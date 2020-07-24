За добу в Києві виявлено 118 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом - 7 396, - РНБО. ІНФОГРАФІКА (оновлено)
Станом на ранок 24 липня в Києві зафіксували 118 нових випадків захворювання на коронавірус, одна людина померла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
На сьогодні в столиці вже 7396 підтверджених випадків захворювання COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 129 киян. Подолали хворобу 2667 жителів столиці.
Разом з тим, захворювання на коронавірус підозрюють у 16 345 (+212 за добу) людина.
Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, COVID-19 за минулу добу захворіли: 52 жінки віком від 18 до 84 років, 57 чоловіків віком від 18 до 69 років, 7 дівчаток від 1 року до 16 і 2 хлопчика 9 місяців і 1 рік.
У лікарні столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 27, в Деснянському - 16, у Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах - по 12 випадків.
"Сьогодні в столичних лікарнях з діагнозом коронавірус перемагає 283 хворих. З них 19 дітей. 45 хворих - у важкому стані. 2 людини підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Ще 38 пацієнтів - в медустановах з підозрою на коронавірус", - написав Кличко.
Як повідомлялося раніше, станом на ранок 24 липня в Україні лабораторно підтверджено 972 нові випадки захворювання на коронавірус, 20 осіб померли
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