За добу в ЗСУ 17 нових випадків COVID-19, хворіють 147 осіб, - Командування Медсил
Станом на 10:00 24 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 147 осіб.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.
За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них у закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Київська лікарня – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 14 осіб (Київська область – 3 військовослужбовці, Львівська область – 4 військовослужбовці, Чернігівська область – 1 військовослужбовець, Чернівецька область – 2 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ, Одеська область – 1 військовослужбовець, Сумська область - 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Загалом за час пандемії одужали 565 осіб, летальних випадків - 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 411 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 16 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль