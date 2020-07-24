За добу на Львівщині виявили 126 нових випадків COVID-19, загалом 8588 інфікованих і 221 померлий

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 126 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 8588 осіб, 221 людина померла, 1919 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1160 ПЛР-тестів, з них 126 - позитивні. Серед них львів'ян - 61.

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Нагадаємо, станом на ранок 23 липня в Україні лабораторно підтверджено 856 нових випадків захворювання на коронавірус, 17 осіб померли.