"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція

Станом на 9:00 24 липня правоохоронцям ще не вдалося затримати полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника, а потім відпустив його і сховався в лісопосадці. Розшук зловмисника триває.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомила головна фахівчиня відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна.

"Станом на зараз не затримали. Триває спецоперація. Залучено багато людей з різних підрозділів та відомств, залучено авіацію, використається спецтехніка, і кінологи з собаками, і Нацгвардія. Координує роботу штаб у складі поліції, СБУ і прокуратури. Сподіваємося, що результати скоро будуть", - сказала Ларіна.

За її словами, зловмисник зник через лісопосадку і наразі переховується на території, на якій чергуються лісопосадки і поля.

На запитання, чи Скрипник озброєний і чи може становити небезпеку для людей, представниця полтавської поліції відповісти не змогла, зазначивши, що така інформація в неї відсутня.

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

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Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

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