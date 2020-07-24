США ніколи не сприймуть напад РФ на суверенітет і територіальну цілісність України та Грузії, - Помпео

США ніколи не сприймуть напад Росії на суверенітет і територіальну цілісність України і Грузії. Москва використовує маріонеток для дестабілізації ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив державний секретар США Майк Помпео у своєму зверненні з нагоди 80-річчя Декларації Веллеса, передає посольство США в Україні.

Він нагадав, що США також ніколи не визнавали окупацію Балтійських країн Радянським Союзом.

"Сполучені Штати ніколи не приймуть напад Росії на суверенітет і територіальну цілісність України і Грузії шляхом спроб анексії Криму, підтримки дестабілізуючих маріонеткових сил на сході України або окупацію Абхазії та Південної Осетії", - заявив Помпео.

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Зазначимо, декларація Веллеса - це заява, в якій США засудили окупацію Радянським Союзом Естонії, Латвії та Литви, вчинену в червні 1940 року.