Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, поранено двох найманців РФ, - штаб ОС

23 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені міномети калібру 120 мм, а також гранатомети і стрілецьке озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Старогнатівки противник двічі застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. З підствольних гранатометів окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Гнутового.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новотошківського, російсько-окупаційні війська використали проти українських захисників заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а поблизу Причепилівки та Оріхового, ворог вів вогонь по українських опорних пунктах із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



"Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії українські воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили противника згорнути свою злочинну активність. За даними розвідки, 23 липня українські захисники поранили двох загарбників.

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За минулу добу втрат серед наших військовослужбовців унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.



Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції ЗСУ біля Старогнатівки ворог тричі обстріляв із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.



Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.



