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"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція

Станом на 9:00 24 липня правоохоронцям ще не вдалося затримати полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника, а потім відпустив його і сховався в лісопосадці. Розшук зловмисника триває.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомила головна фахівчиня відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна.

"Станом на зараз не затримали. Триває спецоперація. Залучено багато людей з різних підрозділів та відомств, залучено авіацію, використається спецтехніка, і кінологи з собаками, і Нацгвардія. Координує роботу штаб у складі поліції, СБУ і прокуратури. Сподіваємося, що результати скоро будуть", - сказала Ларіна.

За її словами, зловмисник зник через лісопосадку і наразі переховується на території, на якій чергуються лісопосадки і поля.

На запитання, чи Скрипник озброєний і чи може становити небезпеку для людей, представниця полтавської поліції відповісти не змогла, зазначивши, що така інформація в неї відсутня.

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко. ВIДЕО

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Читайте також: "Полтавського терориста" Скрипника досі розшукують, не намагайтеся затримати його самостійно, - прессекретар МВС Шевченко

Автор: 

заручник (823) захоплення (220) Нацполіція (15262) Полтава (562)


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Топ коментарі
+73
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 4387
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24.07.2020 09:43
+51
Артиллерию к обеду обещали. Если не поможет, пришлют бомбардировщики. А там и подводные лодки подтянутся, конечно, если они еще у Авакова есть
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24.07.2020 09:38
+48
Не ребята без флота хрен вы его найдете -- это вам подсказка с водолазами ваше шоу будет уникальным
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24.07.2020 09:48
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Нее, они туда не сунутся, да и оружия заряженного им никто не даст, потеряют...
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24.07.2020 10:15 Відповісти
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 6284
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24.07.2020 10:14 Відповісти
нам уже рассказывал зеленский с аваковым, что нашли убийц шеремета,
мусора лжецы, как и зеленский
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24.07.2020 10:14 Відповісти
Коли чувак пожартував, мусора опозирились поповній. А де херой Рюкзаков, Шкіряк, Геращенко?
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24.07.2020 10:15 Відповісти
Да ладно вам. Мы уже почти забыли про полтавского террориста. Давайте киньте журналистам пару статей как доблецная палиция Авакова задержала нескольких планокуров и бордель и новость про террориста затеряется. А жопа у Шияна заживет до свадьбы.
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24.07.2020 10:16 Відповісти
скажите клоуну - пусть начинает свинью трахать.
на такое зрелище террорист точно вылезет из укрытия!
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24.07.2020 10:17 Відповісти
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 132
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24.07.2020 10:18 Відповісти
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 194
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24.07.2020 10:18 Відповісти
ОБСЕ?
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24.07.2020 11:32 Відповісти
Новый вид спасать бало у мосоров?
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24.07.2020 10:19 Відповісти
Авиацию?
Хотят напалмом пройтись по району, где скрылся преступник? Или так.. ковровое бомбометание? Там недалеко, в Миргороде, как раз 831 бригада тактической авиации. Они могут даже не взлетать, так, своим ходом по дорогам добраться.
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24.07.2020 10:19 Відповісти
зе напустил туману луцким, а потом полтавским "террористами". думаешь мы не понимаем зачем весь этот цирк?! зе-нелюдь. мы тебе никогда не простим парня, воина морпеха, четыре дня пролежавшего раненым под солнцем, когда он ждал что его прийдут вызволить свои! без воды, без еды, так и умер недождавшись, герой, которого ты и ногтя не стоишь. а ты в это аремя поехал отдыхать на дачу правительственную. пока украинский воин лежал и умирал. ты их всех, украинскийх солдат взял в пушечное мясо-заложники
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24.07.2020 10:20 Відповісти
Рейтинг падает, вот и организовал сезон террористов
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24.07.2020 10:22 Відповісти
