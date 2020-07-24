США ніколи не сприймуть напад РФ на суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії, - Помпео
США ніколи не сприймуть напад Росії на суверенітет і територіальну цілісність України і Грузії. Москва використовує маріонеток для дестабілізації ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив державний секретар США Майк Помпео у своєму зверненні з нагоди 80-річчя Декларації Веллеса, передає посольство США в Україні.
Він нагадав, що США також ніколи не визнавали окупацію Балтійських країн Радянським Союзом.
"Сполучені Штати ніколи не приймуть напад Росії на суверенітет і територіальну цілісність України і Грузії шляхом спроб анексії Криму, підтримки дестабілізуючих маріонеткових сил на сході України або окупацію Абхазії та Південної Осетії", - заявив Помпео.
Зазначимо, декларація Веллеса - це заява, в якій США засудили окупацію Радянським Союзом Естонії, Латвії та Литви, вчинену в червні 1940 року.
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О разоружении Украины по Будапештскому меморандуму с участием США в полный рост тоже знаем...
Знаем как клянчили Джевилины несколько лет...
коды систем управления программировались на Южмаше и украинцы обслуживали эти ракеты в РФ до последнего времени...
и почитайте что пишут спецы по этой теме..
я читал...
не забываем также об авиации и обычных других вооружениях которые Украина уничтожила по этой будапештской бумажке..
Дыбильная нация...
фото от сюда...
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.krymr.com%2Fa%2Fphoto-ukraina-bez-yadernogo-oruzhiya%2F29703793.html&psig=AOvVaw3i0RDVZaa6VGA3Vda6boIK&ust=1595655114123000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOCMq9WU5eoCFQAAAAAdAAAAABAD
Зеля же почти не скрывал перед выборами что он капитулянт...
ну и что бы сыночков в армию не призвали..
поэтому и проголосовал..
Почему США не воспримут нападение РФ на Украину, если это нападение - факт?