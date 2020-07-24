За добу на COVID-19 захворіли 65 дітей і 43 медпрацівники, - Степанов
За минулу добу на коронавірусну інфекцію в Україні захворіло 65 дітей, а також 43 медичні працівники.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 972 людини. З них 65 дітей, а також 43 медичні працівники. Було госпіталізовано 255 осіб. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужали 886 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, за весь час пандемії захворіли 62 823 особи. З них 4 465 дітей, а також 8 196 медпрацівників.
Водночас, загалом одужали 34 886 осіб, а летальних випадків - 1 571.
Топ коментарі
+3 Sophia-Maria Duglass
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+2 Svitanok
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+1 Меркава
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Вчера за сутки 50 медиков заболели
Сегодня 43 медика заболели
Гнать Вас в шею и уголовное дело завести
медики - для легализации выплат за брехливую статистику, дети - чтобы быдло дрожало и не мычало в стойле...
мрази захватили власть и усиленно дерибанят и гробят Украину.