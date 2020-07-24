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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 65 дітей і 43 медпрацівники, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 65 дітей і 43 медпрацівники, - Степанов

За минулу добу на коронавірусну інфекцію в Україні захворіло 65 дітей, а також 43 медичні працівники.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 972 людини. З них 65 дітей, а також 43 медичні працівники. Було госпіталізовано 255 осіб. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужали 886 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, за весь час пандемії захворіли 62 823 особи. З них 4 465 дітей, а також 8 196 медпрацівників.

Водночас, загалом одужали 34 886 осіб, а летальних випадків - 1 571.

Також читайте: В Україні 972 нові випадки COVID-19, померли 20 осіб, загалом - 62 823 випадки. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

діти (5132) карантин (18172) МОЗ (5400) лікарі (1289) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Степанов, Вы сдурели
Вчера за сутки 50 медиков заболели
Сегодня 43 медика заболели
Гнать Вас в шею и уголовное дело завести
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24.07.2020 10:01
+2
и что интересно - болеют только медики и дети.
медики - для легализации выплат за брехливую статистику, дети - чтобы быдло дрожало и не мычало в стойле...
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24.07.2020 10:17
+1
В поликлиниках самые крепкие медики. Дети? Хочется узнать, сколько членов их семей тоже заболели, бо теоретически должны заболеть все.
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24.07.2020 11:47
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Где разбивка по областям?
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24.07.2020 09:29 Відповісти
не все ти питаєш. до початку навчалього року повинна бути статистика по перебігу захворюваності і смертності саме по дітям. а вони все лише загальними фразами: ідем у школу - не ідем у школу. як дибіли.
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24.07.2020 10:26 Відповісти
і ці мамашки як курки на сідалі - не хочу дистанційку, вірусу немає і інша недоразвита *****.
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24.07.2020 10:28 Відповісти
Так где же все больные. Уже полгода так и не вижу никаких признаков орви среди людей. И хнзнакомых знакомых нет что б болели болячкой. Где они находят только среди стариков сердечников и диабетиков которые по своей природе болеют вечно. Ну это же явно что-то нечистое. Почему нет больных? Почему большинство с этих тестированых лечаться вдома и большинство без симптомов. Вы что там ку-ку?
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24.07.2020 10:38 Відповісти
ой, тобі не відчитуються, бідолага! а ти, коли заболіваєш у люди біжиш? а ти можеш собі уявити, що це таке, коли совки знають, що ти хворий? окрім того існує лікарська таємниця. ну і чудово, що лічаться удома, а не на апараті у лікарні. уся паніка лише у відсутності препаратів для цього вірусу, усі заходи лише для того, щоб затримати велике рзповсюдження до появи дійових ліків. радуйся, що на вулиці не падають.
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24.07.2020 11:07 Відповісти
А шо, мали б падати?
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24.07.2020 11:44 Відповісти
Навалом, только про всякие рино-адено-прочие вирусы все забыли.
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24.07.2020 11:58 Відповісти
Степанов, Вы сдурели
Вчера за сутки 50 медиков заболели
Сегодня 43 медика заболели
Гнать Вас в шею и уголовное дело завести
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24.07.2020 10:01 Відповісти
и что интересно - болеют только медики и дети.
медики - для легализации выплат за брехливую статистику, дети - чтобы быдло дрожало и не мычало в стойле...
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24.07.2020 10:17 Відповісти
Насчёт медиков - что-то наводит на такие мысли тоже ,
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24.07.2020 10:42 Відповісти
В поликлиниках самые крепкие медики. Дети? Хочется узнать, сколько членов их семей тоже заболели, бо теоретически должны заболеть все.
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24.07.2020 11:47 Відповісти
с моей стороны был сарказм - ***** на должности министра брешет на всю страну рассказывая "статистику"...
мрази захватили власть и усиленно дерибанят и гробят Украину.
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24.07.2020 11:54 Відповісти
Не снимая ответственности со Степанова, хочу сказать и о безответственном отношении к вероятности заразиться самих медработников. Несколько дней назад я был в поликлинике , 50 процентов медперсонала тупо без масок .
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24.07.2020 12:42 Відповісти
Вот оштрафовать их как в Европе на 3000 евро и все сразу оденут маски !!!!!!!
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24.07.2020 12:56 Відповісти
В чехии не носят маски, в швеции тоже. Тоесть ты фашист о какой европе говоришь?
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24.07.2020 21:15 Відповісти
Потому что они знают что коронавирус это не пандемия а это политика.
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24.07.2020 21:16 Відповісти
А бутусов живой? Ждем героической поэмы о супертяжелом лечении бутусова от коронавируса. Ох как тяжело чуваку было выздороветь от чумы 2020 года. Теперб после этого цензура в коментах на цензоре должна быть еще жестче и каждый обьязан рассказывать какой страшный и ужасный святой ковид. Бутусов не носили маску по этому заразился бедняга. Он хоть живоц там? Герой бутусов поборит ковид/)
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24.07.2020 21:20 Відповісти
 
 