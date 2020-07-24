Генсек ООН Гутерреш закликав виконувати нові домовленості про припинення вогню на Донбасі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликає сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися домовленостей, спрямованих на припинення вогню на сході України, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Він (генсек ООН. - Ред.) закликає всі сторони повністю дотримуватися узгоджених умов і зосередити зусилля на захисті цивільних осіб, які продовжують найбільше потерпати від тривалих бойових дій", - йдеться в заяві офіційного представника генерального секретаря Стефана Дюжарріка.

Він зазначив, що генсек ООН настійно закликає всі зацікавлені сторони вжити подальших заходів для забезпечення нового імпульсу в мирних зусиллях "нормандської четвірки", Тристоронньої контактної групи і ОБСЄ.

Дюжаррік додав, що Гутерреш закликає полегшити гуманітарний доступ і умови уздовж лінії зіткнення, а також забезпечити прогрес у здійсненні Мінських угод відповідно до резолюції 2202 (2015) Ради Безпеки.

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Як повідомлялося, напередодні Тристороння Контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін.