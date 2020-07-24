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Було би правильно ухвалити закон про опозицію на наступній сесії парламенту, - Разумков

Було би правильно ухвалити закон про опозицію на наступній сесії парламенту, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловлюється за ухвалення законопроєкту про опозицію восени.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" в п'ятницю.

"Я вважаю, що було би правильно на наступній сесії, восени, можливо, якщо все буде добре, ухвалити цей законопроєкт (законопроєкт про опозицію. - Ред.)", - сказав Разумков.

За його словами, це питання існує вже багато років.

"На жаль, свого часу питання про опозицію кудись зникло з Регламенту Верховної Ради. Був окремий розділ, сьогодні його немає, і я думаю, що це треба унормувати", - сказав спікер.

Читайте: Почали розробляти закон про опозицію. Сподіваюся, що він буде виписаний до наступної сесії ВР, - віцеспікерка Кондратюк

Він підкреслив, що такий закон має бути.

Автор: 

ВР (15026) законопроєкт (3615) опозиція (292) Разумков Дмитро (1528)


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Принимай, мы уже на все согласны. И достаньте из кукурузы того черта с гранатой.
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24.07.2020 11:29 Відповісти
А що, поки закону про опозицію немає, будь-які дії опозиції поза законом?
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24.07.2020 12:12 Відповісти
Ось монобільшість вже і про опозицію задумалась.
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25.07.2020 00:37 Відповісти
 
 