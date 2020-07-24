СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,3 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 636,5 тис., інфікованих - 15,6 млн

Станом на ранок 24 липня у світі зареєстрували 276 тис. хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6309 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 15 656 766 випадків інфікування і 636 575 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 147 333 (+1150 за добу), хворих - 4 169 991 (+69 116 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​2 289 951 інфікований (+58 080 за добу) і 84 207 (+1317 за добу) летальних випадків.

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 288 130 осіб (+48 446 за добу), кількість смертей - 30 645 (+755 за добу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстанція швидкої допомоги в Одесі закрилася на карантин - у трьох співробітників виявлено коронавірус, - ЗМІ

У Росії 795 038 хворих (+5848 за добу) і 12 892 летальні випадки (+147 за добу).

Південна Африка змінила Перу на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 408 052 осіб (+13 104 за добу), кількість смертей - 6093 (+153 за добу).