Эта точна...Зеля даже службу закосил чтоб не идти спасать наших добровольцев из под завалов в ДАПе но ты то я знаю хотел, просто мамка не пустила....
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24.07.2020 10:31 Відповісти
а шо это тут прокукарекало?
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24.07.2020 13:00 Відповісти
Його тепловізорами за хвилини можна булоб виявити, повний провал реформ поліції.
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24.07.2020 10:20 Відповісти
Возьмите десяток порохоботов с цензора, дайте им понюхать труселя беглеца и пустите по следу они огентов крымля чуют не приходя в сознание, а тут всё проще!
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24.07.2020 10:20 Відповісти
Они все ждут и надеяться на второе пришествие Пеци)) У душевнобольных не наступила стадия принятия. Забыли кто нам собачку Авакова подарил с алкашем Луциком и его собутыльницей Гонтаревой. Короткая память у шоколадных. Может, как в лучших традициях сектантов, соберутся всей толпой в поле и сожрут яду.
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24.07.2020 10:36 Відповісти
Дурачок, Авакова подарила Батькивщина вообще то, по ее квоте он был.
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24.07.2020 10:44 Відповісти
Бла бла бла. Т.е. Порох при всем своем влиянии, по мнению шоколадных, ну просто ничего не мог поделать с этим назначением)) Ну ей Богу, как дети
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24.07.2020 10:58 Відповісти
https://censor.net/user/293063 Звичайно не міг. То зараз монобільшість скрізь. А тодві "Родіна" крутила облізлим хвостом і кожен голос був на вагу золота. А все, що зробив Порошенко, в тих умовах, то ми йому вдячні і зараз видно в порівнянні з цими неуками, що він зробив неможливе. Те ж саме зробила і Гонтерєва.
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24.07.2020 11:03 Відповісти
Что то подобное уже было: Прости ,Данилыч.
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24.07.2020 11:59 Відповісти
Шоколадным правда глаза режет, а может и очко. Сразу в спам))
Не забывайте пожалуйста после чего порох пришел к власти. Вся страна была как на адреналине. Он мог делать с регионалами все что угодно - ВСЕ что захочет. Вешать их на столбах Майдана, "закидывать патрончики в багажник и 100гр. герыча" Вообще любой беспредел. Народ Украины, после Майдана, простил бы, а главное поддержал бы любое решение и действие, направленное на уничтожение партии регионов и посадки всей этой нечисти по подвалам. НО! Имея ручного ген прокурора и обосравшихся от страха судей, он никого, я подчеркиваю для самых-самых упоротых соевых идолопоклонников НИКОГО! за 5 лет не посадил. А сейчас точно по Кучме - "маємо шо маємо" Вы только вспомните эти красные, обосравшиеся от страха рожи Ефремова, Шуфрича и любой падали по областям, после бегства пахана. Они были уверенны что все, конец свободе и богатсву. А через годик уже начинали мычать по своим ТВ каналам и что-то умничать. Распустили крылышки под Порохом на полную
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24.07.2020 14:22 Відповісти
https://censor.net/user/293063 який брєд Ви гоните. Після того що сталося в самому місті Києві не було ні одного міліціонера на вулиці. Всі порозбігалися хто-куди. А Крим уже захоплювали "братани" і вже з колорадськими стрічками ходили по містах на сході, півдні і в центрі... Ким було що робити? Розумні заднім числом давати поради? А що тоді було робити? Дякую Турчинову, Парубую і Порошенко, та і людям з нормальними мізками, що не допустили краху всього, а утрималися. Все будемо робити по закону, бо насилля породжує насилля.
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24.07.2020 17:47 Відповісти
милиция для посадки регионалов после Майдана вообще была не нужна. Просто вскрыть в СБУ "красные папочки как ребята к успеху шли" и по зонам
Кацапов остановили ценой своих жизней ребята с Майдана, которые ринулись на Донбасс и сформировали добровольческие батальоны. ВСУ в это время фактически не сущевтвовало. Низкий поклон ребятам и конечно волонтерам!, только благодаря которым страна и выстояла. В это время Порох с картавым сидели с кацапскими кураторами и решали что же теперь делать. Ведь ребята сейчас порядок на фронте наведут и вернутся назад в Киев, уже спрашивать где выполнение требований Майдана, где посадки? Вот и придумали Иловайск. Так цвет нации и схоронили. А потом, как положено в касках ездили фотографироваться "на фронт"
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25.07.2020 12:36 Відповісти
