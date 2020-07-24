Разумков про скликання позачергової сесії ВР: Поки таких пропозицій ні від кого не надходило, але ми готові

У Верховну Раду поки не надходило пропозицій щодо проведення позачергової сесії ні від народних депутатів, ні від президента України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна-24", відповідаючи на питання, коли збереться парламент на позачергову сесію для ратифікації меморандуму про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС.

"Станом на сьогодні не надходило пропозицій або звернень від депутатських фракцій чи груп, народних депутатів або Президента України про скликання позачергової сесії", - сказав Разумков.

Він нагадав, що глава парламенту може скликати позачергову сесію за ініціативою або глави держави, або 150 народних депутатів.

"Якщо будуть такі ініціативи. Ми говорили про це і раніше. Верховна Рада готова працювати, готова працювати і в режимі позачергових сесій", - зазначив Разумков.

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