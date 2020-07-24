За добу кількість активних хворих на COVID-19 знизилася в Києві та 8 областях України, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу у 8 із 24 областей України та в Києві, ще в одній області чисельність тих, хто заразився і видужав, була однаковою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (126) та Києві (118).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 46 нових випадків захворювання на COVID-19, 3 - смерті і 31 - одужання, зараз в області хворіє 517 осіб (на 12 більше за добу);

Читайте також: За добу на Львівщині виявили 126 нових випадків COVID-19, загалом 8588 інфікованих і 221 померлий

- у Волинській області підтверджено 45 нових випадків захворювання і 87 випадків одужання, зараз в області хворіють 925 осіб (на 42 менше за добу);

- у Дніпропетровській області зафіксовано 27 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 3 - одужання, зараз хворіє 205 осіб (на 23 більше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано 12 нових випадків захворювання, 86 осіб одужали. Зараз хворіє 317 осіб (на 74 менше за добу);

- у Житомирській області 16 осіб захворіли і 5 одужали, зараз хворіє 306 осіб (на 11 більше за добу);

- у Закарпатській області 65 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 40 випадків одужання, зараз хворіють 2718 осіб (на 23 більше за добу);

- у Запорізькій області 12 нових хворих і 11 випадків одужання, зараз хворіє 124 особи (на 1 більше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 87 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 14 випадків одужання, зараз хворіють 2314 осіб (на 70 більше за добу);

- у Києві 118 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 121 - одужання, зараз хворіє 4600 осіб (на 4 менше за добу);

- у Київській області 30 нових хворих і 46 осіб одужали, зараз хворіє 851 особа (на 16 менше за добу);

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 972 нові випадки COVID-19, померли 20 осіб, загалом - 62 823 випадки. ІНФОГРАФІКА

- у Кіровоградській області випадків захворювання і смерті не зафіксовано, 5 осіб одужали, зараз хворіє 32 людини (на 5 менше за добу);

- у Луганській області 2 нові випадки захворювання, нових випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 33 особи (на 2 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 126 нових випадків захворювання на COVID-19, 5 - смерті і 16 випадків одужання, зараз хворіють 6448 осіб (на 105 більше за добу);

- у Миколаївській області 6 нових випадків захворювання і 3 - одужання, зараз хворіє 99 осіб (на 3 більше за добу);

- в Одеській області 58 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 21 - одужання, зараз хворіє 1482 особи (на 36 більше за добу);

- у Полтавській області 7 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 48 осіб (на 6 більше за добу);

- у Рівненській області 96 нових випадків захворювання і 111 випадків одужання, зараз хворіє 1102 особи (на 15 менше за добу);

- у Сумській області 4 нові випадки захворювання та 3 - одужання, зараз хворіє 63 особи (на 1 більше за добу);

- у Тернопільській області 56 нових випадків захворювання і 61 - одужання, зараз хворіють 887 осіб (на 5 менше за добу);

- у Харківській області 74 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 40 осіб одужали, зараз хворіють 1310 осіб (на 33 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області нових випадків захворювання і смерті за добу не зафіксовано, 4 людини одужали, зараз хворіє 17 осіб (на 4 менше за добу);

- у Хмельницькій області зафіксовано 13 випадків захворювання і 13 - одужання, зараз, як і напередодні, хворіють 125 осіб;

- у Черкаській області 18 осіб захворіли і 11 - одужали, зараз хворіють 207 осіб (на 7 більше за добу);

- у Чернівецькій області 42 нові випадки захворювання, 1 - смерті і 92 особи одужали, зараз хворіє 1408 осіб (на 51 менше за добу);

- у Чернігівській області 12 нових випадків захворювання, 2 - смерті і 61 - одужання, зараз хворіє 228 осіб (на 51 менше за добу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві виявлено 118 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом - 7 396, - РНБО. ІНФОГРАФІКА