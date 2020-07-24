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Новини Коронавірус і карантин
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Місцеві вибори відбуватимуться в складних умовах у зв'язку з пандемією і зміною виборчого закону, - ЦВК

Місцеві вибори відбуватимуться в складних умовах у зв'язку з пандемією і зміною виборчого закону, - ЦВК

Майбутні місцеві вибори відбудуться у складних умовах через зміни виборчого закону і пандемію коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, про це заявив член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко під час виступу на круглому столі "Місцеві вибори - 2020: нова система, нова територіальна основа".

"Ми добре розуміємо, що за таких умов непросто відбуватиметься і організація голосування, і підрахунок голосів виборців дільничними виборчими комісіями, і встановлення підсумків голосування територіальними виборчими комісіями. Тож за такої ситуації ключовою і базовою річчю має стати довіра між всіма суб’єктами виборчого процесу. Саме на встановлення такої довіри налаштовуватиме всіх субʼєктів Центральна виборча комісія", – зазначив член ЦВК.

Також він висловив переконання, що навіть за складної епідеміологічної ситуації ЦВК спільно з Кабінетом Міністрів України, Міністерством охорони здоровʼя докладе всіх зусиль та вживатиме необхідних заходів, щоб місцеві вибори відбулися безпечно і відповідно до вимог законодавства України.

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Автор: 

виборчий закон (151) карантин (18172) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) Гевко Андрій (5) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вангую, Зе ничего не светит на выборах.
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24.07.2020 09:22
+4
Не забувайте, одне й першого, що зробив зЕ, дорвавшись до влади, призначив 300% своє ЦВК. Ці, "порахують", як треба
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24.07.2020 09:30
+4
Прокатим ЗЕлень
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24.07.2020 09:31
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Вангую, Зе ничего не светит на выборах.
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24.07.2020 09:22 Відповісти
Зате судячи з опитувань світить ЗАЖОПу.
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24.07.2020 09:29 Відповісти
Не забувайте, одне й першого, що зробив зЕ, дорвавшись до влади, призначив 300% своє ЦВК. Ці, "порахують", як треба
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24.07.2020 09:30 Відповісти
да, и активность аваковских мусоров тому подтверждение
зеленский и его шакалы-уроды копируют кремлядей
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24.07.2020 09:50 Відповісти
У ЗЄко-манди є методички з Мордору, будемо голосувати на пеньках і багажниках автомобілів, можливо, дехто дізається що за нього вже проголосували. Мабуть не даремно готуються зміни до виборчого законодавства.
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24.07.2020 09:40 Відповісти
Местные выборы будут проходить в сложных условиях в связи с пандемией и изменением избирательного закона, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5491
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24.07.2020 09:22 Відповісти
Зелене Йеті.
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24.07.2020 09:27 Відповісти
Це Верещучка після виборів в Київі
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24.07.2020 09:32 Відповісти
Місцеві вибори відбуватимуться в складних умовах у зв'язку з пандемією і зміною виборчого закону, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6515
Баба да, баба да.
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24.07.2020 09:38 Відповісти
ЯБВДЛ...
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24.07.2020 10:18 Відповісти
Прокатим ЗЕлень
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24.07.2020 09:31 Відповісти
По логике здравого смысла, изменения избирательного законодательства должны упрощать работу, но судя по тексту, все стало хуже и запутанней. Вопрос: нахера зебилы меняли законы? Чтобы рисовать нужные цифры для своих кандидатов?
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24.07.2020 09:50 Відповісти
верещук - зегнидный мер киева
проголосуем за ставленницу президентских шакалов-уродов
уря уря уря уря
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24.07.2020 09:51 Відповісти
поддержим на выборах выдвиженцев от шакалов-уродов и их предводителя - зеленского-сцывохи !
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24.07.2020 09:53 Відповісти
Представницька демократія не ділиться на центральну й місцеву, а пропорційно кількості виборців встановлюється з низів до центру. ОБирати всенародно відразу до центру безвідповідально, а відокремлення місцевих виборів провокує сепаратизм. Організовувати й проводити вибори повинна діюча влада на своїх серверах, а не сталінські фальшувальники паперових результатів (ТВК-ОВК-ЦВК) . Всі протидії електронному голосуванню саме тому, що фальшувальники втратять "роботу".
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24.07.2020 10:19 Відповісти
 
 