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Новини
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Тютюнова компанія виплатила рекордні 460 млн грн штрафу за позовом АМКУ

Тютюнова компанія виплатила рекордні 460 млн грн штрафу за позовом АМКУ

Група компаній "Імперіал Тобакко", до якої входять "Імперіал Тобакко Юкрейн" і "Імперіал Тобакко Продакшн Україн" ", оплатила накладений Антимонопольним комітетом України штраф на загальну суму майже 460 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АМКУ.

"Відповідне рішення Комітет прийняв 10 жовтня 2019 року в рамках справи про змову між монопольним дистриб’ютором цигарок та виробниками тютюнової продукції. Загальна сума штрафів, яка була накладена на всіх учасників змови, сягнула 6,5 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що група компаній "Імперіал Тобакко", як і інші фігуранти справи, спробувала оскаржити це рішення АМКУ в суді. Однак 20 липня цього року столичний господарський суд відхилив позов "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" до АМКУ з вимогою визнати частково недійсним рішення АМКУ про накладення на компанії штрафів.

Також читайте: Колишнє керівництво АМКУ незаконно намагається заблокувати тютюновий ринок, - "Укртютюн"

Антимонопольний комітет України позитивно оцінює рішення групи компаній "Імперіал Тобакко" не затягувати далі судову тяганину та сплатити штраф за порушення конкурентного законодавства. У АМКУ сподіваються, що й інші фігуранти наслідуватимуть цей приклад.

Нагадаємо, рішенням від 10 жовтня визнано, що ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн", ПрАТ "Філіп Морріс Україна", ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", ПзІІ "Імперіал Тобако Юкрейн", ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна", ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки", ТОВ "ТЕДІС Україна" вчинили порушення, передбачене пунктом 5 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються обмеження доступу інших суб’єктів господарювання (покупців) на ринок первинного продажу виробниками сигарет.

Автор: 

тютюн (539) Антимонопольний комітет (1775) штраф (1874)


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Топ коментарі
+3
Что ты несешь, какая-такая "доля рынка"... Речь вообще-то о производстве (которое теперь в Румынии), а не продаже! Вот конкретно продажа для них ноу проблем - просто украинцы стали больше платить за импортные сигареты.
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24.07.2020 10:50
+3
Пипец... сигарети знову подорожчають...Тютюнова компанія виплатила рекордні 460 млн грн штрафу за позовом АМКУ - Цензор.НЕТ 4433
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24.07.2020 10:56
+3
Да похрен, все равно уйдут Бородатой Бабебене на выплату компенсаций за что нибудь.
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24.07.2020 11:02
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А как же "Мы закроем все производство"?!
Потеря инвесторов?

Попыхтели и деньги понесли.
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24.07.2020 10:35 Відповісти
ничего они не закроют... конкуренты тут же долю рынка сожрут... тут кто первый занес, тот и молодец...ну уволят юристов - делов то с 300% прибылью на этом дерьме....
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24.07.2020 10:38 Відповісти
Что ты несешь, какая-такая "доля рынка"... Речь вообще-то о производстве (которое теперь в Румынии), а не продаже! Вот конкретно продажа для них ноу проблем - просто украинцы стали больше платить за импортные сигареты.
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24.07.2020 10:50 Відповісти
Филип Моррис (а это крупнейшие) уже полгода как уехали. И не вернутся.
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24.07.2020 10:48 Відповісти
как колбасили в Харькове, та и колбасят
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24.07.2020 11:24 Відповісти
Филип Моррис???
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24.07.2020 11:25 Відповісти
как сидели на Спасской в Киеве, так и сидят филипки. как ездили брендированные ниссаны icos по стране, так и ездят...так что не умничай
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24.07.2020 11:27 Відповісти
Вообще-то тебе стоит подучить матчасть - производство перенесено в Румынию.
Но какие-то представители могли в Украине и остаться.
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24.07.2020 11:28 Відповісти
хорошая идея, надо всех поштрафовать на лярды и будут деньги в стране! Гоки, енергокомпании, магазины, фермеров,железную дорогу, нацбанк, налоговою, всёёё, все что шевелится.
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24.07.2020 10:53 Відповісти
ну так качество наших сигарет просто отвратительное .. табака там нет, одни водоросли и мхи .. за то стоят как золотые ..
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24.07.2020 11:03 Відповісти
Пипец... сигарети знову подорожчають...Тютюнова компанія виплатила рекордні 460 млн грн штрафу за позовом АМКУ - Цензор.НЕТ 4433
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24.07.2020 10:56 Відповісти
Кидай! Я пів року вже як кинув. Зовсім інші відчуття.
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24.07.2020 10:58 Відповісти
при такой жизни можно кинуть? лучше сразу дышать бросить ..
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24.07.2020 11:05 Відповісти
Повір мені, можна. Після 23 річного стажу кинув. Так що...
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24.07.2020 11:14 Відповісти
Совет хороший. Но реально смогут это сделать немногие.
Нужно приучать молодежь, чтобы и не начинали курить.
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24.07.2020 11:07 Відповісти
Гадаю я не помилюся у твердженні що кожен хоч раз пробував, кому не зайшло той не палить. Інша справа що немає жодної централізованої кампанії проти паління серед молоді.
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24.07.2020 11:13 Відповісти
немає жодної централізованої кампанії проти паління серед молоді

Вот и я об этом. Наши "зірки" даже не задумываются об этом. В отличии от западных.

кожен хоч раз пробував, кому не зайшло



Да, я в 14 лет попробовал пару сигарет - не зашло.
Но вот качественный слабоалкогол - к сожалению, зашло. К счастью, сейчас я этим практически не балуюсь.
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24.07.2020 11:31 Відповісти
Прикро те, що під виглядом турботи про здоров'я курців ці падли косять бабло Тютюнова компанія виплатила рекордні 460 млн грн штрафу за позовом АМКУ - Цензор.НЕТ 3882
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24.07.2020 11:31 Відповісти
Да похрен, все равно уйдут Бородатой Бабебене на выплату компенсаций за что нибудь.
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24.07.2020 11:02 Відповісти
Они подают в международный суд и отвечать будет государство Украина.
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24.07.2020 12:46 Відповісти
 
 