". достарались
У мене до Україна одна претензія - ПРИПИНИТИ ПЛАТИТИ ПЕНСІЇ.
Як тільки припинився із-за епідемії пенсійний туризм то всі почали скиглити про нестачу грошей. Зараз почали знову працювати нелегальні пункти зняття з карток.
І вже бачу на стовпах оголошення про поїздки в Україну через Орду.
Постаньте на його місце. Служив у міліції України, трах-бах - навалила Орда, куди він піде працювати? Менти більш ні на що не здатні. У затоплену шахту, на Стірол що не працює? А ну, да виїхати в Україну у якусь хату край кинутого села, бо кращих умов влада надати не спроможна.
Хозяева Зеленского вчера обстреляли ВСУ 8 раз, в ответ Зеленский запретил вести оборонительные действия под страхом дисциплинарных наказаний. Русские действиями Зеленского удовлетворены до экстаза..
Уже через три дня под этим документом подписи должны поставить все лидеры стран «Нормандского формата». На Банковой заявляют, что это и есть главный и самый весомый шаг к миру и окончательному прекращению огня.
Вообще-то первые три пункта Минских соглашений как раз и о прекращении огня - только Россия их не спешит выполнять и всячески дает понять, что никогда выполнять не будет.
Это говорит не о том, что не надо искать варианты, как заставить Россию уйти с украинских территорий, не ценой капитуляции Украины, а о том, что на сегодня Кремль не собирается выполнять ни Минские соглашения, ни потенциально любые другие соглашения, где последовательность следующая: «вначале безопасность, потом политика».
Любая другая последовательность - это навязываемые Россией изменения под давлением военного шантажа, с целью ослабления, уничтожения украинской государственности.
ЕСЛИ ДОГОВОР НЕ ПОДКРЕПЛЕН СИЛОЙ, ТО ОН НИЧЕГО НЕ СТОИТ." -
Никита Сергеевич Хрущёв советский государственный деятель
Президента Украины Владимира Зеленского попросили присвоить звание «Герой Украины» войнам, погибшим в бою с российскими оккупантами возле поселка Зайцево. Соответствующая https://petition.president.gov.ua/petition/102380 петиция (№22/102380-еп ) появилась на сайте президента.
«Прошу наградить (посмертно) званием «Герой Украины» лейтенанта, разведчика 35 бригады морской пехоты Дмитрия Красногрудя, военного медика Николая Ильина и сержанта, разведчика 137 омпб 35 бригады морской пехоты Ярослава Журавля, погибших в бою с российскими оккупационными войсками в районе Зайцево», - написала автор петиции Марина Данилюк.