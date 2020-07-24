УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8969 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 458 37

Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, поранено двох найманців РФ, - штаб ОС

Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, поранено двох найманців РФ, - штаб ОС

23 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені міномети калібру 120 мм, а також гранатомети і стрілецьке озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Старогнатівки противник двічі застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. З підствольних гранатометів окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Гнутового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новотошківського, російсько-окупаційні війська використали проти українських захисників заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а поблизу Причепилівки та Оріхового, ворог вів вогонь по українських опорних пунктах із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії українські воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили противника згорнути свою злочинну активність. За даними розвідки, 23 липня українські захисники поранили двох загарбників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загиблого на Донбасі морського піхотинця Артема Козія поховали на Миколаївщині. ВIДЕО

За минулу добу втрат серед наших військовослужбовців унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції ЗСУ біля Старогнатівки ворог тричі обстріляв із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, поранено двох найманців РФ, - штаб ОС 01
Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, поранено двох найманців РФ, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (29021) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3209906
--------------------------------
Це поки найкраща новина.
показати весь коментар
24.07.2020 07:19
+9
Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ранены двое наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1822
показати весь коментар
24.07.2020 07:26
+7
Не правильные новости про обстрелы пишите. Нужно так:
Хозяева Зеленского вчера обстреляли ВСУ 8 раз, в ответ Зеленский запретил вести оборонительные действия под страхом дисциплинарных наказаний. Русские действиями Зеленского удовлетворены до экстаза..
показати весь коментар
24.07.2020 07:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3209906
--------------------------------
Це поки найкраща новина.
показати весь коментар
24.07.2020 07:19 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что про потери тоже врут
показати весь коментар
24.07.2020 07:26 Відповісти
Дай джерело цього "что-то".
показати весь коментар
24.07.2020 07:29 Відповісти
а ты подними новости за месяц. каждое утро одно и то же
на 7:00 - потерь нет
ближе к обеду - ранены два-три бойца
не обращал внимания?
показати весь коментар
24.07.2020 07:37 Відповісти
По різному буває. На жаль більше буває повідомлень, що втрати є.
показати весь коментар
24.07.2020 07:39 Відповісти
Повідомлення можуть запізнюватися, треба усвідомлювати що війна йде кожну хвилину, навіть зараз.
показати весь коментар
24.07.2020 08:07 Відповісти
количество медэваков в Днепр и Харьков.
показати весь коментар
24.07.2020 07:40 Відповісти
Говориться лише про 23 липня 2020 року. У тебе є дані саме про цей день?
показати весь коментар
24.07.2020 07:46 Відповісти
23 числа был медэвак из Мариуполя в Харьков
показати весь коментар
25.07.2020 19:35 Відповісти
Вот вообще без проблем. 30 погибших за январь-февраль солдат ВСУ только по Луганской области! Это больше чем официальные данные по обеим областям за тот же период времени от штаба АТО.https://v-variant.com.ua/lug_obl/incidents/94747-s-nachala-goda-v-oos-na-luganschine-pogiblo-30-*******.html.
показати весь коментар
24.07.2020 08:19 Відповісти
Иди в жопу. Я непосредственно занимаюсь доставкой раненых по ООС. Может тебе еще данные летчика дать и частоту?
показати весь коментар
26.07.2020 08:27 Відповісти
Тамнашілюді готуються до припинення війни і це не щітаіцца.
показати весь коментар
24.07.2020 07:22 Відповісти
Ну ладно, нехай ви вважаєте що там нема ваших людей. Я вже змирився з думкою що я не такий же українець як ви.
Але там нібито українська земля? Чи вже ні?
показати весь коментар
24.07.2020 07:33 Відповісти
а ты сейчас точно хорошо подумал о чем написал?
при чем тут ты? ты сидишь в окопах сепарских с автоматом?
показати весь коментар
24.07.2020 07:38 Відповісти
А ви всі скільки раз подумали перед тим як писати що там нема ваших людей, що всі українці вже давно виїхали?
показати весь коментар
24.07.2020 08:01 Відповісти
1. где я такое писал?
2. где в тексте человека которому вы оппонируете слова "всі українці вже давно виїхали"?
показати весь коментар
24.07.2020 08:06 Відповісти
Я не писав «Ви», я писав «ви».
Я пишу про узагальнену думку багатьох дописувачів.
показати весь коментар
24.07.2020 08:10 Відповісти
знаешь, я тебе вот чего скажу
я с 2015 года читаю "Донецкий форум". в целом он проукраинский. аудитория - вся Украина включая переселенцев, но ваты хватает и местной и из-за поребрика. админы относятся лояльно кроме случаев откровенной антиукраинской пропаганды. так вот - в последние пару лет наблюдаю неприятную для меня тенденцию от проукраинских посетителей этого форума. опять появились тезисы про "нас никто не слышит" и "нам должны". начинаются претензии и даже требования особого отношения "мы же украинцы тут в оккупации страдаем больше вас". не все. я бы даже сказал пока меньшинство. Что крайне неприятно - очень много претензий к Украине от переселенцев. Это не особо удивляет. тут на форуме есть "злой крот" - тоже "беженец" с претензиями к Украине с 2015 года. Но варианта "услышьте донбасс" больше не будет. хватит. наслушались и донбасс и крым. все старались не раздражать "своей Украиной". достарались
