Було би правильно ухвалити закон про опозицію на наступній сесії парламенту, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловлюється за ухвалення законопроєкту про опозицію восени.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю.
"Я вважаю, що було би правильно на наступній сесії, восени, можливо, якщо все буде добре, ухвалити цей законопроєкт (законопроєкт про опозицію. - Ред.)", - сказав Разумков.
За його словами, це питання існує вже багато років.
"На жаль, свого часу питання про опозицію кудись зникло з Регламенту Верховної Ради. Був окремий розділ, сьогодні його немає, і я думаю, що це треба унормувати", - сказав спікер.
Він підкреслив, що такий закон має бути.
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Sergii Ustim
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Sergii Naushenko
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Gennadiy Storonniy
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