https://censor.net/ua/user/293063 Ви, як лдійсний кацап серед 5% правди додали 95% брехні і пропаганди проти того, хто спас Україну. Дійсно в СБУ були папочки з наказами і планами, але їх всі попалили. Керував СБУ, як і МО кацап, якого постпавив Яник. А Порох так сидів з кацапами, що вони сказали, "хто завгодно, аби не Порох". Це ми вже чули. І нарід послухався ху@ла і вибрав те що вибрав. А Іловайськ - це вторгнення армії Московії, яка себе у 1721 році назвала росією. Пам*ятай це!
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25.07.2020 13:27 Відповісти
Ой какое горе! Спалили архивы СБУ! Ну тогда конечно да, тогда конечно все регионалы прошли очищение от грехов. Бедный пеця, он ведь ни в чом ни виновать, это все кацапський керівник. Возьми за яйца любую шестерку и она выложит тебе всю поднаготную своего шефа, было бы желание. Это я вам так, по секрету рассказал чудодейственный рецепт "восстановлению сгоревших папок"
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25.07.2020 14:24 Відповісти
Ага.
Вот тогда бы его точно было за что посадить, угадал?
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25.07.2020 12:53 Відповісти
Не готов рисковать своей жопой, не лезь в президенты. В Украине уже было "маємо шо маємо", "бджоли", "стабільність", "мова, віра, Томос", "хватит стрелять" При этом решалово на всех уровнях вообще никак не менялось, а только набирало обороты. Может уже хватит? Стране нужен лидер, который способен ввести в подкорку населения аксиому. Украл - правосудие тебя необратимо настигнет. Лес, рыба, бурштин, взяточники пограничники, взяточники менты, прокуроры, СБУшники, чиновники всех мастей. Да сколько можно уже? Это все не кацапские диверсанты, это наше любимое население - народ. Все хотят чтобы сосед жил по Закону, а мне дела мутить не мешайте, мне семью кормить надо.
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25.07.2020 13:21 Відповісти
https://censor.net/ua/user/293063 в Україне не було ще "Армія, мова і віра". Тільки як 5 років пішли по цьому шляху. А ще ЄС, НАТО. До цього було "братани москалі", "вон НАТО", "безблоковість", "фашизм не пройдють", "расейська мова" - оце привело до цього. Не забивай баки, смішно тебе слухати. На це вже ніхто не ведеться.
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25.07.2020 13:31 Відповісти
я более чем за полное отстранение от козломордых. Но давайте без лишнего пафоса взглянем на действительность. Где сейчас Украина на пути в ЄС и НАТО ? На том же расстоянии что и в начале 90-х. Чивакуня вылетел как пробка из своего кресла именно по тому, что заикнулся об изменении курса на ЕС. И что, Петя по вашему после этого мог такое повторить в слух?
Мы слишком много общаемся вокруг да около. А вопрос мой по прежнему простой. Назовите фамилию регионала, которого посадили в тюрьму за 5 лет правления Порошенко. То, за что мерзли и гибли ребята на Майдане. Если вы считаете, что на всю страну не нашлось даже одного регионала, который заслуживал на посадку с конфискацией - так и напишите. Думаю это расставит точки над И
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25.07.2020 14:32 Відповісти
Он был по квоте НФ. Но кто про тот НФ сейчас помнит? А авакян не тонет.
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24.07.2020 11:17 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Заслужений економіст України . За даними журналу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) «Фокус» на https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 рік, займав 70-те місце у списку найбагатших людей України зі статками $189,0 млнhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] ====https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 3 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Харківська облрада висловила йому як голові облдержадміністрації недовіру.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Ющенко https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 16 лютого пояснивhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-30 [30] звільнення Авакова порушенням прохання бути політично незаангажованими під час виборів Президента-----Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2004 президентської виборчої кампанії 2004 р. був заступником керівника Харківського регіонального штабу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Ющенка .----На запрошення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлії Тимошенко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35 [35] рішенням президії політради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB ВО «Батьківщина» https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківської обласної організації партіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-byut-36 [36] . Це рішення викликало заперечення серед деяких депутатів фракцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE БЮТ у Харківській https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 міській і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 обласній радахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-37 [37] .