За добу на COVID-19 захворіли 65 дітей і 43 медпрацівники, - Степанов

За минулу добу на коронавірусну інфекцію в Україні захворіло 65 дітей, а також 43 медичні працівники.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 972 людини. З них 65 дітей, а також 43 медичні працівники. Було госпіталізовано 255 осіб. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужали 886 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, за весь час пандемії захворіли 62 823 особи. З них 4 465 дітей, а також 8 196 медпрацівників.

Водночас, загалом одужали 34 886 осіб, а летальних випадків - 1 571.

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