РФ відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, - постпред України Цимбалюк
Українська сторона вітає прогрес у ТКГ щодо закріплення режиму припинення вогню на Донбасі, однак занепокоєна тим, що російська сторона відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 23 липня.
"Ми вітаємо вчорашню домовленість у ТКГ про додаткові заходи щодо закріплення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 години 27 липня. Україна повністю зобов'язується виконувати узгоджені заходи та розраховує, що російська сторона також виконає взяті на себе зобов'язання. Водночас ми не можемо висловити аналогічний оптимізм щодо інших безпекових заходів, щодо яких зараз ведуться переговори в межах ТКГ, включно з розведенням військ та техніки, а також відведенням важкого озброєння та розмінуванням. Найбільш тривожним щодо останнього питання є те, що російська сторона відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування", - заявив він.
Очільник місії України при ОБСЄ вказав на те, що, публічно вимагаючи повного виконання всіх політичних положень Мінських домовленостей, "Росія та її представники з тимчасово окупованих районів продовжують блокувати будь-яке просування на політичному треку мінських переговорів".
Зокрема, з вини російської ж сторони практично зупинено обговорення питання щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
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Лише одне "але" - Порошенко вперто не перекривав кордони, зеленський теж вперто не перекриває кордони. Це що за війна така???!! Кордони "нараспашку", натовп їздіть відпочивати на крим, інший натовп через Україну до ЄС спокійно. Там вбивають, артобстріли, а тут туди сюди натовп їздіть без проблем.
Уявіть собі такого не можу. Йде Друга Світова війна і натовп їде в турпоїздку подивиться на зруйнований сталінград, з іншого боку інший натовп іде до Берлину подивиться на "застєнкі гєстапо"!!!! Повний п....ць!!!
Що відбувається?!
Змінюють саме поняття "війна".
У нас идет война или нет?
Если идет - то какое разминирование?
Если нет - то кто победил?