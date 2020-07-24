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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві виявлено 118 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом - 7 396, - РНБО. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

За добу в Києві виявлено 118 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом - 7 396, - РНБО. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Станом на ранок 24 липня в Києві зафіксували 118 нових випадків захворювання на коронавірус, одна людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

На сьогодні в столиці вже 7396 підтверджених випадків захворювання COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 129 киян. Подолали хворобу 2667 жителів столиці.

Разом з тим, захворювання на коронавірус підозрюють у 16 345 (+212 за добу) людина.

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За добу в Києві виявлено 118 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом - 7 396, - РНБО 01

Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, COVID-19 за минулу добу захворіли: 52 жінки віком від 18 до 84 років, 57 чоловіків віком від 18 до 69 років, 7 дівчаток від 1 року до 16 і 2 хлопчика 9 місяців і 1 рік.

У лікарні столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 27, в Деснянському - 16, у Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах - по 12 випадків.

"Сьогодні в столичних лікарнях з діагнозом коронавірус перемагає 283 хворих. З них 19 дітей. 45 хворих - у важкому стані. 2 людини підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Ще 38 пацієнтів - в медустановах з підозрою на коронавірус", - написав Кличко.

За добу в Києві виявлено 118 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом - 7 396, - РНБО 02

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 24 липня в Україні лабораторно підтверджено 972 нові випадки захворювання на коронавірус, 20 осіб померли

Автор: 

карантин (18172) Київ (19636) РНБО (2293) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А пусть ЗЕ позвонит Ковиду.
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24.07.2020 09:57 Відповісти
Зе стращает людей по поводу ложноковида и смертности, которая приписана ковиду, а люди умирают от других причин. Он занят активной подготовкой второй волны ложнопандемии. Первая волна ему понравилась, олигархи на ней разбогатели, Зелю погладили по головке, видимо и материально поддержали и он на черном сатанинском коне исправно скачет во вторую волну дальнейшего уничтожения украинской экономики и обдирания украинцев до нитки. Сразу скажу, что пандемия липовая. Ни в одной стране мира эта "пандемия" не повысила смертность, а в Украине даже понизила. Карантин был введен даром - в Швеции и Белорусии его не было и ничего не сталось, обошлось как при обычном гриппе. Так что людям сатана морочит голову, врет, зомбирует и видимо у него есть следующие цели и шаги для порабощения людей и уничтожения населения Земли.
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24.07.2020 10:10 Відповісти
 
 