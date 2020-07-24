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Генсек ООН Гутерреш закликав виконувати нові домовленості про припинення вогню на Донбасі

Генсек ООН Гутерреш закликав виконувати нові домовленості про припинення вогню на Донбасі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликає сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися домовленостей, спрямованих на припинення вогню на сході України, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Він (генсек ООН. - Ред.) закликає всі сторони повністю дотримуватися узгоджених умов і зосередити зусилля на захисті цивільних осіб, які продовжують найбільше потерпати від тривалих бойових дій", - йдеться в заяві офіційного представника генерального секретаря Стефана Дюжарріка.

Він зазначив, що генсек ООН настійно закликає всі зацікавлені сторони вжити подальших заходів для забезпечення нового імпульсу в мирних зусиллях "нормандської четвірки", Тристоронньої контактної групи і ОБСЄ.

Дюжаррік додав, що Гутерреш закликає полегшити гуманітарний доступ і умови уздовж лінії зіткнення, а також забезпечити прогрес у здійсненні Мінських угод відповідно до резолюції 2202 (2015) Ради Безпеки.

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Як повідомлялося, напередодні Тристороння Контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін.

Автор: 

ООН (3369) перемовини (2997) Донбас (22356) мінські угоди (2231) Гутерріш Антоніу (393) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+15
Генсек ООН Гутерреш закликав виконувати нові домовленості про припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 2911
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24.07.2020 08:06
+15
выразит озабоченность и пойдет пожрет
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24.07.2020 08:11
+8
Гебесовна Захарова уже похвалила украинскую ( типа) власть о том что они сдвинулись с мертвой точке и начали прямые переговоры с " независимыми реПубликами ДоУнбасса" о прекращении огня.. А Рф что.. они "просто наблюдатели, миротворцы, защитники бедного руського мира и уже теперь и своих граждан на тех территориях" ( потому что сейчас даже работников ЖЭКов заставляют в приказном порядке получать местные корочки, и потом так же обязательно получать паспорта РФ)
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24.07.2020 08:01
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Що буде робити тристороння група, якщо росія не виконає свої домовленості?
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24.07.2020 07:57 Відповісти
выразит озабоченность и пойдет пожрет
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24.07.2020 08:11 Відповісти
Десь так і буде.
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24.07.2020 08:13 Відповісти
Пошлют эту группу на все стороны.
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24.07.2020 09:07 Відповісти
Мерзость, вы хотя бы отреагировали как тогда когда совок напал на Финляндию, "озабоченные" вы наши.
Настолько твердо озабочиваетесь шо я х.з. как у вас штаны еще целы.
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24.07.2020 08:00 Відповісти
Гебесовна Захарова уже похвалила украинскую ( типа) власть о том что они сдвинулись с мертвой точке и начали прямые переговоры с " независимыми реПубликами ДоУнбасса" о прекращении огня.. А Рф что.. они "просто наблюдатели, миротворцы, защитники бедного руського мира и уже теперь и своих граждан на тех территориях" ( потому что сейчас даже работников ЖЭКов заставляют в приказном порядке получать местные корочки, и потом так же обязательно получать паспорта РФ)
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24.07.2020 08:01 Відповісти
Генсек ООН Гутерреш закликав виконувати нові домовленості про припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 8568
Канєшна запаребрік защіщаєт Домбас.
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24.07.2020 08:13 Відповісти
Генсек ООН Гутерреш закликав виконувати нові домовленості про припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 2911
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24.07.2020 08:06 Відповісти
Видосика с озабоченностью не вижу... видосик где? Видосик??? Без видосика теперь нет веры
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24.07.2020 08:08 Відповісти
На место России я был бы доволен. Территории оккупированы, в бурятов никто не стреляет, выход разведгрупп и диверсии запрещены, лепота.

Значит на войска и наемников надо тратить меньше денег, а это важно. Ну и замороженный конфликт - это просто сказка и мечта.
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24.07.2020 08:23 Відповісти
дещо примітивно.
вивести війська підорашка звідти не може.
годувати війська потрібно.
тримати у формі бойовій - потрібно.
А це все гроші.

По-друге:
підорашка чудово розуміє, особливо після того, як США занесли кадирова у чорний список, за зеленим флюгером стоять ... США. І в будь який час, зелений флюгер може хитнутися в іншій бік.
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24.07.2020 09:12 Відповісти
яка в дупу може бути договорьонность з військовими злочинцями, шо розстрілюють людей з червоним хрестом на білому тлі?????????????????????????????
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24.07.2020 08:32 Відповісти
Ну, мужик, "вкурил" что-то и никак не может понять какая же из этих сторон нарушает договоренности и расстреливает медиков.
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24.07.2020 09:15 Відповісти
они там и у зе все ******** на голову, хоть одно обещание роSSии выполнялось, ну хоть одно?
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24.07.2020 11:28 Відповісти
а новые договоренности, это вазелин и напрячь очко.
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24.07.2020 12:07 Відповісти
про шо ти гутериш??? Ти кремль призивай і склоняй до миру!!!
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24.07.2020 12:35 Відповісти
 
 