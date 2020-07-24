Американський моряк травмувався під час Sea Breeze, його відправили в госпіталь до Італії
Американського військового моряка, який травмувався під час міжнародних навчань Sea Breeze-2020 на Чорному морі, відправили літаком на військово-морську базу США в Італії.
Про це повідомили в адміністрації міжнародного аеропорту "Одеса", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Увечері 23 липня в аеропорту приземлився американський транспортний літак Boeing C-40 Clipper, на борт якого підняли військового моряка, доставленого машиною швидкої допомоги з Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Після цього літак взяв курс на військовий аеропорт Сiгонелла на італійському острові Сицилія", - зазначили в аеропорту.
Як уточнили у клінічному центрі, американському моряку, який зазнав травмування під час навчань на кораблі США, було надано екстрену медичну допомогу. Для подальшого лікування моряка відправили до госпіталю військово-морської бази Сiгонелла.
В акваторії Чорного моря тривають українсько-американські навчання Sea Breeze - 2020, які обмежуються через пандемію коронавірусу лише морською фазою із залученням авіації.
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Ой , лишенько ... Я цього не переживу
Конечно, при таком говнокомандующем другого ожидать не приходится.
Американскому солдатику выздоровления!
Это все что нужно знать о военной медицине в Украине .
2. В ходе боя с российскими агрессорами на Донбассе украинский морпех получил тяжелые ранения и остался на поле боя один. Чтобы не провоцировать противника и не понести другие потери, его боевые побратимы, командование батальона, бригады и сектора ожидали дальнейших указаний. Спустя сутки об этом узнал президент Украины, который направил на место заместителя руководителя своего офиса и взял ситуацию под личный контроль. Через четверо суток раненый солдат истек кровью и скончался на том-же месте, где в одиночку боролся за свою жизнь.