показати весь коментар
24.07.2020 08:18 Відповісти
А я той форум не читаю з 15-го року.
У мене до Україна одна претензія - ПРИПИНИТИ ПЛАТИТИ ПЕНСІЇ.
Як тільки припинився із-за епідемії пенсійний туризм то всі почали скиглити про нестачу грошей. Зараз почали знову працювати нелегальні пункти зняття з карток.
І вже бачу на стовпах оголошення про поїздки в Україну через Орду.
показати весь коментар
24.07.2020 08:32 Відповісти
Там же "наші люди"? Ви декларуєте протилежні тезиси.
показати весь коментар
24.07.2020 10:09 Відповісти
Маю там своїх людей і вони розповідають шо там за наші люді. Два брати. Один такий як ти, а другий служить в поліції ДЬІРЬІ.
показати весь коментар
24.07.2020 07:45 Відповісти
Ну то лише пів біди що в поліції а не в армії.
Постаньте на його місце. Служив у міліції України, трах-бах - навалила Орда, куди він піде працювати? Менти більш ні на що не здатні. У затоплену шахту, на Стірол що не працює? А ну, да виїхати в Україну у якусь хату край кинутого села, бо кращих умов влада надати не спроможна.
показати весь коментар
24.07.2020 08:19 Відповісти
Ну як варіант в ЗСУ на контракт.А так чистої води колаборат.Вже під статтею кримінального кодексу.
показати весь коментар
24.07.2020 10:11 Відповісти
Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ранены двое наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3476
показати весь коментар
24.07.2020 07:24 Відповісти
пропагандист сайтов РФ и ДНР разделяет украинцев по языковому признаку .В радость Путину.
показати весь коментар
24.07.2020 07:54 Відповісти
Тим більше, що руська мова не належить росії. На росії мова російська.
показати весь коментар
24.07.2020 08:10 Відповісти
Не правильные новости про обстрелы пишите. Нужно так:
Хозяева Зеленского вчера обстреляли ВСУ 8 раз, в ответ Зеленский запретил вести оборонительные действия под страхом дисциплинарных наказаний. Русские действиями Зеленского удовлетворены до экстаза..
показати весь коментар
24.07.2020 07:25 Відповісти
І це пише рускій алкаш.
показати весь коментар
24.07.2020 07:29 Відповісти
Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ранены двое наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1822
показати весь коментар
24.07.2020 07:26 Відповісти
Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ранены двое наемников РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 872
показати весь коментар
24.07.2020 07:36 Відповісти
Интенсивный обстрел перед " всеобщим и полномасштабным прекращением огня"... Как то одно с одним не вяжется. Ну и в добавок "вишенка" на торт Зеленского и Компани.. Вчера гебельсовна Захарова похвалила украинскую власть за то что они сошли с мертвой точки и начали прямые переговоры с "реПубликами" ДоУнбасса о прекращении огня.. Дэ факто признав их субъектность. Таким образом все идет к тому что бы снять санкции с РФ, узаконить террористические организации, выставить РФ " посредником", а потом еще и "миротворцем" ( помните в Абхазии тоже стояли руссо- миротворцы и чем это закончилось. Ну а потом "передача "реПубликам" их исконных этнических земель которые сейчас находятся под властью Киева , в админ границах донецкой и луганской областей) Ну и дальше по сценарию Козака- Ермака ( Медведчука- Путина) - почему не упомянул Зе.., да потому что он чисто на подтанцовке. ( с перерезанием ленточек, захватом " террористов",рассказов какое благо есть опускание курса гривны и т.д.)
показати весь коментар
24.07.2020 07:50 Відповісти
Вторую пятилетку "контактная группа" обсуждает "прекращение огня". Вы себе можете представить переговоры с Гиммлером о прекращении огня в печах Дахау?
показати весь коментар
24.07.2020 08:11 Відповісти
Политолог: зачем новое «соглашение», если о прекращении огня есть первые 3 пункта в «Минске», но Россия их не выполняет?
Уже через три дня под этим документом подписи должны поставить все лидеры стран «Нормандского формата». На Банковой заявляют, что это и есть главный и самый весомый шаг к миру и окончательному прекращению огня.
Вообще-то первые три пункта Минских соглашений как раз и о прекращении огня - только Россия их не спешит выполнять и всячески дает понять, что никогда выполнять не будет.
Это говорит не о том, что не надо искать варианты, как заставить Россию уйти с украинских территорий, не ценой капитуляции Украины, а о том, что на сегодня Кремль не собирается выполнять ни Минские соглашения, ни потенциально любые другие соглашения, где последовательность следующая: «вначале безопасность, потом политика».
Любая другая последовательность - это навязываемые Россией изменения под давлением военного шантажа, с целью ослабления, уничтожения украинской государственности.
показати весь коментар
24.07.2020 12:16 Відповісти
" ДОГОВОР ИМЕЕТ СИЛУ,ЕСЛИ ОН ПОДКРЕПЛЕН ПУШКАМИ,
ЕСЛИ ДОГОВОР НЕ ПОДКРЕПЛЕН СИЛОЙ, ТО ОН НИЧЕГО НЕ СТОИТ." -

Никита Сергеевич Хрущёв советский государственный деятель
показати весь коментар
24.07.2020 12:17 Відповісти
///
Президента Украины Владимира Зеленского попросили присвоить звание «Герой Украины» войнам, погибшим в бою с российскими оккупантами возле поселка Зайцево. Соответствующая https://petition.president.gov.ua/petition/102380 петиция (№22/102380-еп ) появилась на сайте президента.
«Прошу наградить (посмертно) званием «Герой Украины» лейтенанта, разведчика 35 бригады морской пехоты Дмитрия Красногрудя, военного медика Николая Ильина и сержанта, разведчика 137 омпб 35 бригады морской пехоты Ярослава Журавля, погибших в бою с российскими оккупационными войсками в районе Зайцево», - написала автор петиции Марина Данилюк.
показати весь коментар
24.07.2020 22:49 Відповісти
 
 