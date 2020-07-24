Місцеві вибори відбуватимуться в складних умовах у зв'язку з пандемією і зміною виборчого закону, - ЦВК

Майбутні місцеві вибори відбудуться у складних умовах через зміни виборчого закону і пандемію коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, про це заявив член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко під час виступу на круглому столі "Місцеві вибори - 2020: нова система, нова територіальна основа".

"Ми добре розуміємо, що за таких умов непросто відбуватиметься і організація голосування, і підрахунок голосів виборців дільничними виборчими комісіями, і встановлення підсумків голосування територіальними виборчими комісіями. Тож за такої ситуації ключовою і базовою річчю має стати довіра між всіма суб’єктами виборчого процесу. Саме на встановлення такої довіри налаштовуватиме всіх субʼєктів Центральна виборча комісія", – зазначив член ЦВК.

Також він висловив переконання, що навіть за складної епідеміологічної ситуації ЦВК спільно з Кабінетом Міністрів України, Міністерством охорони здоровʼя докладе всіх зусиль та вживатиме необхідних заходів, щоб місцеві вибори відбулися безпечно і відповідно до вимог законодавства України.

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