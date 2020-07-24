Зеленський розумна людина і все розуміє. Йому час увімкнути голову, щоб хаос не став буденністю, - Шабунін

Віталій Шабунін вважає, що ймовірні замовники підпалу його будинку "чітко усвідомлювали, що покарання їх не наздожене", і зробити так, щоб вони його все ж понесли, - відповідальність президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це НВ сказав сам глава Центру протидії корупції.

"Безкарність породжує неадекватність. Ті, хто підпалив мій будинок, чудово розуміють, що розслідувати цей злочин доведеться Нацполіції Арсена Авакова, а процесуальне керівництво ляже на плечі генпрокурору Ірині Ведендіктовій. Тому замовники підпалу чітко усвідомлювали, що покарання їх не дожене. Це політична відповідальність [Володимира] Зеленського, бо ніхто з нас не може "поремонтувати" Нацполіцію чи звільнити суддю. Для цього існує політична влада, яку ми обираємо. Вона, в теорії, має ремонтувати непрацюючі інституції нормативним регулюванням і кадровими рішеннями", - сказав він.

Шабунін вважає, що на Україну чекає "життя в хаосі": "Це ідеальне поле, де можна з ким завгодно домовлятися. Немає вертикалі. Немає арбітра. Пішов до [голови СБУ Івана] Баканова - закрив справу, пішов до Венедіктової, зробив те саме. Робиш, що хочеш. Не може НАБУ і Прокуратура мати окрему позицію щодо однієї справи, коли Венедіктова закриває провадження щодо [бізнесмена Олега] Бахматюка з посиланням на ідіотське рішення Печерського суду, коли ще триває апеляція. Коли імунна система не допомагає організму, а сама проти нього бореться, то такий організм помирає".

Також читайте: Зеленський про підпал будинку Шабуніна: "Я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться і поставлять всі крапки над "і"

Також він вважає, що Зеленському час "увімкнути голову", щоб хаос не став буденністю: "Ці розмови, що Зеленський нічого не розуміє… ну, що він може не розуміти про [депутата СН Максима] Бужанського чи Дубінського, чи про Венедіктову, яка з порушенням закриває справу Бахматюка, про Авакова чи в діяльності ОАСК, звідки є записи із зізнаннями в "політичній проституції"?".

"Він (Зеленський. - Ред.) побудував хороший бізнес у конкурентній сфері. Він розумна людина. Він усе розуміє і все знає. Зеленський не має права на незнання", - додав Шабунін.

Нагадаємо, 23 липня голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.

Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.