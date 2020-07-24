Зеленський розумна людина і все розуміє. Йому час увімкнути голову, щоб хаос не став буденністю, - Шабунін
Віталій Шабунін вважає, що ймовірні замовники підпалу його будинку "чітко усвідомлювали, що покарання їх не наздожене", і зробити так, щоб вони його все ж понесли, - відповідальність президента Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це НВ сказав сам глава Центру протидії корупції.
"Безкарність породжує неадекватність. Ті, хто підпалив мій будинок, чудово розуміють, що розслідувати цей злочин доведеться Нацполіції Арсена Авакова, а процесуальне керівництво ляже на плечі генпрокурору Ірині Ведендіктовій. Тому замовники підпалу чітко усвідомлювали, що покарання їх не дожене. Це політична відповідальність [Володимира] Зеленського, бо ніхто з нас не може "поремонтувати" Нацполіцію чи звільнити суддю. Для цього існує політична влада, яку ми обираємо. Вона, в теорії, має ремонтувати непрацюючі інституції нормативним регулюванням і кадровими рішеннями", - сказав він.
Шабунін вважає, що на Україну чекає "життя в хаосі": "Це ідеальне поле, де можна з ким завгодно домовлятися. Немає вертикалі. Немає арбітра. Пішов до [голови СБУ Івана] Баканова - закрив справу, пішов до Венедіктової, зробив те саме. Робиш, що хочеш. Не може НАБУ і Прокуратура мати окрему позицію щодо однієї справи, коли Венедіктова закриває провадження щодо [бізнесмена Олега] Бахматюка з посиланням на ідіотське рішення Печерського суду, коли ще триває апеляція. Коли імунна система не допомагає організму, а сама проти нього бореться, то такий організм помирає".
Також він вважає, що Зеленському час "увімкнути голову", щоб хаос не став буденністю: "Ці розмови, що Зеленський нічого не розуміє… ну, що він може не розуміти про [депутата СН Максима] Бужанського чи Дубінського, чи про Венедіктову, яка з порушенням закриває справу Бахматюка, про Авакова чи в діяльності ОАСК, звідки є записи із зізнаннями в "політичній проституції"?".
"Він (Зеленський. - Ред.) побудував хороший бізнес у конкурентній сфері. Він розумна людина. Він усе розуміє і все знає. Зеленський не має права на незнання", - додав Шабунін.
Нагадаємо, 23 липня голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.
Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.
Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.
Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.
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Той, хто досі намагається замиритись з фєдєрастами???
На сьомому році війни й рік, як має доступ до самої повної інформації, у стосунках з ворогом???
Це тупий дерев'яний совок...
Хотя как бы там ни было Зеленский и его шобла - редкие имбицылы.
***** Зеленский отлично все понимает. Он отлично понимает куда он движет страну.
Еще раз мой вопрос - ******* вы **** где? Куда вы слились?
Мне в общем похер кто кого куда выберет. Эта страна и эти люди, выбравшие ******** заслуживают какого-нить Бойко в президенты. И отправится всем вам куда? В Россию! Там вас ждут *****.
Зеленский не имеет права на незнание", - добавил Шабунин.
Всё что Зеленский делает, он делает сознательно и после консультаций с Беней.
Як https://prm.ua/na-posadu-glavi-nazk-pretenduye-shabunin-berezovets/ повідомляв своєму Telegram-каналі журналіст та ведучий "Прямого" Тарас Березовець 18 вересня минулого року , на посаду глави НАЗК з'явився було новий претендент. "Ну як новий? Кандидат навіть зовсім не новий. І ви його всі знаєте. Звуть його Віталій Шабунін. Так вийшло, що на виборчій кампанії (2019р.) брати його в списки багато партій поостереглись. Останньою спробою легалізуватися у владі Шабуніна був 2014 рік, коли він балотувався в першій десятці Громадянської позиції Гриценко. З тих пір спроби вбудовування у владу були безуспішні. І тепер, пам'ятаючи про колишні заслуги перед командою Зеленського (нагадаю, Шабунін був комунікатором між Ситником і Богданом; між Ситником і колишньою послицею США Марі Йованович), йому момоголо облрмитись місце глави НАЗК. Оскільки в Шабуніна дуже погані відносини з багатьма політиками, Зе-команда може скористатися послугами мстивого Шабуніна проти своїх опонентів", - написав він.
На ответственные должности ставятся люди, которые не имеют ни знаний, ни опыта, ни понимания стоящих перед ними задач, а только амбиции и жажду пиара. Отсутствие стратегии, отсутствие логики принятия решений, отсутствие профессионализма прикрывают распиаренным мемом "новые лица". Казалось бы, китайская культурная революция наглядно доказала абсурдность и опасность такой технологии, но не желающие думать люди упорно движутся к собственной трагедии.Источник: https://censor.net/r3209955