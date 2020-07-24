"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція
Станом на 9:00 24 липня правоохоронцям ще не вдалося затримати полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника, а потім відпустив його і сховався в лісопосадці. Розшук зловмисника триває.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомила головна фахівчиня відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна.
"Станом на зараз не затримали. Триває спецоперація. Залучено багато людей з різних підрозділів та відомств, залучено авіацію, використається спецтехніка, і кінологи з собаками, і Нацгвардія. Координує роботу штаб у складі поліції, СБУ і прокуратури. Сподіваємося, що результати скоро будуть", - сказала Ларіна.
За її словами, зловмисник зник через лісопосадку і наразі переховується на території, на якій чергуються лісопосадки і поля.
На запитання, чи Скрипник озброєний і чи може становити небезпеку для людей, представниця полтавської поліції відповісти не змогла, зазначивши, що така інформація в неї відсутня.
Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.
Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.
Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.
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мусора лжецы, как и зеленский
на такое зрелище террорист точно вылезет из укрытия!
Хотят напалмом пройтись по району, где скрылся преступник? Или так.. ковровое бомбометание? Там недалеко, в Миргороде, как раз 831 бригада тактической авиации. Они могут даже не взлетать, так, своим ходом по дорогам добраться.
Не забывайте пожалуйста после чего порох пришел к власти. Вся страна была как на адреналине. Он мог делать с регионалами все что угодно - ВСЕ что захочет. Вешать их на столбах Майдана, "закидывать патрончики в багажник и 100гр. герыча" Вообще любой беспредел. Народ Украины, после Майдана, простил бы, а главное поддержал бы любое решение и действие, направленное на уничтожение партии регионов и посадки всей этой нечисти по подвалам. НО! Имея ручного ген прокурора и обосравшихся от страха судей, он никого, я подчеркиваю для самых-самых упоротых соевых идолопоклонников НИКОГО! за 5 лет не посадил. А сейчас точно по Кучме - "маємо шо маємо" Вы только вспомните эти красные, обосравшиеся от страха рожи Ефремова, Шуфрича и любой падали по областям, после бегства пахана. Они были уверенны что все, конец свободе и богатсву. А через годик уже начинали мычать по своим ТВ каналам и что-то умничать. Распустили крылышки под Порохом на полную
Кацапов остановили ценой своих жизней ребята с Майдана, которые ринулись на Донбасс и сформировали добровольческие батальоны. ВСУ в это время фактически не сущевтвовало. Низкий поклон ребятам и конечно волонтерам!, только благодаря которым страна и выстояла. В это время Порох с картавым сидели с кацапскими кураторами и решали что же теперь делать. Ведь ребята сейчас порядок на фронте наведут и вернутся назад в Киев, уже спрашивать где выполнение требований Майдана, где посадки? Вот и придумали Иловайск. Так цвет нации и схоронили. А потом, как положено в касках ездили фотографироваться "на фронт"
Вот тогда бы его точно было за что посадить, угадал?
Мы слишком много общаемся вокруг да около. А вопрос мой по прежнему простой. Назовите фамилию регионала, которого посадили в тюрьму за 5 лет правления Порошенко. То, за что мерзли и гибли ребята на Майдане. Если вы считаете, что на всю страну не нашлось даже одного регионала, который заслуживал на посадку с конфискацией - так и напишите. Думаю это расставит точки над И
не-не-не. Там речка есть.
http://guardinfo.online/2019/01/18/bounty-hunter-institut-rozyska-prestupnikov-chastnymi-licami/
ну и кому нужна такая мусарня, кроме зебарана?))))
При цьому прес-служба поліції уточнює: Скрипник покинув автомобіль не в Решетилівському чи Миргородському, а в Шишацькому районі.
Водночас журналісти «Суспільного» https://suspilne.media/50281-cerkaska-majstrina-stvorue-glinanu-kompoziciu-na-poltavsini/ фіксують проведення операції з пошуку Романа Скрипника неподалік Великих Сорочинців.