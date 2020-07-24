Люди з COVID-19, які проживають самі, можуть звернутися по допомогу до міськради або ОДА, - Степанов

Пацієнти з COVID-19, які перебувають удома і проживають самі, можуть звернутися по допомогу до міськради або обласної державної адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас доволі чітко передбачено це в нормативних документах і у відповідній постанові. Цей обов'язок покладено на Київську міську та обласні державні адміністрації, у яких є відповідний підрозділ соціального захисту. Він має супроводжувати і надавати соціальну допомогу людям, які цього потребують", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, таку допомогу можуть отримати: літні люди, люди, які живуть самі на момент захворювання, люди з інвалідністю, а також люди, які проходять самоізоляцію і не мають можливості купити ті чи інші речі або продукти харчування.

"Детальніше кожен може дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію обласної державної адміністрації або КМДА", - підсумував міністр.

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