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Новини Коронавірус і карантин
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Люди з COVID-19, які проживають самі, можуть звернутися по допомогу до міськради або ОДА, - Степанов

Люди з COVID-19, які проживають самі, можуть звернутися по допомогу до міськради або ОДА, - Степанов

Пацієнти з COVID-19, які перебувають удома і проживають самі, можуть звернутися по допомогу до міськради або обласної державної адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас доволі чітко передбачено це в нормативних документах і у відповідній постанові. Цей обов'язок покладено на Київську міську та обласні державні адміністрації, у яких є відповідний підрозділ соціального захисту. Він має супроводжувати і надавати соціальну допомогу людям, які цього потребують", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, таку допомогу можуть отримати: літні люди, люди, які живуть самі на момент захворювання, люди з інвалідністю, а також люди, які проходять самоізоляцію і не мають можливості купити ті чи інші речі або продукти харчування.

"Детальніше кожен може дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію обласної державної адміністрації або КМДА", - підсумував міністр.

Також дивіться: Перельоти всередині країни не потребують проведення ПЦР-тесту на COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2379) ОДА (1630) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
але там їх пошлють подалі...
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24.07.2020 10:59
+4
Их пошлют, а их адреса пошлют черным риэлторам за %%...
Власть скурвилась ниже плинтуса, но и дебилов, ей доверяющих еще много - не все еще перевелись...
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24.07.2020 11:26
+3
Звернутися то вони можуть...
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24.07.2020 10:57
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Звернутися то вони можуть...
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24.07.2020 10:57 Відповісти
але там їх пошлють подалі...
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24.07.2020 10:59 Відповісти
Их пошлют, а их адреса пошлют черным риэлторам за %%...
Власть скурвилась ниже плинтуса, но и дебилов, ей доверяющих еще много - не все еще перевелись...
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24.07.2020 11:26 Відповісти
Пойдет за помощью, скажут распишись за получение помощи, прийдет домой а хата уже переписана на другого.
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24.07.2020 11:40 Відповісти
Это ужасно. ****-государство...
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24.07.2020 11:52 Відповісти
Не надо оскорблять людей. которым некуда деваться. Ведь есть же такие, кому, действительно, больше некуда обратиться.
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24.07.2020 11:51 Відповісти
Я не оскорбляю - я предупреждаю...
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24.07.2020 12:05 Відповісти
Степанов вспомнил о людях, когда Ковид уже ушел. Эта же лживая скотина говорил, что украинцы будут лечиться от коронавируса бесплатно, а на деле все лечились платно. Зеленый рептилоид хренов. Геть из власти!
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24.07.2020 11:30 Відповісти
Эти суки до сих пор не могут обеспечить бесплатное тестирование и выдачу (или продажу по мин. цене) масок на входе в метро и другой транспорт, а Вы говорите...
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24.07.2020 11:47 Відповісти
Выше все сказано.....
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24.07.2020 11:11 Відповісти
Могут даже обратиться в ондатру.
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24.07.2020 11:13 Відповісти
ага, и мусора будут знать, где можно поживиться ...
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24.07.2020 11:18 Відповісти
Слышь, Степашка, а может об этом стоило ещё в апреле прокричать? Или только сейчас?
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24.07.2020 11:45 Відповісти
Ага, могут... находишься на самоизоляции и за нарушение -штраф... и тут этот муд@к предлагает идти больному в ога...
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24.07.2020 12:04 Відповісти
Коля - котлета лимоны развозить по адресам будет ?
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24.07.2020 14:24 Відповісти
 
 