Генсек ООН Гутерреш закликав виконувати нові домовленості про припинення вогню на Донбасі
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликає сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися домовленостей, спрямованих на припинення вогню на сході України, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Він (генсек ООН. - Ред.) закликає всі сторони повністю дотримуватися узгоджених умов і зосередити зусилля на захисті цивільних осіб, які продовжують найбільше потерпати від тривалих бойових дій", - йдеться в заяві офіційного представника генерального секретаря Стефана Дюжарріка.
Він зазначив, що генсек ООН настійно закликає всі зацікавлені сторони вжити подальших заходів для забезпечення нового імпульсу в мирних зусиллях "нормандської четвірки", Тристоронньої контактної групи і ОБСЄ.
Дюжаррік додав, що Гутерреш закликає полегшити гуманітарний доступ і умови уздовж лінії зіткнення, а також забезпечити прогрес у здійсненні Мінських угод відповідно до резолюції 2202 (2015) Ради Безпеки.
Як повідомлялося, напередодні Тристороння Контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін.
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Настолько твердо озабочиваетесь шо я х.з. как у вас штаны еще целы.
Канєшна запаребрік защіщаєт Домбас.
Значит на войска и наемников надо тратить меньше денег, а это важно. Ну и замороженный конфликт - это просто сказка и мечта.
вивести війська підорашка звідти не може.
годувати війська потрібно.
тримати у формі бойовій - потрібно.
А це все гроші.
По-друге:
підорашка чудово розуміє, особливо після того, як США занесли кадирова у чорний список, за зеленим флюгером стоять ... США. І в будь який час, зелений флюгер може хитнутися в іншій бік.