=====https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 31 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 Авакова було оголошено до міжнародного розшуку. Червонозаводський суд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкова видав постанову про його арешт.------Проте голови парламентських фракцій «БЮТ-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Батьківщина» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 «Наша Україна - Народна самооборона» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Кожемякин і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Микола Мартиненко звернулися до Генерального секретаріату https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB Інтерполу із проханням відмовити правоохоронним органам України в розшуку і затриманні лідера харківської опозиції Арсена Аваковаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-39 [39] .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлія Тимошенко заявила, що Аваков винен лише в тому, що є опозиціонером.======За підсумками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2012 парламентських виборів 2012 , обраний народним депутатом України за списками об'єднаної опозиції «Батьківщина».====11 березня 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Окружний адміністративний суд Києва , який раніше отримав позов про незаконність діяльності Арсена Авакова як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра внутрішніх справ України , відкрив провадження у справі про невідповідність міністра вимогам до членів Уряду.=========https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Ілларіонов , екс-радник президента Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Путіна , вважає, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлія Тимошенко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Олександр Турчинов і Арсен Аваков своєю бездіяльністю і закликами не втручатися допомогли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії захопити Донецьк, Луганськ і анексувати Крим
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24.07.2020 11:36 Відповісти
На кой черт эта писанина если он в 2014 избрался от НФ? Не у всех же память как у золотой рыбки.
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24.07.2020 11:46 Відповісти
Так НФ це на 80 відсотків бувша Батьківщина.
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24.07.2020 11:58 Відповісти
Так наші "депутати" на 100% десь були окрім теперішніх партій. Така вже в нас "партійна дисципліна". Окрім зЕлені звісно. Тих відразу з дурки понабирали)
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24.07.2020 12:07 Відповісти
это если Петя им прикажет свыше остаётся надеяться шо он заберёт их с собой в соевый рай, там тоже кто то должен Пете лапти приносить ))
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24.07.2020 10:59 Відповісти
Якщо ти після того як отсосав разом з цілим полковником знайти не можеш, то як там тим порохоботам убогим лише труси нюхнувши.
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24.07.2020 10:57 Відповісти
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 1674
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24.07.2020 10:22 Відповісти
Це вуи ще в Решетілівці, Багачці та Миргороді не були. Особливо, вночі. І не слухали там рукьцу попсу і руцьки мати на кожному кроці.
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24.07.2020 10:36 Відповісти
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 874
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24.07.2020 10:22 Відповісти
А скільки гектар того лісу? Хіба ще не вирубали? Я ще вчора писав, що цей мабуть не "луцький" а реальний дрібний крадій, навіть не рецедивіст, який опустив весь карний розшук полтавщини, із полковника зробив єфрейтора,хоча єфрейторів в поліції немає. Дивує і незрозуміло і по цей час, чому "полковник" не пішов переслідувати злочинця, хоча на відстані 50 метрів, - відстань куди не докину гранату злочинець? Писав, що піде в ліс, що буде вертоліт і службові собаки і за водолаза писав. Водолаза я переборщив, просто посміявся, бо пам*ятав "терориста" на київському мосту, де показували, як Рюкзаков проводив пард наявності вертоліта-французського, катерів - американських і німецьких, коней наших звичайно, службових собак німецьких, водолазів - наших, але у костюмах заморських і БТР, також наш. А те, що сьогодні,задіють авіацію, навіть уявити не міг. А коли підуть танки і "Акації" "гвоздіки", "піони"?
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24.07.2020 10:29 Відповісти
https://censor.net/user/427424:Водолаза я переборщив.

