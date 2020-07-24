Тютюнова компанія виплатила рекордні 460 млн грн штрафу за позовом АМКУ

Група компаній "Імперіал Тобакко", до якої входять "Імперіал Тобакко Юкрейн" і "Імперіал Тобакко Продакшн Україн" ", оплатила накладений Антимонопольним комітетом України штраф на загальну суму майже 460 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АМКУ.

"Відповідне рішення Комітет прийняв 10 жовтня 2019 року в рамках справи про змову між монопольним дистриб’ютором цигарок та виробниками тютюнової продукції. Загальна сума штрафів, яка була накладена на всіх учасників змови, сягнула 6,5 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що група компаній "Імперіал Тобакко", як і інші фігуранти справи, спробувала оскаржити це рішення АМКУ в суді. Однак 20 липня цього року столичний господарський суд відхилив позов "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" до АМКУ з вимогою визнати частково недійсним рішення АМКУ про накладення на компанії штрафів.

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Антимонопольний комітет України позитивно оцінює рішення групи компаній "Імперіал Тобакко" не затягувати далі судову тяганину та сплатити штраф за порушення конкурентного законодавства. У АМКУ сподіваються, що й інші фігуранти наслідуватимуть цей приклад.

Нагадаємо, рішенням від 10 жовтня визнано, що ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн", ПрАТ "Філіп Морріс Україна", ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", ПзІІ "Імперіал Тобако Юкрейн", ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна", ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки", ТОВ "ТЕДІС Україна" вчинили порушення, передбачене пунктом 5 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються обмеження доступу інших суб’єктів господарювання (покупців) на ринок первинного продажу виробниками сигарет.