Разумков про скликання позачергової сесії ВР: Поки таких пропозицій ні від кого не надходило, але ми готові
У Верховну Раду поки не надходило пропозицій щодо проведення позачергової сесії ні від народних депутатів, ні від президента України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна-24", відповідаючи на питання, коли збереться парламент на позачергову сесію для ратифікації меморандуму про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС.
"Станом на сьогодні не надходило пропозицій або звернень від депутатських фракцій чи груп, народних депутатів або Президента України про скликання позачергової сесії", - сказав Разумков.
Він нагадав, що глава парламенту може скликати позачергову сесію за ініціативою або глави держави, або 150 народних депутатів.
"Якщо будуть такі ініціативи. Ми говорили про це і раніше. Верховна Рада готова працювати, готова працювати і в режимі позачергових сесій", - зазначив Разумков.
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вежливая подлость ...
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Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
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Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь ? «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
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А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
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В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
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Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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. У-вы ...........