не-не-не. Там речка есть.
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24.07.2020 12:12 Відповісти
Ось ви смієтесь, а фінал буде таким: Бубочка бере трубку.......
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24.07.2020 10:29 Відповісти
Нічого не можуть зробити без нього, все приходиться самому. А уявіть, якби на його місці був дурачок?
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24.07.2020 10:53 Відповісти
Хоть в этом году стерхам покажут путь на юг.
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24.07.2020 10:56 Відповісти
Запишет видеообращение "Вийди з лісу, розбійник!".
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24.07.2020 11:04 Відповісти
Просто "найвеличніший" ще не взяв цю справу під особистий контроль.
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24.07.2020 10:35 Відповісти
Всё, теперь он начнёт партизанскую войну.
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24.07.2020 10:36 Відповісти
ловите жопу за углом!
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24.07.2020 10:42 Відповісти
надо дать запрос американцам, чтобы они задействовали разведспутник... потому что украинские лягавые не могут даже предположить, что Скрипник спрятался в каком-нибудь схроне или его забрал товарищ и увез куда надо...
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24.07.2020 10:43 Відповісти
Думаю, він просто повернувся в студію.)
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24.07.2020 10:52 Відповісти
А чого керівник полтавської поліції вміло не почав переслідувати терориста? У нього були мокрі від щастя штани?
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24.07.2020 10:45 Відповісти
Осталось только президенту сесть на БТР и прочесать все поля и леса..)
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24.07.2020 10:52 Відповісти
"Осталось только президенту сесть". Так краще.
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24.07.2020 11:34 Відповісти
Можно попробовать поджечь лес.
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24.07.2020 10:55 Відповісти
І спалити пів України, з їх "талантами".Краще нехай вже водолази шукають.Так для народу безпечніше
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24.07.2020 11:36 Відповісти
Там лісу нема, на жаль
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24.07.2020 16:09 Відповісти
а он уже в Сумской области.... ищите
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24.07.2020 11:02 Відповісти
Был замечен в Спадщанском лесу, пообедал в землянке Ковпака и взял курс от Путивля до Карпат.
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25.07.2020 10:03 Відповісти
Полтавский РЕмбо,не сдавайся ))
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24.07.2020 11:03 Відповісти
Раз не поймали значит, на этот раз, не постановка "95квартала"
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24.07.2020 11:06 Відповісти
И вишенкой на торте - для окончательного рейтинга - зе из космоса находит и звонит беглецу. Дебилы в а..уе.
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24.07.2020 11:13 Відповісти
интересно,що сегодня зелеармяши отчебучат?
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24.07.2020 11:13 Відповісти
А на использование авиации ДНР дала согласие?
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24.07.2020 11:20 Відповісти
И дайте приказ луцкому БТРу на Полтаву не ехать - а то не дай бог тирририст его захватит и будет танковый удар по Киеву как в 1941 году. Отступающие слуги народа могут снова и мосты, и Крещатик взорвать... Боже упаси...
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24.07.2020 11:22 Відповісти
Ищут пожарники, ищет милиция...
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24.07.2020 11:24 Відповісти
ищит пилиция (сказал бы микола бимбавич)
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24.07.2020 11:36 Відповісти
полюция
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24.07.2020 12:15 Відповісти
А он тем временем спокойно вернулся на заброшенный хлебзавод.
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24.07.2020 11:28 Відповісти
думаю без подводной лотки мусорам сАбакова не справиться.
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24.07.2020 12:03 Відповісти
Оце РІВЕНЬ!!!!
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24.07.2020 12:19 Відповісти
Это мимо!
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 695
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24.07.2020 12:32 Відповісти
Зеленский уже звонил?
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24.07.2020 12:32 Відповісти
Клоуны,применяйте военно-космические войска
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24.07.2020 13:07 Відповісти
Пля))) А ведь они это все читают))) Я представляю как у них у всех подгорает)))
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24.07.2020 13:41 Відповісти
Десь я таке вже бачив: вояк на дембелі був загнаний в ліс поліцією з вертольотом і потім він дає їм прикурити
"Полтавського терориста" Скрипника досі не впіймали, до пошуків залучили авіацію, - поліція - Цензор.НЕТ 8759
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24.07.2020 13:44 Відповісти
А як би це виглядало у США?
http://guardinfo.online/2019/01/18/bounty-hunter-institut-rozyska-prestupnikov-chastnymi-licami/
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24.07.2020 14:28 Відповісти
Ну это же не постановочный захват проводить по воле "президента-освободителя".Тут нужно было головой думать.
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24.07.2020 15:34 Відповісти
Шо,под Полтавой леса охрененные? Пля,точно Рэмбо какой то..
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24.07.2020 15:36 Відповісти
В тому місці такі да - лісів багацько.
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24.07.2020 16:13 Відповісти
Ну да, непроходимые джунгли с ягуарами и львами, Вы не знали?
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24.07.2020 16:13 Відповісти
"Барбароса".........Танки, авіація-бойові вильоти, це ж "колондайк,,,,,,,," скільки на нього баблоса зрублять.
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24.07.2020 19:40 Відповісти
короче, мусора собакова опять в говне по самые не балуй))))
ну и кому нужна такая мусарня, кроме зебарана?))))
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24.07.2020 22:19 Відповісти
Деньги или бензин надо списать?
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25.07.2020 00:34 Відповісти
Не гальмуйте.

При цьому прес-служба поліції уточнює: Скрипник покинув автомобіль не в Решетилівському чи Миргородському, а в Шишацькому районі.

Водночас журналісти «Суспільного» https://suspilne.media/50281-cerkaska-majstrina-stvorue-glinanu-kompoziciu-na-poltavsini/ фіксують проведення операції з пошуку Романа Скрипника неподалік Великих Сорочинців.
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25.07.2020 08:54 Відповісти
очевидно, что аваков его уже грохнул, как ненужного свидетеля
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25.07.2020 09:48 Відповісти
Держим кулачки за бравого воина Скрыпника. Пока он побеждает аваковских салабонов 😆😆😆😆
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25.07.2020 12:18 Відповісти
Выпускайте Антонину! Если и он не справится, то тогда только надежда на самого Бэ-бэ-бэ.
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25.07.2020 12:47 Відповісти
Полтавская лесопасадка для орлов Авакова оказалась амазонскими джунглями!
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25.07.2020 21:22 Відповісти
Они какого-то поца найти не могут), куда им танкер поднять или отвоевать пару километров украинской земли.
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25.07.2020 21:26 Відповісти
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