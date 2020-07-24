УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9210 відвідувачів онлайн
Новини
25 135 220

Зеленський розумна людина і все розуміє. Йому час увімкнути голову, щоб хаос не став буденністю, - Шабунін

Зеленський розумна людина і все розуміє. Йому час увімкнути голову, щоб хаос не став буденністю, - Шабунін

Віталій Шабунін вважає, що ймовірні замовники підпалу його будинку "чітко усвідомлювали, що покарання їх не наздожене", і зробити так, щоб вони його все ж понесли, - відповідальність президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це НВ сказав сам глава Центру протидії корупції.

"Безкарність породжує неадекватність. Ті, хто підпалив мій будинок, чудово розуміють, що розслідувати цей злочин доведеться Нацполіції Арсена Авакова, а процесуальне керівництво ляже на плечі генпрокурору Ірині Ведендіктовій. Тому замовники підпалу чітко усвідомлювали, що покарання їх не дожене. Це політична відповідальність [Володимира] Зеленського, бо ніхто з нас не може "поремонтувати" Нацполіцію чи звільнити суддю. Для цього існує політична влада, яку ми обираємо. Вона, в теорії, має ремонтувати непрацюючі інституції нормативним регулюванням і кадровими рішеннями", - сказав він.

Шабунін вважає, що на Україну чекає "життя в хаосі": "Це ідеальне поле, де можна з ким завгодно домовлятися. Немає вертикалі. Немає арбітра. Пішов до [голови СБУ Івана] Баканова - закрив справу, пішов до Венедіктової, зробив те саме. Робиш, що хочеш. Не може НАБУ і Прокуратура мати окрему позицію щодо однієї справи, коли Венедіктова закриває провадження щодо [бізнесмена Олега] Бахматюка з посиланням на ідіотське рішення Печерського суду, коли ще триває апеляція. Коли імунна система не допомагає організму, а сама проти нього бореться, то такий організм помирає".

Також читайте: Зеленський про підпал будинку Шабуніна: "Я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться і поставлять всі крапки над "і"

Також він вважає, що Зеленському час "увімкнути голову", щоб хаос не став буденністю: "Ці розмови, що Зеленський нічого не розуміє… ну, що він може не розуміти про [депутата СН Максима] Бужанського чи Дубінського, чи про Венедіктову, яка з порушенням закриває справу Бахматюка, про Авакова чи в діяльності ОАСК, звідки є записи із зізнаннями в "політичній проституції"?".

"Він (Зеленський. - Ред.) побудував хороший бізнес у конкурентній сфері. Він розумна людина. Він усе розуміє і все знає. Зеленський не має права на незнання", - додав Шабунін.

Нагадаємо, 23 липня голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.

Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) підпал (693) Шабунін Віталій (536)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+49
Он умный человек. Он все понимает и все знает. Зеленский не имеет права на незнание Источник: https://censor.net/n3209917

Хороший анекдот.
показати весь коментар
24.07.2020 08:49
+44
Зеленський розумна людина і все розуміє. Йому час увімкнути голову, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3956
показати весь коментар
24.07.2020 09:01
+39
100500 серия марлезонского балета под названием: "сцарь хороший, то бояре - плохие"
показати весь коментар
24.07.2020 08:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Розумний???
Той, хто досі намагається замиритись з фєдєрастами???
На сьомому році війни й рік, як має доступ до самої повної інформації, у стосунках з ворогом???
Це тупий дерев'яний совок...
показати весь коментар
24.07.2020 12:01 Відповісти
А Шабунін той ще лизун...
показати весь коментар
24.07.2020 12:03 Відповісти
если бы у халявшика-грантоеда, шабунина, были бы мозги, то клоун не сел бы на трон и не было бы хауса.
показати весь коментар
24.07.2020 12:05 Відповісти
на жаль, мізків не виявилось у 73/43%зебілів. Шабунін один з них. Нехай і в першій шерензі.
показати весь коментар
24.07.2020 12:48 Відповісти
Чтобы хаос не стал обыденностью, нужно было ещё пять лет назад подстрелить этого ************* бородавочника.
показати весь коментар
24.07.2020 12:15 Відповісти
"Зеленский умный" и "надо включить голову" - как-то уж больно противоречивы. Не находите?
Хотя как бы там ни было Зеленский и его шобла - редкие имбицылы.

