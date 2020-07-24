РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк

Українська сторона вітає прогрес у ТКГ щодо закріплення режиму припинення вогню на Донбасі, однак занепокоєна тим, що російська сторона відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 23 липня.

"Ми вітаємо вчорашню домовленість у ТКГ про додаткові заходи щодо закріплення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 години 27 липня. Україна повністю зобов'язується виконувати узгоджені заходи та розраховує, що російська сторона також виконає взяті на себе зобов'язання. Водночас ми не можемо висловити аналогічний оптимізм щодо інших безпекових заходів, щодо яких зараз ведуться переговори в межах ТКГ, включно з розведенням військ та техніки, а також відведенням важкого озброєння та розмінуванням. Найбільш тривожним щодо останнього питання є те, що російська сторона відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування", - заявив він.

Очільник місії України при ОБСЄ вказав на те, що, публічно вимагаючи повного виконання всіх політичних положень Мінських домовленостей, "Росія та її представники з тимчасово окупованих районів продовжують блокувати будь-яке просування на політичному треку мінських переговорів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс Президента

Зокрема, з вини російської ж сторони практично зупинено обговорення питання щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.