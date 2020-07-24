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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в ЗСУ 17 нових випадків COVID-19, хворіють 147 осіб, - Командування Медсил

За добу в ЗСУ 17 нових випадків COVID-19, хворіють 147 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 24 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 147 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Київська лікарня – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 14 осіб (Київська область – 3 військовослужбовці, Львівська область – 4 військовослужбовці, Чернігівська область – 1 військовослужбовець, Чернівецька область – 2 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ, Одеська область – 1 військовослужбовець, Сумська область - 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом за час пандемії одужали 565 осіб, летальних випадків - 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 411 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 16 осіб.

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Автор: 

армія (3777) карантин (18172) ЗСУ (7647) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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