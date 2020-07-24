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Американський моряк травмувався під час Sea Breeze, його відправили в госпіталь до Італії

Американський моряк травмувався під час Sea Breeze, його відправили в госпіталь до Італії

Американського військового моряка, який травмувався під час міжнародних навчань Sea Breeze-2020 на Чорному морі, відправили літаком на військово-морську базу США в Італії.

Про це повідомили в адміністрації міжнародного аеропорту "Одеса", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Увечері 23 липня в аеропорту приземлився американський транспортний літак Boeing C-40 Clipper, на борт якого підняли військового моряка, доставленого машиною швидкої допомоги з Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. Після цього літак взяв курс на військовий аеропорт Сiгонелла на італійському острові Сицилія", - зазначили в аеропорту.

Як уточнили у клінічному центрі, американському моряку, який зазнав травмування під час навчань на кораблі США, було надано екстрену медичну допомогу. Для подальшого лікування моряка відправили до госпіталю військово-морської бази Сiгонелла.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активна фаза навчань Sea Breeze-2020 на Чорному морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В акваторії Чорного моря тривають українсько-американські навчання Sea Breeze - 2020, які обмежуються через пандемію коронавірусу лише морською фазою із залученням авіації.

Автор: 

Сі-Бриз (87) США (23326) травма (356) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+12
А наш пацан 4 дня от ран умирал, да Бубочка?
Конечно, при таком говнокомандующем другого ожидать не приходится.

Американскому солдатику выздоровления!
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24.07.2020 11:57
+4
Земрази никогда не отвечают на неудобные вопросы.
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24.07.2020 12:09
+4
Вот уровень украинской военной медицины, бойца отправляют в госпиталь в итальянские *****, а не отправляют в военный госпиталь в Одесе.
Это все что нужно знать о военной медицине в Украине .
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24.07.2020 12:38
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Американский моряк травмировался во время Sea Breeze, его отправили в госпиталь в Италию

Ой , лишенько ... Я цього не переживу
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24.07.2020 11:42 Відповісти
а чего не в БСП?)
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24.07.2020 11:57 Відповісти
А наш пацан 4 дня от ран умирал, да Бубочка?
Конечно, при таком говнокомандующем другого ожидать не приходится.

Американскому солдатику выздоровления!
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24.07.2020 11:57 Відповісти
Земрази никогда не отвечают на неудобные вопросы.
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24.07.2020 12:09 Відповісти
Ой беда какая сообщайте каждый час как он там
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24.07.2020 12:14 Відповісти
Тебе, кацапа, забули спитати...
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24.07.2020 12:17 Відповісти
А что так слабо пишешься? Где маты где угрозы? Прямо как-то непатриотично
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24.07.2020 12:22 Відповісти
Не удостоился!
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24.07.2020 12:27 Відповісти
В Україні американець не залишився. Тому що українські лікарі-паразити не лікують, а знущаються з людей.
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24.07.2020 12:29 Відповісти
Ох як не на часі така евакуація пораненого... Верхівному гімнокомандувачу прямо по ***...щу!
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24.07.2020 12:36 Відповісти
Вот уровень украинской военной медицины, бойца отправляют в госпиталь в итальянские *****, а не отправляют в военный госпиталь в Одесе.
Это все что нужно знать о военной медицине в Украине .
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24.07.2020 12:38 Відповісти
ПіСі: чекати на маскування евакуації пораненого свіжим терактом, нє?
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24.07.2020 12:38 Відповісти
Нужно было написать как именно произошло травмирование, чтоб все знали чего нельзя делать если случайно окажешься на корабле.
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24.07.2020 12:55 Відповісти
1. В ходе учений в море матрос американского эсминца получил травму (перелом руки). По запросу командира эсминца вертолет с испанского фрегата совершил посадку на "Портер" и доставил моряка на военный аэродром в Одессу, откуда травмированного перевезли в госпиталь. На следующий день командование ВМС США направило из Италии в Одессу самолет Boeing C-40 «Клиппер», (рассчитанный на перевозку 120 солдат - усиленную роту с полным вооружением), который доставил травмированного матроса в госпиталь американской базы на Сицилии.
2. В ходе боя с российскими агрессорами на Донбассе украинский морпех получил тяжелые ранения и остался на поле боя один. Чтобы не провоцировать противника и не понести другие потери, его боевые побратимы, командование батальона, бригады и сектора ожидали дальнейших указаний. Спустя сутки об этом узнал президент Украины, который направил на место заместителя руководителя своего офиса и взял ситуацию под личный контроль. Через четверо суток раненый солдат истек кровью и скончался на том-же месте, где в одиночку боролся за свою жизнь.
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24.07.2020 13:38 Відповісти
 
 