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РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк

РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк

Українська сторона вітає прогрес у ТКГ щодо закріплення режиму припинення вогню на Донбасі, однак занепокоєна тим, що російська сторона відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 23 липня.

"Ми вітаємо вчорашню домовленість у ТКГ про додаткові заходи щодо закріплення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 години 27 липня. Україна повністю зобов'язується виконувати узгоджені заходи та розраховує, що російська сторона також виконає взяті на себе зобов'язання. Водночас ми не можемо висловити аналогічний оптимізм щодо інших безпекових заходів, щодо яких зараз ведуться переговори в межах ТКГ, включно з розведенням військ та техніки, а також відведенням важкого озброєння та розмінуванням. Найбільш тривожним щодо останнього питання є те, що російська сторона відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування", - заявив він.

Очільник місії України при ОБСЄ вказав на те, що, публічно вимагаючи повного виконання всіх політичних положень Мінських домовленостей, "Росія та її представники з тимчасово окупованих районів продовжують блокувати будь-яке просування на політичному треку мінських переговорів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс Президента

Зокрема, з вини російської ж сторони практично зупинено обговорення питання щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Автор: 

ОБСЄ (3510) Донбас (22356) розмінування (999) Тристороння контактна група (827) Цимбалюк Євген (50)


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Топ коментарі
+13
РФ любые договоренности рассматривает исключительно как односторонние обязательства противоположной стороны. Сами они никаких договоренностей не соблюдают и не собираются.
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24.07.2020 07:29
+13
А говнокомандуючий каже що побачив бажання миру у *****. Може не з тієї сторони дивився?
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24.07.2020 07:33
+12
Це відбувається тому, що росія не виконувала і не збирається виконувати подібні домовленості.
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24.07.2020 07:27
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Нехай шахтьори з трахтористами розміновують. Які проблеми?
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24.07.2020 07:26 Відповісти
Пресмыкавшийся🤢🤡 шут позорный ,где «мир « от путлераста?
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24.07.2020 08:29 Відповісти
Це відбувається тому, що росія не виконувала і не збирається виконувати подібні домовленості.
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24.07.2020 07:27 Відповісти
А говнокомандуючий каже що побачив бажання миру у *****. Може не з тієї сторони дивився?
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24.07.2020 07:33 Відповісти
Це треба запитувати у головнокомандувача. Особисто я бачу протилежне.
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24.07.2020 07:36 Відповісти
РФ любые договоренности рассматривает исключительно как односторонние обязательства противоположной стороны. Сами они никаких договоренностей не соблюдают и не собираются.
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24.07.2020 07:29 Відповісти
быть не может!
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24.07.2020 07:36 Відповісти
капец, нежданчик ! кто-то надеялся на другое?
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24.07.2020 07:43 Відповісти
Оскаржити до басмачнського с м. масквабада!
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24.07.2020 08:02 Відповісти
Це тільки українські політичні валянки знищили всі запаси протипіхотних мін перед нападом РФ.
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24.07.2020 08:09 Відповісти
А какой дело паРаши до этого?!!! Считают себя в каждой бочке затычкой?
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24.07.2020 08:10 Відповісти
Непосредственное. У них в глазу мир...
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24.07.2020 08:13 Відповісти
Нужно перекрывать линию соприкосновения с ОРДЛо и Крымом наглухо ( без прохода и проезда). Война ведь идет, обстрелы, гибель бойцов. Ни каких КПП ( беженцы за 6 лет уже покинули эти территории) Прекратить любые поставки туда , включая гуманитарку, воду, эл. энергию , соц выплаты. Украина 6 лет воюет, гибнут ее лучшие представители и мы продолжаем " гибридно" содержать те территории .. Пусть это все делает оккупант согласно всех международных правил.. ( Но как оказывается мы на это не способны, мы сами в "гибридности" по самые уши, у нас же АТо, у нас открыто не называют агрессора, агрессором мы ведем переговоры с марионетками и т.д.)
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24.07.2020 08:17 Відповісти
У вас АБСОЛЮТНО правильна думка.

Лише одне "але" - Порошенко вперто не перекривав кордони, зеленський теж вперто не перекриває кордони. Це що за війна така???!! Кордони "нараспашку", натовп їздіть відпочивати на крим, інший натовп через Україну до ЄС спокійно. Там вбивають, артобстріли, а тут туди сюди натовп їздіть без проблем.

Уявіть собі такого не можу. Йде Друга Світова війна і натовп їде в турпоїздку подивиться на зруйнований сталінград, з іншого боку інший натовп іде до Берлину подивиться на "застєнкі гєстапо"!!!! Повний п....ць!!!

Що відбувається?!
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24.07.2020 08:58 Відповісти
вiдбуваеться т.з. "мiнський договорняк"...
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24.07.2020 09:13 Відповісти
"мінський договорняк" - це назва того АФІГЄНІЙШОГО експерименту, котрий зараз проводять над людьми. Так саме, як коронавірус.

Змінюють саме поняття "війна".
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24.07.2020 09:16 Відповісти
зараз це вже не "вiйна" - а "гiбридна вiйна" . отаке! довбань якийсь придумав...
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24.07.2020 09:19 Відповісти
А была Вторая мировая война? Никто же немцев и Гитлера не видел. В советском союзе в ето время была гражданская война. Миллионы ополченцев типо Власова, Бандеры, Краснова и тд. воевали против комунистов и московской хунты.
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24.07.2020 09:29 Відповісти
РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 8667РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 6875РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 7868
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24.07.2020 10:30 Відповісти
А ІХТАМНЄТ.
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24.07.2020 08:42 Відповісти
Скажите, насколько вы доверяете РФ, вы бы пошли по полю которое *разминировали* кацапы? Ето идиотизм. С врагом нужно воевать а не договариваться. Тем более сейчас договариваются с врагом который уже захватил нашу землю и наши дома. Тоесть договариваются о *мире* и закреплении занятых территорий на сегодняшний день.
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24.07.2020 09:25 Відповісти
Разминированный участки объявить временными местами транспортного и пешего пересечения между свободной Украиной и временно оккупированными территориями Украины. Кацапы ведь не будут людей с временно оккупированных территорий взрывать, которые за пенсиями, продуктами, лекарствами и бюрократическими бумажками к нам едут (шутка, конечно-же будут).
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24.07.2020 09:44 Відповісти
Помню как-то одна безъяйцевая Кончита стоя на коленях заглянула в шоколадный глаз ********* Пудинга и увидела там МИР.
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24.07.2020 09:35 Відповісти
« С бандитами договариваться нельзя.. Всё равно в спину ударят.» Ходорковский
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24.07.2020 10:09 Відповісти
РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 491РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 2181РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 3744РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 8818
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24.07.2020 10:28 Відповісти
Дибилизм!!!
У нас идет война или нет?
Если идет - то какое разминирование?
Если нет - то кто победил?
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24.07.2020 11:02 Відповісти
 
 