***** Зеленский отлично все понимает. Он отлично понимает куда он движет страну.
Еще раз мой вопрос - ******* вы **** где? Куда вы слились?
показати весь коментар
24.07.2020 12:16 Відповісти
не старайся порохобот твоего рабовладельца уже никогда никуда не выбирут - а зеля - гавно, это и так все знают.....
показати весь коментар
24.07.2020 15:05 Відповісти
ВыбЕрут, через "Е" пишется. Необразованное ты быдло.
Мне в общем похер кто кого куда выберет. Эта страна и эти люди, выбравшие ******** заслуживают какого-нить Бойко в президенты. И отправится всем вам куда? В Россию! Там вас ждут *****.
показати весь коментар
24.07.2020 20:45 Відповісти
Хорошо, чёрт побери, сказал!

Зеленский не имеет права на незнание", - добавил Шабунин.
показати весь коментар
24.07.2020 12:22 Відповісти
Ой, знайшов розумного.
показати весь коментар
24.07.2020 12:37 Відповісти
В дурака или идиота Коломойский бы денег не владывал - об этом лучше подумате, умники.
Всё что Зеленский делает, он делает сознательно и после консультаций с Беней.
показати весь коментар
24.07.2020 12:49 Відповісти
Слід знати, що Шабунін - один з тих, чи не в першій п'ятірці з тих, хто волав "аби не Порох".

Як https://prm.ua/na-posadu-glavi-nazk-pretenduye-shabunin-berezovets/ повідомляв своєму Telegram-каналі журналіст та ведучий "Прямого" Тарас Березовець 18 вересня минулого року , на посаду глави НАЗК з'явився було новий претендент. "Ну як новий? Кандидат навіть зовсім не новий. І ви його всі знаєте. Звуть його Віталій Шабунін. Так вийшло, що на виборчій кампанії (2019р.) брати його в списки багато партій поостереглись. Останньою спробою легалізуватися у владі Шабуніна був 2014 рік, коли він балотувався в першій десятці Громадянської позиції Гриценко. З тих пір спроби вбудовування у владу були безуспішні. І тепер, пам'ятаючи про колишні заслуги перед командою Зеленського (нагадаю, Шабунін був комунікатором між Ситником і Богданом; між Ситником і колишньою послицею США Марі Йованович), йому момоголо облрмитись місце глави НАЗК. Оскільки в Шабуніна дуже погані відносини з багатьма політиками, Зе-команда може скористатися послугами мстивого Шабуніна проти своїх опонентів", - написав він.
показати весь коментар
24.07.2020 12:45 Відповісти
ну и правильно делал
показати весь коментар
24.07.2020 15:06 Відповісти
Включити голову- це явно не про нашого харанта. "Пока живут на свете дураки,обманывать нам,стало быть,с руки! Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож,ему с три короба наврешь,и делай с ним,что хошь!" Автор- Булат Окуджава.
показати весь коментар
24.07.2020 13:07 Відповісти
"розумна людина ... час увімкнути голову" - то Зе весь цей час у вимкнутому стані перебуває
показати весь коментар
24.07.2020 13:15 Відповісти
Зеленсуий умный человек )))...Несите другого антикоррупционера - этот сломался ...
показати весь коментар
24.07.2020 13:34 Відповісти
Умному человеку голову включать не надо! Это не Ай-коКс на **********!
показати весь коментар
24.07.2020 16:27 Відповісти
Бровко теж усе розуміє........ а робить усе на рефлексах.
показати весь коментар
24.07.2020 20:00 Відповісти
Трохи заперечу твердженню Шабуніна про успішність ЗЕ, як бізнесмена, ціми справами, через довірених осіб, займався Беня, а не він, крім того Шабунін нічого нового не сказав, це і так загальновідомо, єдине, дивне, що прозвучало, наявність розуму у ЗЕ, хоча судячи з недолугої діяльності, як глави держави, якраз навпаки. Напевно, від усіх приховує, як козиря в рукаві шулера.
показати весь коментар
24.07.2020 22:06 Відповісти
В Украине сейчас царствует как никогда ранее полный непрофессионализм и дилетантство.
На ответственные должности ставятся люди, которые не имеют ни знаний, ни опыта, ни понимания стоящих перед ними задач, а только амбиции и жажду пиара. Отсутствие стратегии, отсутствие логики принятия решений, отсутствие профессионализма прикрывают распиаренным мемом "новые лица". Казалось бы, китайская культурная революция наглядно доказала абсурдность и опасность такой технологии, но не желающие думать люди упорно движутся к собственной трагедии.Источник: https://censor.net/r3209955
показати весь коментар
24.07.2020 23:00 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 