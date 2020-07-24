В Україні 972 нові випадки COVID-19, померли 20 осіб, загалом - 62 823 випадки. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 липня в Україні лабораторно підтверджено 972 нові випадки захворювання на коронавірус, 20 осіб померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 62 823 особи, видужали - 34 886, померли від початку пандемії від COVID-19 1571 особа.

Нині в Україні на COVID-19 хворіють 26 366 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (118) та Львівській області (128).

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